71° FESTIVAL PUCCINI 2025

La pioggia non ferma la prima di Turandot: i momenti musicali salienti del terzo atto sono stati eseguiti al pianoforte nel foyer

Grande emozione del pubblico e disponibilità dei cantanti

Nuovo record di incassi e presenze

La pioggia non ha fermato la musica: durante l’intervallo tra il secondo e il terzo atto della prima rappresentazione dell’opera Turandot, in programma venerdì 25 luglio al 71° Festival Puccini di Torre del Lago Viareggio, la pioggia ha colto di sorpresa il pubblico e gli artisti al Grand Teatro all’aperto Giacomo Puccini.

Trascorso il tempo dell’intervallo e un’ulteriore attesa nella speranza che il tempo volgesse al meglio, la Fondazione Festival Pucciniano – grazie allo spirito di collaborazione di tutto il cast e alla disponibilità della maestra collaboratrice Michi Tagasaki – ha deciso di proseguire l’esecuzione del terzo atto (seppur in versione ridotta) nel foyer del Gran Teatro, con il Coro e i protagonisti accompagnati con il solo pianoforte per ringraziare il pubblico rimasto in attesa di sviluppi del meteo. Così il tenore Gregory Kunde (Calaf) ha eseguito l’atteso “Nessun dorma”, il soprano Carolina López Moreno come Liù il suo “Tu che di gel dei cinta” mentre il soprano Anna Pirozzi come Turandot ha regalato insieme a Kunde il duetto finale, quindi il coro conclusivo.

«È proprio in occasioni come questa – ha commentato il Presidente Fabrizio Miracolo – che si misura la forza di un Festival e della sua comunità artistica. Quella di ieri è stata una serata che rimarrà nella memoria di chi l’ha vissuta, per la gioia della musica, la determinazione degli interpreti e lo spirito che anima Torre del Lago: tutto comincia da qui, anche quando il cielo si mette di traverso».

Un gesto di generosità artistica che ha trasformato un imprevisto in un momento di emozione, per ascoltare ancora una volta tutti insieme le note di Puccini e condividere la passione per l’opera.

Il Festival ringrazia i cantanti, i tecnici, tutto il personale e i collaboratori per aver reso possibile questo momento unico, che il pubblico ha accolto con grande partecipazione, documentandolo con i propri smartphone e condividendolo sui social.

La Fondazione tiene a precisare che, secondo le disposizioni vigenti in caso di maltempo, la rappresentazione non viene mai cancellata prima dell’orario di inizio previsto ed è prevista la possibilità di posporre l’inizio fino a 90 minuti dopo l’orario programmato. Inoltre in caso di sospensione di uno spettacolo già iniziato, non è previsto alcun rimborso.

Il debutto di Turandot segna inoltre per il festival un nuovo traguardo con 2. 859 presenze e un incasso di 142.659,18 euro (al netto di iva) superando in proporzione l’incasso della Tosca inaugurale 2025 e i risultati del terzo titolo che aveva debuttato lo scorso anno, ossia La bohème (20 luglio) ferma a 2.199 presenze e a un incasso di 112.498,99 euro.

Turandot tornerà in scena il 2, 14 e 22 agosto e il 5 settembre sempre nell’allestimento del 2017 con la regia di Alfonso Signorini, le scene sono di Carla Tolomeo e i costumi di Fausto Puglisi. La direzione musicale è sempre affidata a Palumbo.

In scena ci saranno come Turandot Olga Maslova (02 e 14/08) e Courtney Ann Mills (22/08 e 05/09); Calaf sarà sostenuto da Gregory Kunde (02/08), Dario Di Vietri (14/08) e Yusif Eyvazov (22/08 e 05/09). Nei panni di Liù si alterneranno Rosa Feola (2/08), Alina Tkachuk (14/08), Carolina Lopez Moreno (22/08) ed Elisa Balbo (05/09); Timur quindi saranno Michele Pertusi (02/08); Vittorio De Campo (14, 22/08 e 05/09). Completano il cast Massimiliano Pisapia (Altoum), Sergio Vitale (25/07; 02/08 e 14/08) e Stefano Marchisio (22/08 e 05/09) (Ping), Andrea Tanzillo (Pang), Tiziano Barontini (Pong), Luca Dall’Amico (Un mandarino), Andrea Volpini (Il principino di Persia), Irene Celle e Maria Salvini (Ancelle).

Questa sera, sabato 26 luglio torna in scena La bohème in uno degli allestimenti più iconici della storia recente del Festival, quello del 2014 con la regia di Ettore Scola, ripresa per l’occasione da Marco Scola di Mambro. Una messinscena poetica e cinematografica che ricostruisce fedelmente la Parigi ottocentesca amata da Puccini e che è stata resa viva dalla presenza di una compagnia vocale nuova e affiatata, guidata dalla bacchetta di Pier Giorgio Morandi. Protagonisti Vittorio Grigolo interprete del personaggio di Rodolfo e Nino Machaidze in quello di Mimì e poi Ilina Mihaylova (Musetta), Vittorio Prato (Marcello), Italo Proferisce (Schaunard), Antonio Di Matteo (Colline). Le scene sono di Luciano Ricceri, i costumi di Cristiana Da Rold, le luci ancora una volta di Valerio Alfieri. Nell’ultima replica del 7 agosto ci saranno come vocali ci saranno Carlo Raffaelli e Maria Novella Malfatti (Rodolfo e Mimì il 7 agosto), e Claudia Belluomini (7 agosto) come Musetta.

Come sempre l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche, diretti rispettivamente da Marco Faelli e Viviana Apicella (La bohème) e Chiara Mariani (Turandot) , sono quelli del Festival Puccini.

Per la sezione OFF del Festival, domenica 27 luglio all’Auditorium Caruso del Gran Teatro (ore 18) ci sarà il recital di Anaïs Cassiers, pianista belga vincitrice del 15° Concorso pianistico internazionale di Massarosa. In programma la Sonata in fa minore K466 si Domenico Scarlatti, i Jeux d’eau di Maurice Ravel, e poi quattro dei Phantasiestücke op. 12 di Robert Schumann, e ancora la Polonaise-Fantaisie in la bemolle maggiore op. 61, la Berceuse in re bemolle maggiore op. 57 e lo Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31 di Fryderyk Chopin e infine ⁠⁠“El Albaicín” da Iberia (Libro III) di Isaac Albéniz.

71° Festival Puccini 2025

Dal 18 luglio al 6 settembre 2025, torna a Torre del Lago il Festival Puccini, l’unico al mondo dedicato al compositore nei luoghi in cui visse e compose. Un’edizione, la 71ª, che segna un nuovo inizio per la Fondazione Festival Pucciniano, sotto la guida del presidente Fabrizio Miracolo e del nuovo direttore artistico Angelo Taddeo. “Tutto comincia da qui” è il tema sotteso e sottolinea il legame profondo con la Villa Puccini, oggi museo, affacciata sul Lago di Massaciuccoli, a pochi passi dal Gran Teatro all’aperto dove le opere del Maestro tornano a vivere ogni estate. Cinque i titoli in programma: Tosca (18 luglio, 1, 9, 29 agosto) in un nuovo allestimento firmato da Alfonso Signorini con la direzione di Giorgio Croci; La bohème (19, 26 luglio e 7 agosto) nello storico spettacolo di Ettore Scola ripreso da Marco Scola Di Mambro; Turandot (25 luglio, 2, 14, 22 agosto e 5 settembre) nella sontuosa regia visionaria ideata dallo stesso Signorini con scene di Carla Tolomeo; Madama Butterfly (8 e 23 agosto) nell’allestimento essenziale e simbolico di Manu Lalli; Manon Lescaut (30 agosto e 6 settembre) con le scenografie monumentali di Igor Mitoraj. Ospite d’eccezione, il 13 agosto, il soprano Anna Netrebko, protagonista di un gala con Martin Muehle e Jérôme Boutillier diretto da Michelangelo Mazza. Sul palcoscenico si alterneranno interpreti di primo piano della scena lirica internazionale: Aleksandra Kurzak, Eleonora Buratto, Carmen Giannattasio, Rosa Feola, Maria José Siri, Roberto Alagna, Gregory Kunde, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Jonathan Tetelman, Luca Salsi, Claudio Sgura, Michele Pertusi e molti altri. In parallelo, una sezione Off arricchisce il cartellone con concerti da camera, danza e progetti speciali, tra cui il concerto Morricone Story (24 luglio, nel Gran Teatro), una versione “pocket” di Suor Angelica nel Parco della Musica (13 luglio) e recital all’Auditorium Caruso (27 luglio e 16 agosto) e a Villa Paolina a Viareggio. Sì intitola Giacomo Puccini, oltre il tempo lo spettacolo di Emox Balletto (Auditorium Caruso, 11 agosto). Il Festival accoglierà per la prima volta il pubblico sul nuovo Belvedere, davanti alla Villa sul lago, in un’area riqualificata grazie all’intervento del Comune di Viareggio. Per la prima volta, inoltre, è già pronto e annunciato anche il programma della prossima edizione, la 72ª, che nel 2026 celebrerà il centenario di Turandot.

Il 71° Festival Puccini 2025 Torre del Lago-Viareggio è realizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano con il sostegno di Città di Viareggio, Regione Toscana, Ministero della Cultura. Sì ringraziano: Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Steingraeber & Söhne, Paredes, intimo Morandi, Unicoop Firenze, Coop Unicoop Tirreno, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Mutua BVLG, General Auto di Siciliano, QN La Nazione.

Biglietteria

La Biglietteria si trova a pochi passi dall’ingresso del Teatro sulla Via delle Torbiere (Torre del Lago – Viareggio (LU) È aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 e sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 18:00

Tel (+39) 0584 359322

E-mail ticketoffice@puccinifestival.it

www.puccinifestival.it

Prezzi dei biglietti

Opere al Gran Teatro: da euro 21 a euro 175

Gala Netrebko: da euro 29 a euro 145

Suor Angelica: euro 10

Morricone Story da euro 20 a euro 65

Emox Balletto: euro 15

Concerti a Villa Paolina e Recital pianistici all’Auditorium Caruso euro 10