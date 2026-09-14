Spac cinema, torna “Ciak. Si beve”!

A Baolato borgo (Catanzaro) la rassegna è dedicata quest’anno ai futuri possibili dei piccoli paesi e delle aree interne

Ritorna lo SPAc Cinema, l’evento coordinato da Teatro del Carro, inserito tra le attività del Centro di Residenza Artistica della Calabria “C.Re.A” polo “MigraMenti”, sostenuto da MiC (FNSV), Regione Calabria / Cultura (PAC 14/20), e con il patrocinio del Comune di Badolato. Nelle serate di sabato 19 e domenica 20 settembre nel cuore dell’antico borgo, SPAc Cinema promuove infatti la rassegna cinematografica e culturale “Ciak! Si beve!”, curata insieme al Club dei Vedovi Neri, e in collaborazione con We’re South, la Pro loco Badolato e il team artis “SpopArt”, un momento di incontro comunitario che unisce l’arte del racconto visivo al confronto sul destino dei piccoli paesi e delle aree interne, attraverso due giornate di proiezioni, passeggiate narrative talk in piazza San Nicola, nel rione “Jusuterra”. L’appuntamento si inserisce nel contesto delle riflessioni nazionali sullo spopolamento dei piccoli paesi, in occasione del 40° anniversario della storica provocazione “Badolato paese in vendita in Calabria”.

L’edizione settembrina si carica di un forte valore simbolico: il borgo si appresta infatti a ricordare il quarantesimo anniversario del 7 ottobre 1986, data della celebre provocazione mediatica e grido d’allarme internazionale “Badolato Paese in vendita in Calabria”, ufficialmente lanciata da Mimmo Lanciano con un suo articolo pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Tempo”. Un’azione che accese i riflettori nazionali e internazionali sulla minaccia dello spopolamento e svuotamento dei piccoli paesi e che trova oggi nuova linfa nelle opere in programma e nei relativi talk approfonditi.

La programmazione si snoderà attraverso due importanti proiezioni ed eventi di dibattito. Il primo appuntamento si occuperà di lavoro, terra e rilancio locale con “Il ritorno del tratturo” di Francesco Cordio. Attraverso il tema delle antiche vie della transumanza e della valorizzazione delle risorse rurali, l’incontro mira a superare la retorica della nostalgia. Il dibattito accenderà i riflettori sulle opportunità concrete di sviluppo sostenibile, le nuove forme di ri-abitazioni possibili e le nuove economie locali e le strategie necessarie per contrastare l’abbandono delle aree interne. Se ne discuterà col ricercatore Filippo Tantillo e gli attivisti di We’re South, con un confronto «allargato e condiviso, anche perché – spiegano gli organizzatori – questo processo non può essere lasciato al caso o all’emergenza episodica. Richiede una regia pubblica rigorosa: una governance territoriale, con nuove importanti alleanze, con un ri-centramento serio dei ruoli, di un rispetto reciproco dei ruoli e delle parti, che pianifichi i flussi e le nuove residenzialità in base alla reale capacità di carico dei borghi, investa preventivamente sull’infrastrutturazione sociale e garantisca trasparenza e certezza delle regole. L’integrazione deve camminare di pari passo con la co-progettazione sociale, coinvolgendo attivamente la cittadinanza residente per evitare contrapposizioni e costruire un tessuto comunitario coeso».

Il secondo incontro sarà dedicato a territorio, radici e coesistenza con “Il mare nascosto” di Luca Calvetta. La visione dell’opera si trasforma in un’occasione di dialogo sul legame intimo e complesso tra comunità e paesaggio. Nel talk dedicato, in cui sarà presente il regista insieme ad Anna Maria De Luca, una delle interpreti principali, e con la partecipazione di altri artisti e attivisti, si esploreranno le narrazioni capaci di restituire identità ai luoghi dimenticati, analizzando come l’espressione artistica possa farsi strumento di resistenza culturale e coesione sociale.

Oltre alle proiezioni e ai talk, il programma prevede per sabato 19 settembre, una suggestiva passeggiata narrativa guidata tra le vie e i vicoli del rione “Jusuterra”, con raduno/partenza alle ore 18.00 a Palazzo Gallelli, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva di arte e cultura condivisa.

Tutte le iniziative sono gratuite.

E’ consigliata la prenotazione per la visita guidata pomeridiana di sabato 19.

Per info logistiche e prenotazioni visita guidata:

Pro loco Badolato Aps

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