FESTA DELLA MUSICA 2025

Un’esperienza corale unica nella sala grande, visite guidate gratuite del Teatro Donizetti, il nuovo cocktail dedicato al Donizetti Opera e promozioni speciali per assicurarsi fin da subito i biglietti del festival 2025: sono tutte le iniziative che la Fondazione Teatro Donizetti mette in campo per celebrare il prossimo 21 giugno la Festa della Musica, aprendo le porte del teatro alla città e coinvolgendo tutti e tutte in una grande novità per Bergamo. Si parte la sera alle 19.00 con Ti presento il Donizetti, la visita guidata alla scoperta del Teatro a cura di Clelia Epis. La storia del monumento, le curiosità, i capolavori delle sale storiche e la meraviglia della sala teatrale saranno svelati al pubblico, che può prenotare gratuitamente la propria visita a scelta tra due turni, il primo alle 19 e il secondo alle 19.45, tramite la piattaforma Eventbrite: www.eventbrite.it/e/ti- presento-il-donizetti-tickets- 1402463137999?aff= oddtdtcreator Dalle ore 19.30 alle 23.00 sarà aperto il Bar del Ridotto Gavazzeni e si potrà degustare per la prima volta Furioso Gaetano, il nuovo cocktail analcolico dedicato al Donizetti Opera 2025, ideato da Tassino Eventi: il blend prevede bitter analcolico, conviv rosso e soda al pompelmo rosa, che daranno un gusto intenso e profumato, con una colorazione ispirata ai velluti del sipario e del teatro. Ma la grande attesa è per l’arrivo a Bergamo, nel segno di Donizetti, di una delle realtà più sorprendenti degli ultimi anni, alla quale basta un luogo, una data, un brano pop e tanta gente che abbia voglia di cantare per creare un’esperienza davvero unica. Si parla di HardCoro, format pop-up parte di un movimento mondiale di pub choirs che sta spopolando a Milano e che riunisce gli amanti della musica, facendo vivere loro l’esperienza di sentirsi parte di un coro e protagonisti della serata. Guidato dal musicista Michele Acocella, il coro amatoriale ed estemporaneo impara in pochi passi la struttura di un brano, si armonizzano le voci e, nell’arco di un paio d’ore, si esegue l’intera canzone a più voci con estrema soddisfazione e divertimento dei partecipanti. E nei giorni successivi il video, girato dal filmmaker Alvise Tedesco, permette di rivivere la performance sui social. Al Teatro Donizetti il 21 giugno si alzerà l’asticella: il pubblico potrà entrare in sala dalle ore 20.30 e alle 21.00 sarà rivelato il brano pop che si intreccerà ad alcune celebri partiture del catalogo di Donizetti, svelando così l’anima più popolare delle opere del compositore bergamasco, grazie alla consulenza musicale di Alberto Zanardi, direttore d’orchestra che da anni collabora con il festival e sul cui podio è salito più di una volta. Sarà un modo per apprezzare e scoprire quanto di immediato e moderno c’è nella musica di Donizetti e come l’opera e le sue arie siano la matrice di tutta la musica occidentale. L’anima pop, che rompe le barriere tra generi, da Rihanna a David Bowie, dai Depeche Mode a Madonna, garantirà la freschezza del format HardCoro nell’incontro con le celebri partiture donizettiane, per omaggiare il nostro Gaetano nella Festa della Musica. Per partecipare non serve aver studiato canto o superare audizioni, e non c’è nemmeno ansia da prestazione, dato che non c’è un pubblico che stia a guardare, ma chi si presenta a teatro canta, guidato dal maestro del coro e dai testi forniti. Per essere parte di questa esperienza basta acquistare il biglietto al costo di 5 euro presso la Biglietteria del Teatro Donizetti di Bergamo o su Vivaticket: teatrodonizetti.vivaticket.it/ it/event/donizetti-opera-feat- hardcoro/269813 La serata è organizzata in collaborazione con Associazione Borgo Tasso Pignolo – Rete di Quartiere Centro Pignolo. Ma non finisce qui. Il 21 giugno si aprirà la vendita dei biglietti per gli spettacoli del Donizetti Opera 2025 e, in occasione della giornata di festa, dalla mezzanotte fino alle 23.59 del sabato sarà possibile acquistare gli ingressi per assistere alle opere del festival Caterina Cornaro, Il furioso nell’isola di S. Domingo e Il campanello / Deux hommes et une femme con una speciale riduzione del 20% sul prezzo intero, valida per tutte le recite e in ogni ordine di posto. E per coloro che parteciperanno all’esperienza Donizetti Opera feat. HardCoro la promozione sarà ancora più conveniente (pari al 45% di sconto sul prezzo intero) e durerà eccezionalmente fino a domenica 22 giugno. Biglietteria

