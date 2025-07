Festival di Film di Villa Medici, annunciata la quinta edizione

Dal 10 al 14 settembre 2025 con la sua quinta edizione, presentando oltre 30 film internazionali

Sin dal suo esordio nel 2021, il Festival di Film di Villa Medici indaga il dialogo tra cinema e arte contemporanea, ponendosi come spazio di scoperta per nuove forme e approcci cinematografici. L’edizione 2025 manterrà vivo questo spirito pionieristico, favorendo il confronto tra opere che interrogano, sovvertono, deviano o restituiscono l’incanto al nostro rapporto con le immagini.

Con una quarantina di proiezioni distribuite su tre schermi, di cui uno all’aperto, la manifestazione a Villa Medici offre un’esperienza unica sotto il cielo di Roma, città del cinema per eccellenza. Tra Via Veneto e Piazza di Spagna, la Villa celebra le immagini in movimento in tutte le loro forme: film d’artista, saggi visivi, fiction, documentari, corti, medi e lungometraggi. Un festival aperto alla pluralità di narrazioni, senza limiti geografici o formali.

Il festival è diviso in tre sezioni: il concorso internazionale, con dodici film recenti di ogni genere e durata; il programma Focus, dedicata a opere fuori concorso, “carte blanche” affidate ai giurati e incontri speciali con i registi; le serate Piazzale, con proiezioni all’aperto di anteprime e classici restaurati.

La giuria 2025 riflette lo spirito di apertura del festival, riunendo tre personalità provenienti da ambiti diversi: Alain Guiraudie, regista, autore e fotografo; Guslagie Malanda, attrice e curatrice; Anri Sala, artista visivo. La giuria assegnerà due premi: il Premio Villa Medici per il Miglior Film e il Premio Speciale della Giuria, riservato a un’opera particolarmente singolare. Oltre al riconoscimento economico (5000 e 3000 euro rispettivamente), i premi offriranno ai vincitori la possibilità di una residenza a Villa Medici. A parte la giuria, il Festival è un punto di incontro per cineasti e amanti del cinema, un’occasione per riflettere collettivamente sull’evoluzione del cinema e sul suo futuro.

Parallelamente al festival, l’artista visiva francese Eva Jospin è stata invitata a far parte dell’Art Club #39, curato da Pier Paolo Pancotto. A partire dal 10 settembre 2025, nello storico studio Balthus di Villa Medici saranno presentate opere video inedite dell’artista.

Il festival in sintesi

5 giorni di proiezioni negli spazi storici di Villa Medici

12 film in concorso

3 sale cinematografiche, tra cui uno schermo all’aperto con 500 posti a serata

Una quarantina di film internazionali in programma

2 premi assegnati alla fine del festival: un premio per il miglior film e un premio speciale della giuria

Quasi 4000 presenze nell’edizione del 2024

Collaborazione con la Librairie 7L per una selezione di libri sul cinema

La giuria 2025

Alain GUIRAUDIE

Nato nel 1964, regista, fotografo e scrittore, Alain Guiraudie è cresciuto in una famiglia di agricoltori a Bournazel, in Aveyron. Dopo tre cortometraggi (il primo, Les héros sont immortels, girato nel 1990), debutta nel lungo con Du soleil pour les gueux (2000) e Ce vieux rêve qui bouge (2001). Da allora, ha realizzato sette lungometraggi, tra cui L’Inconnu du lac, Rester vertical e il recente Miséricorde (2024). La sua attività si estende anche alla fotografia e alla scrittura. Nel 2019 ha presentato la sua prima mostra fotografica nell’ambito di Panorama 21 a Le Fresnoy, seguita da mostre presso la Galerie Crèvecœur a Parigi, Buchholz a Berlino e Consortium a Digione nel 2023, nell’ambito di L’Almanach. È anche autore di tre romanzi pubblicati da P.O.L.: Ici commence la nuit (2014), Rabalaïre (2021) e Pour les siècles des siècles (2024). Il suo prossimo libro uscirà all’inizio dell’anno accademico 2025.

Guslagie MALANDA

Attrice e curatrice, ha esordito con Mon amie Victoria di Jean-Paul Civeyrac nel 2014. Il ruolo di Laurence Coly in Saint Omer di Alice Diop (2022) (Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia del 2022 e rappresentante della Francia agli Oscar del 2023) le vale una candidatura al César come Miglior Attrice Emergente. Nel 2024 è protagonista di La Bête di Bertrand Bonello, presentato in concorso ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia del 2023, e fa parte del cast di Dossier 137 di Dominik Moll, in concorso ufficiale al Festival di Cannes del 2025, la cui uscita è prevista per novembre. Svolge anche attività curatoriale, con progetti come Messages personnels à Sarah Maldoror, presentato al DOC nel dicembre 2021. Nel settembre 2024 ha organizzato a Lima Altamente sensible, la sua prima mostra.

Anri SALA

Artista visivo, crea opere in cui immagine, suono e architettura interagiscono per trasformare la percezione del tempo e dello spazio. Il suo lavoro, che sovverte i codici del linguaggio, della musica e della narrazione, apre la strada a nuove interpretazioni più aperte e sfumate della storia. Ha tenuto mostre personali alla Bourse de Commerce – Pinault Collection (Parigi, 2023), alla Kunsthaus Bregenz (Bregenz, 2021), alla Buffalo Bayou Park Cistern (Houston, 2021), al Centro Botín (Santander, 2019), al Mudam (Lussemburgo, 2019), al Castello di Rivoli (Torino, 2019), al Museo Tamayo (Messico, 2017), al New Museum (New York, 2016), alla Haus der Kunst (Monaco, 2014), al Centre Pompidou (Parigi, 2012), alla Serpentine Gallery (Londra, 2011) e al Museum of Contemporary Art North Miami (Miami, 2008). Ha anche partecipato a mostre collettive e a importanti eventi internazionali, tra cui la 57. Biennale di Venezia (2017), dOCUMENTA (13) (2012), la XXIX Biennale di San Paolo (2010) e la IV Biennale di Berlino (2006). Nel 2013 ha rappresentato la Francia alla 55. Biennale di Venezia.

Comitato di selezione 2025

Ogni anno, un comitato seleziona i film in concorso adottando un approccio quanto più aperto possibile alla diversità delle pratiche e delle voci autoriali, che si tratti di registi, artisti visivi o performer. Per l’edizione 2025, il comitato di selezione è composto da Lili Hinstin, Clément Postec, Nicolas Raffin e Valentine Umansky.

Lili Hinstin è programmatrice e direttrice artistica di festival. Responsabile del settore cinema a Villa Medici tra il 2005 e il 2009, è stata programmatrice del festival Cinéma du Réel dal 2010 al 2013, poi direttrice artistica del Belfort Film Festival (2013-2018) e del Locarno Film Festival (2018-2020). Attualmente è direttrice del programma del Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues. Dal 2021 fa parte del comitato di selezione e organizzazione del Festival di Film di Villa Medici.

Clément Postec è direttore artistico, curatore e regista. Laureato all’Université Sorbonne Nouvelle, all’Institut d’Études Politiques de Strasbourg e a Sciences Po (SPEAP), da oltre dieci anni sviluppa progetti all’incrocio tra cinema e arte contemporanea, oltre a dedicarsi alla creazione di spazi e realtà culturali.

Nicolas Raffin è programmatore cinematografico a Londra e, dal 2018, responsabile del settore cinema presso l’Institute of Contemporary Arts (ICA). Negli ultimi anni ha avviato importanti iniziative in risposta al panorama in continua evoluzione dell’esposizione cinematografica, ridefinendo la programmazione dell’ICA con nuove serie come Off-Circuit, Long Takes e Celluloid Sunday. Di recente ha curato retrospettive dedicate a Marguerite Duras, Hong Sangsoo e Jacques Rivette.

Valentine Umansky è curatrice presso la Tate Modern di Londra, dopo aver lavorato in diverse istituzioni dedicate alle arti visive. Tra il 2015 e il 2020 ha ricoperto incarichi negli Stati Uniti presso l’International Center of Photography, il Museum of Modern Art e il Contemporary Arts Center di Cincinnati. È anche curatrice indipendente e autrice.

Comitato organizzativo del festival

Lili Hinstin, direttrice della programmazione del Biarritz Film Festival – Nouvelles Vagues

Mathilde Henrot, programmatrice e fondatrice di Festival Scope Pro

Laurent Perreau, scrittore e regista

Sam Stourdzé, direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Con il team di Villa Medici

Fulvia Gallo, coordinatrice del Festival di Film di Villa Medici

Clotilde Parlos, responsabile dei progetti culturali dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

Con la collaborazione di Véronique Terrier-Hermann, storica dell’arte,

per la programmazione della sezione Focus.