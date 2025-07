Effetto Venezia, al via l’edizione 2025

A Livorno l'omaggio alle donne di tutto il mondo, dal 30 luglio al 3 agosto 2025 Ingresso gratuito

Dare voce alle donne, alla loro creatività, al loro coraggio. Questa la mission dell’edizione 2025 di “Effetto Venezia”, la kermesse internazionale giunta che si svolge nella città di Livorno da ben 40 anni. La storica manifestazione organizzata da Fondazione Lem (Livorno Euro Mediterranea), fortemente voluta dal Sindaco Luca Salvetti e sotto la direzione artistica di Grazia Di Michele, che torna a ricoprire l’incarico dopo il successo registrato lo scorso anno, si terrà dal 30 luglio al 3 agosto con una programmazione interamente dedicata al tema “Creativa – Quello che le donne ci dicono”. Un tributo all’universo femminile in tutte le sue sfaccettature artistiche e professionali, con un calendario ricco di eventi gratuiti che spaziano dalla musica alla danza, dal teatro alle mostre negli scenari più suggestivi della rinomata località toscana.

Un viaggio intenso, emozionante e colorato che prende vita attraverso la sensibilità e la forza delle donne, senza escludere il contributo maschile in omaggio a questo tema. “Il programma della rassegna propone personalità e progetti artistici che rivelano modi diversi di essere donna e di raccontare il mondo femminile – spiega la cantautrice Di Michele – Il cartellone prevede artisti che appartengono a differenti generazioni e mette insieme forme espressive diverse, con linguaggi originali per esprimere l’infinita gamma di emozioni che una donna ‘creativa’ sa comunicare”. Ad aprire la rassegna, il 30 luglio alle 22.00 in piazza del Luogo Pio, sarà la danza con il coreografo Raffaele Paganini accompagnato da Simona De Nittis, Damiano Bisozzi e Alfonso Paganini, a cui seguirà, ore 22.30, il concerto dell’icona della canzone italiana Patty Pravo con il suo “Ho provato tutto tour”.

Il 31 luglio, tra i vari appuntamenti, Alle 21.30 l’incontro con Gino Cecchettin – padre di Giulia, la ragazza uccisa dall’ex fidanzato nel 2023 – che dialogherà con Grazia Di Michele sul suo impegno nella lotta contro la violenza di genere. A seguire il concerto di Eugenio Finardi e il suo “Tutto ’75 – ’25 tour”, con un profondo omaggio al mondo femminile. Venerdì 1° agosto, alle 21.30, il talk con il divulgatore Marco Martinelli, che si alternerà con le ricercatrici dell’Università di Pisa del progetto Stardust e a seguire Amii Stewart proporrà il suo concerto “A new line on the horizon”, un viaggio inedito tra passato, presente e futuro che reinterpreterà i suoi grandi successi, mentre sabato 2 agosto i Dirotta su Cuba festeggeranno i 30 anni dall’uscita del loro album d’esordio con il “Let’s celebrate Tour II”. Domenica 3 agosto la serata inizierà alle 21.00 con un talk condotto da John Vignola, protagonisti Pierdavide Carone e Mariella Nava sul cantautorato italiano. Alle 22.30, Antonella Ruggiero si esibirà nel “Concerto Versatile”, toccando i suoi più grandi successi e interpretando in chiave nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Numerosi appuntamenti si svolgeranno contemporaneamente in tutte le location del Quartiere Venezia, tra cui: Fortezza Nuova, Fortezza Vecchia, Piazza del Luogo Pio, Piazza dei Domenicani, Scali delle Barchette, Piazzetta Pescatori, Piazzetta dei Legnami, Teatro Vertigo, Centro Donna, Angolo via Strozzi/via Carraia, Palazzo Huigens. Il cartellone prevede tutti i giorni mostre di pittura e fotografiche, attività di ogni genere dallo spettacolo alla cultura, presentazioni di libri, dimostrazioni i di autodifesa femminile. Ci sono anche iniziative speciali con performance di Body Art: in Piazza del Luogo Pio Francesca Chialà coinvolgerà il pubblico nella pittura delle dodici “Tele della Pace” dedicate alla lotta contro la violenza sulle donne e realizzate all’Arsenale di Venezia durante la scorsa Biennale. Ogni sera, sui ponti del Quartiere Venezia andranno in scena spettacoli e proposte di intrattenimento.

Grazie al Centro Donna è previsto un Tour dei Fossi in battello con partenza straordinaria gratuita dedicata alla conoscenza della città attraverso narrazioni di figure femminili. Sugli Scali Finocchietti sarà presente il Villaggio delle Associazioni, a cura della Consulta delle associazioni. Infine, torna anche il Taxi Social, servizio di trasporto gratuito per persone con disabilità. Spin off d’eccezione per Effetto Venezia 2025 il concerto “Ultra acoustic” di MANU CHAO con apertura affidata a Bobo Rondelli, di lunedì 4 agosto in Piazza del Luogo Pio organizzato da XLR produzioni (a pagamento). Per info su tutti gli eventi: Programma e info sulla manifestazione, https://www.effettovenezia.it/.