Le Festa della Musica, la programmazione di Roma

Il 21 giugno tutta la Capitale suona con 50 concerti gratuiti

Sabato 21 giugno

, in occasione del solstizio d’estate, la città sarà attraversata dalle note, dai suoni e dai ritmi della Festa della Musica 2025. Roma Capitale rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il grande evento europeo che dal 1982, anno della sua nascita in Francia, e poi con la successiva diffusione in tutta Europa dal 1985 (Anno Europeo della Musica), trasforma le città in un palcoscenico a cielo aperto. Nei Municipi di Roma, dal centro alle borgate e fino al litorale di Ostia, circa 50 concerti per un inno alla musica diffusa che abbraccerà tutti i generi musicali, dal barocco al folk, dal rock all’indie, e che darà voce ad artiste e artisti locali, talenti emergenti e figure di spicco del panorama musicale.

La Festa della Musica 2025 si svolgerà in luoghi di grande valore storico e culturale, dai cortili dei palazzi nel cuore della città alle ville storiche. E ancora, parchi archeologici e teatri all’aperto faranno da palcoscenico a esibizioni al calar del sole. Anche le piazze delle borgate, le strade, i mercati rionali e le fermate della metropolitana si animeranno con performance di band, formazioni corali e solisti.

Un’edizione che guarda al futuro e in particolare al 2026. Con il programma dell’edizione di quest’anno, è stato presentato oggi in Campidoglio il progetto RIM 2026 – Roma In Musica, con la direzione artistica del cantautore romano Daniele Silvestri, che ha preso parte alla conferenza stampa con il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, e l’Assessore alla Cultura, Massimiliano Smeriglio.

“Questa giornata è un grande evento europeo. Una celebrazione del linguaggio universale della musica che supera ogni confine e ci rende tutti, senza distinzioni, partecipi. A Roma ci saranno appuntamenti diffusi nei municipi, nei parchi, teatri, ville storiche e nei mercati. Come iniziativa speciale abbiamo voluto legare l’inizio dell’estate e la festa della musica a un luogo che ci sta molto a cuore, ovvero Ostia. Il 21 giugno ci saranno due concerti, quello di Flowing Chord e quello della brass band Pink Puffers sulla spiaggia libera Ocra, che siamo sicuri coinvolgeranno abitanti di tutte le età. Una novità importante legata a questa celebrazione sarà RIM – Roma in Musica, che vede l’importante partecipazione di Daniele Silvestri. Avanti con l’idea di un’estate dei romani e delle romane, un’occasione per sviluppar eventi culturali in tutta la città. Prossimità e partecipazione sono i nostri assi di riferimento” il commento di Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura di Roma Capitale.

Protagonista di questa edizione 2025 della Festa della Musica, come annunciato, sarà Ostia che, nell’ambito del progetto Un Mare di Cultura, diventa palcoscenico dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale con due concerti gratuiti presso la spiaggia libera Ocra, sul Lungomare Duca degli Abruzzi.

Alle ore 19, saranno in scena i Flowing Chords, progetto corale nato al Saint Louis College of Music di Roma, diretto dalla Mª Margherita Flore. L’orchestra – composta da 35 elementi fra soprani, mezzi soprani, contralti, tenori, bassi e una sezione ritmica vocale di beat box – eseguirà un repertorio che esplora molti generi musicali, dal pop al R&B. A seguire, alle ore 20, sarà la volta dei Pink Puffers, la brass band che, dal 2006, porta ritmo, energia e danze in tutto il mondo, dall’Italia agli Stati Uniti, con musica originale contaminata da sonorità jazz, funky e rock.

Da non perdere inoltre, alle 20.30 a Villa di Massenzio sull’Appia Antica, L’Amor che move il sole e le altre stelle. La suggestiva villa imperiale, dove le evidenze archeologiche convivono armonicamente con la biodiversità della campagna romana, si trasforma in un palco d’eccezione per il concerto dello Jubilus Ensemble, diretto da Roberto Manuel Zangari, che indaga le varie sfaccettature dell’amore. In programma melodie di Banchieri e Arcadelt, madrigali di Claudio Monteverdi e Vittoria Aleotti, mottetti tratti dal Cantico dei Cantici di Giovanni Pierluigi da Palestrina. In chiusura, il brano We Beheld Once Again the Stars di Randal Stroope basato sull’ultimo canto dell’Inferno della Divina Commedia. L’appuntamento, a cura di Francesca Romana Cappa e Marina Marcelli, è proposto dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti.

I CONCERTI PROMOSSI PER LA FESTA DELLA MUSICA 2025 DAI MUNICIPI DI ROMA CAPITALE

Tanti gli appuntamenti in programma nei diversi quartieri della città, promossi dai Municipi di Roma Capitale, tutti a ingresso libero e gratuito, che animeranno strade, piazze, parchi, mercati, stazioni della metropolitana per un’unica grande festa, all’insegna della musica e della condivisione e che risuonerà nel corso di tutto il weekend.

• Una grande maratona musicale in due location d’eccezione nel cuore della città. Il Municipio I Roma Centro propone il 21 giugno dalle 17 alle 22, nel cortile di Palazzo Braschi e in quello di Sant’Ivo alla Sapienza, due performance corali in collaborazione con l’Associazione Cori Lazio.

• Nella stessa giornata, ci si sposta al Museo Etrusco di Villa Giulia, alle 20.30, per il concerto promosso dal Municipio II.

• Circa cinquanta realtà del territorio del Municipio III prenderanno parte invece, dalle 18 alle 23, a un’altra maratona musicale con artiste e artisti, band e cori che abiteranno piazza Sempione, via Monte Ruggero, i portici di Monte Cervialto e piazza Franco Califano, per una grande festa nel quartiere Montesacro.

• Tornano le formazioni corali anche nel Municipio V con Naima e Quadracoro che, alle ore 19, nell’Anfiteatro Tor Tre Teste, saranno protagonisti della III edizione della Rassegna Corale, iniziativa che porta sul palco i cori attivi sul territorio, valorizzando la ricchezza musicale e culturale della comunità.

• Nel Municipio VI, al Parco Archeologico di Gabii e Praeneste, ai piedi del Santuario di Giunone Gabina, alle ore 20.30, un’orchestra composta da venti elementi e tre tenori suonerà le più famose melodie di musica classica composte da grandi compositori italiani, da Verdi a Puccini fino a Rossini.

• È promossa dal Municipio VII la Festa della Musica a Quarto Miglio: tre giorni di concerti e performance che, dalle ore 18 fino a sera, coinvolgeranno diverse realtà del territorio e non solo. Oggi, 20 giugno, attesi Onde sonore, la Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, SettexOtto e River Levee; la serata di concluderà con un dj set. Il 21 giugno, saliranno sul palco Miguel Jimenez Diaz, la Swing Time Orchestra, Max e i cantautori, Bo Sound Cats, Gli America e Iride e Marte. La rassegna si chiuderà il 22 giugno: il pomeriggio partirà con un coinvolgente karaoke a cui seguiranno i live de I Marana, Crossover e Come Max 883 Tribute Band.

• Sono promossi dal Municipio VIII i due concerti in programma il 21 giugno dalle 17 alle 20, rispettivamente al Mercato di Grottaperfetta – Roma 70 di viale dei Granai di Nerva, che proporrà live di musica pop, rock e indie, e alla stazione della Metro B Garbatella in cui risuoneranno note rock e folk italiane.

• Appuntamento in viale America con l’Eur Music Contest, il grande evento musicale nell’ambito della Notte Bianca dell’Eur promossa dal Municipio IX. Due giornate di note a cielo aperto: il 20 giugno dalle 21 a mezzanotte e il 21 giugno dalle 16.30 alle 18.

• Tornano le voci armoniche con le quattro formazioni che si alterneranno sul palco della rassegna corale proposta il 21 giugno alle 16.30 dal Municipio X, nel chiostro del Palazzo del Governatorato di Ostia.

• Anche le rive del Tevere saranno protagoniste per questa Festa della Musica 2025, con due concerti patrocinati dal Municipio XI al Parco Tevere Marconi e al Parco Tevere Magliana.

• Nel Municipio XII, all’ombra degli alberi che circondano il Teatro Villa Pamphilj, alle 18, un tramonto in musica con Futura! 25, rassegna musicale under 25 dedicata a progetti emergenti che vedrà sul palco LCD Cristalli Liquidi, Alphabet Trio ed Etlis. Il programma del Municipio prosegue alle ore 20 sulla terrazza parrocchiale della Parrocchia di San Giulio con il concerto Rooftop Harmonies of Hope; alla Basilica di San Pancrazio, invece, alle ore 21, concerto dell’Orchestra giovanile di Roma.

• È dedicata a un pubblico di tutte le età la serata in musica promossa dal Municipio XIII in piazza Ormea. Si parte alle 17 con le colonne sonore Disney di Road to Wonderland per proseguire fino alle 23 con Disco Story, il dj set di disco music internazionale del dj romano Cristiano Colaizzi, e i live show delle band Shylock e WakeUpCall.

• Non mancheranno gli open mic. Nel Municipio XIV microfono aperto a tutte e tutti e a qualsiasi genere musicale, dalle 16.30 nella Sala Basaglia all’interno del complesso di Santa Maria della Pietà.

• In via Cassia 927, infine, appuntamento alle ore 20 con il concerto Academy Musica Nova ’25 promosso dal Municipio XV.