FORME NEL VERDE

FONDERE IL TEMPO Cari Amici, ci siamo quasi! Siamo lieti di rinnovarvi l’invito per l’inaugurazione della mostra “FONDERE IL TEMPO”, fulcro centrale della prestigiosa manifestazione FORME NEL VERDE 2025, che si terrà a San Quirico d’Orcia sabato 26 luglio alle ore 18:00. Siamo lieti di rinnovarvi l’invito per l’inaugurazione della mostra, fulcro centrale della prestigiosa manifestazione, che si terrà asabato Seguirà un brindisi con gli artisti e una performance musicale di Romano Pratesi. Alle ore 22:00 sarà possibile assistere alla suggestiva cottura della ceramica con forno notturno in piazza! Buffet serale

In occasione della serata inaugurale, dopo la presentazione delle varie sezioni della mostra, il Comune di San Quirico offrirà la possibilità di trattenersi per la cena con un buffet a pagamento, preparato da una rinomata attività del luogo, che si terrà nel giardino all’aperto dietro il palazzo municipale. Costo di partecipazione al buffet: €25,00 a persona.

Per la Fonderia sarà un piacere ospitare gli artisti presenti in mostra; amici, accompagnatori e visitatori potranno partecipare liberamente al buffet con prenotazione.

Periodo di apertura della mostra

La mostra sarà visitabile fino al 2 novembre 2025 nei seguenti orari: Horti Leonini: tutti i giorni, dall’alba al tramonto

Palazzo Chigi Zondadari: tutti i giorni, ore 10:30 – 18:00 Inoltre, ogni primo sabato del mese, è prevista un’apertura straordinaria in notturna delle sale del palazzo e degli Horti, dalle 21:00 alle 23:00. Indicazioni stradali

Attenzione! Per coloro che desiderano partecipare all’inaugurazione di sabato 26 luglio alle ore 18:00 a San Quirico d’Orcia: la galleria di Torrenieri è chiusa in entrambe le direzioni. Il transito per San Quirico è deviato su Montalcino: considerate 15 minuti in più di viaggio per raggiungere Forme nel Verde. Un omaggio al bronzo

In occasione del prestigioso evento Forme nel Verde la Fonderia Del Giudice è protagonista di un importante omaggio al bronzo, “materia eterna” che da millenni plasma l’arte nella sua forma più solenne. Vi aspettiamo! Sabato 26 luglio 2025

Alle ore 18:00

Presso Horti Leonini – Palazzo Chigi Zondadari, San Quirico d’Orcia Sarà bellissimo vedervi lì! La mostra “Fondere il Tempo”, pensata per valorizzare l’eccellenza artigianale della fonderia e le opere dei numerosi artisti che nel tempo vi hanno trovato casa, competenza e complicità creativa, vi aspetta fino al 2 novembre 2025. Chiusura estiva > vi comunichiamo che la Fonderia sarà chiusa per pausa estiva dal 2 al 31 agosto 2025 compresi.