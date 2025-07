8 LUGLIO 2025 - ORE 21:00

Teatro Hamlet APS presenta

IL VOLTO DI OTELLO

Da William Shakespeare

Traduzione e Adattamento di Gina Merulla

Regia di Gina Merulla

Con

Mamadou Dioume e Fabrizio Ferrari

e con Lorenza Sacchetto, Andrea Vellotti, Marco Chiappini

TEATRO MERCADANTE

Piazza Municipio, Napoli

L’opera immortale di William Shakespeare oggi più che mai è in grado di raccontarci una discesa negli inferi, un percorso nell’ignoto dell’animo umano, un lento processo di avvicinamento dell'individuo alla mostruosità che è dentro di lui. La mia regia parte da questa riflessione esplorandone tutte le possibili declinazioni. – Gina Merulla L’uomo ha inventato il concetto di "Mostro" per personificare la deformità, la malvagità, l’impulso atavico di distruzione ma anche per raccontare i meccanismi incomprensibili del pensiero umano che tendono ad essi. Allo stesso tempo l’uomo ha bisogno del “Mostro” per porre una distanza fra sé e l’inevitabile spietatezza della sua anima. L’essere umano ha bisogno di estirpare da sé e proiettare fuori quell’immagine spaventosa che è insostenibile da coniugare con il proprio io. Se quindi in passato avevamo mostri leggendari, con fattezze umane o animali, sempre deformi, terrificanti, trasfigurati che ci aiutavano a separare i concetti e le immagini di bene e male oggi purtroppo dobbiamo fare i conti con la consapevolezza che questa dicotomia non esiste. Oggi il mostro non ha un’immagine diversa dalla nostra e questo è insopportabilmente terrorizzante: i giornali sono pieni di “mostri” con visi ordinari, occhi calmi, sorrisi accoglienti; oggi i mostri non sono facili da distinguere perché appaiono “normali”. La deformità è nuovamente introiettata nell’individuo, al suo interno, lì dove è difficile essere vista…come in realtà è sempre stato…anche se ci ripugna l’idea, la realtà è che basta davvero poco per far scattare il meccanismo della Mostruosità e la nostra realtà di essere umani gradualmente si distorce, si trasforma, si dilegua: non siamo più capaci di comprendere il mondo, di leggerne i significati e di vivere al suo interno. Questo accade a Otello che è sì un “Mostro” ma non più di tutti noi. Un ultimo aspetto su cui si soffermerà la mia regia è l’assenza, o meglio la negazione, del femminile. Desdemona sarà una silhouette, una voce, un’immagine, a volte persino un suono ma mai una donna, mai una persona. Questo perché tutto ciò che vedremo sulla scena è il risultato della percezione che Otello ha della realtà e lo spettatore non potrà fare un passo indietro cercando la realtà dei fatti perché la verità è che questa di per sé non esiste. – Gina Merulla In scena il Maestro Mamadou Dioume attore e collaboratore di Peter Brook. Interpretò per anni in giro per il mondo il ruolo di Bhima, il figlio del vento dalla forza prodigiosa, nel celebre ‘Mahābhārata’.

La Compagnia “Teatro Hamlet” nasce dall'esigenza più antica e profonda dell’uomo di esplorare il proprio mondo interiore, di emozionarsi e di emozionare. Il principale intento è quello di intraprendere un nuovo percorso denso e significativo che sia al tempo stesso incontro, viaggio, ricerca e affinché l’Arte da effimera e priva di materia possa diventare viva.

Biglietti https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-volto-di-otello/267721