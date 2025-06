Teatro di Roma, la stagione 2025/2026

Tutto il teatro, tra spazi, tre infinite visioni il claim delle nuove stagioni dell'Argentina, India e Torlonia di Roma

Se i dissapori dello scorso anno fra Regione e Comune sembrano essere stati brillantemente superati in virtù degli ottimi risultati conseguiti dalla Fondazione Teatro di Roma, visto l’aumento costante del pubblico che ha premiato il valore di un nuovo progetto volto a rilanciare la centralità culturale della città, il Teatro di Roma presenta la sua nuova stagione 2025/2026. La programmazione presentata dal direttore artistico Luca De Fusco, valorizza le vocazioni specifiche di ogni spazio, Argentina, India, Torlonia, offrendo un palcoscenico diversificato, ma in grado di affermare il potere aggregante dell’arte dal vivo.

“Guardiamo alla complessità sociale e e anagrafica della città che vuole diventare un polo di attrazione culturale come nelle altre capitali europee” conferma il Presidente Francesco Siciliano che annuncia anche l’attesa riapertura del Teatro Valle nel settembre del 2026. Ma fra gli obiettivi della “buona politica” che ha portato alla sinergia fra Comune e Regione, anche l’intento di concentrarsi sulla riapertura del Teatro Eliseo, altro storico teatro romano, annunciato dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Tutto il teatro, tra spazi, tre infinite visioni, è il claim che evidenzia al meglio le direttive della nuova stagione articolata in oltre 70 titoli in cartellone, tra cui 28 produzioni e coproduzioni nazionali e internazionali e 25 ospitalità, arricchite da 17 spettacoli per le nuove generazioni, di cui 3 di produzione, e che intreccia i grandi classici, la sperimentazione, la nuova drammaturgia.

Il Teatro Argentina si conferma la casa ideale del grande teatro dove la tradizione incontra l’innovazione, fra spettacoli classici e contemporanei con un particolare focus sulla famiglia. Il Teatro India rafforza la sua identità di culla della sperimentazione e della ricerca ospitando le nuove drammaturgie. Il Teatro Torlonia è il cuore del teatro di parola da camera che si concentra sulla letteratura con un focus nell’universo creativo femminile.

La stagione del Teatro Argentina si inaugura con le nevrosi familiari del Re Chicchinella di Emma Dante, ma fra gli spettacoli spiccano Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo che De Fusco riporta a Roma dopo un’assenza di 25 anni, Il Gabbiano di Čechov secondo Filippo Dini, l’eleganza de Le False Confidenze di Marivaux secondo Arturo Cirillo, il Riccardo III interpretato dall’incredibile Maria Paiato, ma anche Circle Mirror Transformation del Premio Pulizer Annie Bake riletto da Valerio Binasco, Prima del temporale con Umberto Orsini diretto da Massimo Popolizio che riprende anche Furore, fuori abbonamento.

Fra le ospitalità, Morte di un commesso viaggiatore secondo Marco Sciaccaluga interpretato da Luca Lazzareschi, il Mein Kampf di Stefano Massini, il Lungo viaggio verso la notte che vede ancora protagonista Gabriele Lavia. Fra i grandi ospiti internazionali, il regista tedesco Thomas Ostermeier che rilegge rilegge L’anitra selvatica di Ibsen in chiave moderna.

La drammaturgia contemporanea emergente e i giovani talenti sono al centro della programmazione del Teatro India fra cui spicca il dittico del regista argentino Claudio Tolcachir con gli spettacoli Los de Ahi e Rabia, ma anche Festa, progetto di dialogo interculturale con la Georgia, firmato dal giovane talento Leonardo Manzan, Orgasmo di Niccolò Fettarappa che indaga sulle relazionali contemporanee, le riprese di Every brilliant thing del duo Fabrizio Arcuri/Filippo Nigro e Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta di Valerio Aprea. Spazio poi a coraggiose riletture di di classici e contemporanei la cui Tre sorelle di Cechov secondo Liv Ferracchiati, BIDIBIBODIBIBOO di Francesco Alberici, Sissi l’imperatrice di Roberto Cavosi.

Multiforme la programmazione del Teatro Torlonia attraverso lo sguardo di autrici e registe: dall’eroismo di Elena Arvigo ai ritratti femminili firmati da Angela Dematté con Sarfatti e Carlotta Viscovo con L’estasi della lotta, dalla resistenza di Oriana Fallaci secondo Elena Bucci in Nella lingua e nella spada, dalla ribellione femminile nella Giovanna D’Arco di Spazian secondo Luca De Fusco fino alla figura iconica di Gertrude secondo Mario Scandale, La principessa di Lampedusa con Sonia Bergamasco, Le Notti Bianche interpretato da Lucia Rocco.

La danza entra nella programmazione con la collaborazione del Romaeuropa Festival con il coreografo norvegese Alan Lucien Øyen che presenta Antigone con i danzatori del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch e Antonin Monié dell’Opera di Parig, l’artista Miet Warlop con INHALE, DELIRIUM, EXHALE fra danza e arti visive, la coreografa brasiliana Lia Rodrigues in Borda.

Numerosi progetti formativi e performativi, dal Corso di perfezionamento per attori diplomati al progetto d’integrazione del Laboratorio Piero Gabrielli fra scuola, teatro e disabilità al Festival Contemporaneo Futuro curato da Fabrizio Pallara.

Tornano i cicli divulgativi, tra cui Luce sull’archeologia (XII edizione dal titolo “Roma madre del mondo”. Epica, potere, humanitas), Quando la scienza fa spettacolo (III edizione), Tra psiche e mito. Dialoghi sull’essere (II edizione) e Lo spazio in versi (II edizione), ma vengono proposte anche le Visite Spettacolo tra cui Talk e incontri , Blitz nelle scuole e università, Contest teatrali e approfondimenti sulla scrittura con Circoli di lettura. Info e dettagli su www.teatrodiroma.net.

Fabiana Raponi