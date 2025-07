MACERATA

TEATRO LAURO ROSSI

STAGIONE 2025/26

Dieci titoli per 17 rappresentazioni animano il viaggio teatrale del Lauro Rossi per la stagione 2025-26 realizzata dal Comune di Macerata con l’AMAT e il contributo di Regione Marche e MiC. Oltre agli spettacoli, la stagione – che si compone delle due tradizionali sezioni della Prosa e di Finalmente Domenica!, rassegna per tutta la famiglia – offre anche importanti occasioni di approfondimento e condivisione dell’esperienza teatrale con Gente di Teatro, ciclo di incontri con gli artisti protagonisti delle rappresentazioni e Scuola di platea collaudato e prezioso progetto che coinvolge i ragazzi delle scuole medie superiori. “Presentiamo oggi il cartellone della stagione di prosa 2025/2026 del Teatro Lauro Rossi – afferma l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Il programma è frutto di un attento lavoro di selezione e progettazione, con l’intento di offrire al nostro pubblico un’esperienza artistica d’eccezione che unisce qualità e varietà. La stagione si distingue per la sua capacità di fondere comicità e tragedia, proponendo opere che sanno dialogare non solo con le grandi tematiche classiche, ma anche con le questioni più attuali che ci riguardano da vicino. Vogliamo infatti che il teatro sia uno specchio della nostra società, capace di stimolare riflessioni profonde attraverso l’arte. Ogni spettacolo sarà un invito a esplorare emozioni e situazioni che, seppur diverse, risuonano nell’esperienza quotidiana di ognuno di noi. Non mancherà, come di consueto, uno speciale spazio dedicato al balletto, che arricchirà ulteriormente il nostro palinsesto. Inoltre riconfermiamo “Gente di teatro”, la nostra tradizionale iniziativa di formazione, che offre l’opportunità agli spettatori di incontrare le compagnie protagoniste della stagione. Questo progetto non solo avvicina il pubblico all’arte teatrale, ma permette anche un confronto diretto e significativo tra artisti e spettatori, rendendo il teatro un luogo di incontro e condivisione. In questo senso il valore del Teatro Lauro Rossi, è indiscutibile: con la sua storia e la sua architettura, rappresenta un patrimonio culturale inestimabile, un punto di riferimento che ci arricchisce come cittadini e contribuisce a creare una comunità più coesa, più consapevole e più viva. Ultimo, ma non meno importante, è il nostro impegno per il teatro per tutta la famiglia con gli appuntamenti di “Finalmente domenica!”. Vogliamo che il nostro teatro sia un luogo accogliente dove i più piccoli possano scoprire la magia del palcoscenico, accompagnati dalle loro famiglie in un viaggio tra storie incantevoli e esperienze artistiche indimenticabili”. Il sipario della Prosa si apre il 14 e 15 ottobre su Coppia aperta quasi spalancata, uno degli spettacoli più popolari in Italia che, grazie al testo di Dario Fo e Franca Rame e all’interpretazione spumeggiante di Chiara Francini e Alessandro Federico, diretti da Alessandro Tedeschi, racconta la vita di coppia descrivendo in modo perfetto con toni divertenti ma anche drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile. Il 30 e 31 ottobre spazio alla danza energica di Kataklò con l’anteprima nazionale di Aliena di Giulia Staccioli. Lo spettacolo è un invito a celebrare la diversità in tutte le sue forme. I corpi dei 6 danzatori Kataklò caratterizzati da muscolature estreme e movimenti fluidi ma inconsueti si plasmano e si rimodellano continuamente diventando opere d’arte transitorie che esplorano i confini tra forma e contenuto. L’anatra all’arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. L’11 e 12 novembre il Lauro Rossi ospita l’allestimento diretto da Claudio Greg Gregori con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, una commedia divertente con battute sagaci dove tutto è architettato come una partita a scacchi. Due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka, in Racconti disumani il 2 e 3 dicembre per parlare, Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, agli uomini degliuomini. Lo spettacolo attraversa i testi dell’autore boemo Una relazione per un’Accademia e La tana, storie di animali che mettono a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e raccontano quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto per mettersi al sicuro da ogni esterno. Il 10 e 11 gennaio la stagione prosegue con La vittoria è la balia dei vinti scritto e diretto da Marco Bonini con Cristiana Capotondi. Tra l’evocazione fiabesca e la ricostruzione storica, una madre racconta alla figlia piccola che sotto le bombe non ci sono né vincitori né vinti, rievocando i drammatici momenti che vissero Firenze e i fiorentini sotto le bombe del 25 settembre 1943. Autore, regista e interprete Mario Perrotta il 10 e 11 febbraio dedica il suo nuovo progetto Nel blu alla “felicità” ispirandosi alle parole, alla musica e alla vita del celebre cantautore Domenico Modugno, che, secondo l’artista, incarna a pieno questo sentimento. La stagione teatrale si avvia alla conclusione il 22 e 23 aprile con la bravissima Milena Vutokic che in A spasso con Daisy dà vita all’anziana del titolo in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Lo spettacolo, diretto da Guglielmo Ferro, vede in scena anche Salvatore Marino e Maximilian Nisi dare vita a una storia di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia, torna al Teatro Lauro Rossi con tre appuntamenti: il 7 dicembre La bottega dei giocattoli di Crest teatro, il 22 febbraio PerAria di Sosta Palmizi e il 22 marzo Il contrario di me. Il cavallo bianco e il cavallo nero di Fondazione teatro ragazzi e giovani.

Vendita nuovi abbonamenti dal 1 ottobre presso biglietteria dei Teatri 0733 230735 e online su www.vivaticket.com. Informazioni AMAT 071 2072439, www.amatmarche.net. Inizio spettacoli ore 21, domenica ore 17.

14 E 15OTTOBRECOPPIA APERTAQUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

con Chiara Francini, Alessandro Federico

regia Alessandro Tedeschi

collaboratori Pierluigi Pasino e Massimiliano Setti

luci Alessandro Barbieri

scenografia Katia Titolo

costumi Francesca di Giuliano

musiche Setti – Pasino

aiuto regia Rachele Minelli

produzione Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro

in collaborazione con Argot Produzioni

con il contributo di Regione Toscana

Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria! Una favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia, Fo e Rame descrivono in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile. Coppia aperta quasi spalancata è uno degli spettacoli più popolari in Italia. In Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità, con importanti ruoli sul piccolo e grande schermo, conduzioni al fianco di pilastri della tv e un esordio letterario con 45.000 copie vendute e 8 ristampe. Qui si mette alla prova con un testo importante, che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia. L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino al marito, la protagonista decide di accettare l’impensabile. Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie, del suo essere donna, del suo disperato bisogno di essere amata e considerata.

30 E 31OTTOBREALIENA

ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

assistente alle coreografie Irene Saltarelli

con Kataklò Athletic Dance Theatre

musiche originali GP Cremonini

costumi Olivia Spinelli

realizzati da Maria Sole Montironi Lasca

disegno luci Sharon Remartini e Fabio Passerini

anteprima nazionale

Giulia Staccioli non è solo una coreografa, ma una visionaria artista visiva che continua a stupire e affascinare con le sue creazioni rivoluzionarie e il suo approccio potente e fuori da ogni canone. Aliena si sviluppa in 70 minuti in uno spazio essenziale disegnato da luci accurate che modellano i corpi dei danzatori, creando giochi di ombre e contrasti che sottolineano la plasticità delle forme. La scena diventa un luogo di metamorfosi e di trasformazione nel quale i costumi di Olivia Spinelli, con le loro superfici cangianti e le texture ibride, enfatizzano questa dualità, trasformando il corpo in un paesaggio in continua evoluzione. Pellicce, tessuti tecnici e segni grafici si intrecciano con la pelle nuda, creando un’immagine visivamente potente e suggestiva. Le musiche originali composte da GP Cremonini creano un paesaggio sonoro che si evolve in sincronia con i movimenti dei danzatori. Ogni suono, ogni melodia sembra nascere direttamente dai gesti dei performer, ampliando e intensificando il loro significato. Questa nuova opera è un'immersione nella mente creativa di Staccioli, sempre alla ricerca di nuove forme espressive. È un invito a celebrare la diversità in tutte le sue forme. Un viaggio guidato da una figura

solitaria che si muove tra presenza e assenza. I corpi dei 6 danzatori Kataklò caratterizzati da muscolature estreme e movimenti fluidi ma inconsueti dove le forme si plasmano e si rimodellano continuamente diventando opere d’arte transitorie che esplorano i confini tra forma e contenuto. Staccioli, con la sua estetica unica, rifiuta la perfezione a favore dell’imperfezione, celebrando la diversità e l’individualità di

ogni corpo.

Aliena è una provocazione continua, una risposta alle critiche che hanno accompagnato la carriera di Staccioli. La coreografa, con ironia e riflessione, ribalta i pregiudizi, trasformando le sue "stranezze" in un punto di forza. La danza, per lei, non è una dimostrazione tecnica, ma un'esperienza, una ricerca fuori dai limiti dettati da schemi prestabiliti. Ogni gesto diventa una sfida, una conquista del corpo sul proprio confine, La bellezza in ALIENA non risiede nella perfezione formale, ma nella forza espressiva del gesto imperfetto che crea una nuova estetica. Ogni imperfezione diventa un segno distintivo, un’affermazione dell’individualità. La sua capacità di plasmare la materia umana fondendo gesti sportivi e coreutici ha portato alla definizione di un tratto stilistico peculiare. In oltre tre decenni di esperienza, Giulia Staccioli ha di fatto creato un nuovo genere e ispirato intere generazioni di artisti della danza, creando uno stile unico che ha incantato il pubblico di tutto il mondo. Il suo nuovo spettacolo Aliena, rappresenta di fatto il manifesto artistico di questa straordinaria avventura nel mondo della danza, la somma di quanto creato in questi trent’anni, la sua sintesi estrema e totale, evidenziandone la visione unica e la sua capacità di creare un'esperienza travolgente e memorabile per gli spettatori.

Contemporaneamente allo spettacolo per celebrare i 30 anni di Kataklò nel 2026, Aliena sarà anche un librobiografia di Staccioli, a cura di Francesca Interlenghi per Maretti Editore

11 E 12NOVEMBREL’ANATRA ALL’ARANCIA

di W. D. Home e M. G. Sauvajon

con Emilio Solfrizzi, Irene Ferri

e con Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino

e Antonella Piccolo

regia Claudio Greg Gregori

scene Fabiana Di Marco

costumi Alessandra Benaduce

disegno luci Massimo Gresia

produzione Compagnia Moliere – Teatro stabile di Verona

L’anatra all’arancia è un classico feuilleton dove i personaggi si muovono algidi ed eleganti su una scacchiera irta di trabocchetti. Ogni mossa dei protagonisti, però, ne rivela le emozioni, le mette a nudo a poco a poco e il cinismo lascia il passo ai timori, all’acredine, alla rivalità, alla gelosia, in una parola all’Amore poiché è di questo che si parla. L’anatra all’arancia è una commedia che ti afferra immediatamente e ti trascina nel suo vortice di battute sagaci, solo apparentemente casuali, perché tutto è architettato come una partita a scacchi. La trasformazione dei personaggi avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche

a suggerirci il modo di sbarazzarsene.

2 E 3DICEMBRERACCONTI DISUMANIda Franz Kafkacon Giorgio Pasotti

regia e scene Alessandro Gassmann

aiuto regia Gaia Benassi

adattamento Emanuele Maria Basso

videografie Marco Schiavoni

musiche Pivio e Aldo De Scalzi

costumi Mariano Tufano

light designer Marco Palmieri

produzione TSA Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni

Due straordinari artisti come Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con le parole di Franz Kafka, due “racconti disumani” per parlare, Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, agli uomini degli uomini. Una relazione per un’Accademia e La tana, due storie di animali, sembrerebbero, una che mette a nudo la superficialità di un modo di essere attraverso comportamenti stereotipati e facili, l’altra

che racconta quel bisogno di costruirsi il riparo perfetto che ci metta al sicuro da ogni esterno. Una relazione per un’Accademia è stato pubblicato la prima volta nel 1917, protagonista una scimmia che racconta come, in cinque anni, si adegua al sistema umano per uscire dalla gabbia nella quale l’hanno rinchiusa dopo la cattura e guadagnare un fac-simile di libertà. La narrazione in prima persona, divertita e distaccata, ripercorre lo studio delle abitudini degli uomini che con sorprendente facilità possono essere imitate e replicate. La tana è uno degli ultimi racconti dell’autore boemo, scritto durante la sua permanenza a Berlino nel 1923 e pubblicato postumo e incompiuto per la prima volta nel 1931. Racconta del continuo, disperato sforzo intrapreso dal protagonista, per metà roditore e per metà architetto, di costruirsi un’abitazione perfetta, un elaborato sistema di cunicoli costruiti nel corso di un’intera vita, per potersi proteggere da nemici invisibili. E, nel tentativo di lasciare tutto fuori, costruisce passaggi e corridoi e nuovi tunnel che portano al niente dei vicoli ciechi, una ricerca della sicurezza ossessiva che genera solo ansia e terrore.

10 E 11GENNAIOLA VITTORIA ÈLA BALIA DEI VINTI

scritto e diretto da Marco Bonini

con Cristiana Capotondi

con la partecipazione in video di Penelope Brizzi

musiche Jonis Bascir

immagini Andrea Calisi

disegno luci Marco Palmieri

produzione Stefano Francioni Produzioni

LA STORIA

Una mamma di oggi mette al letto la sua bambina di 6 anni che le chiede, come storia della buonanotte, di raccontarle qualcosa di quando lei, la sua mamma, era bambina. La mamma pesca nella memoria e le viene in mente l’avventura della bis-nonna Vittoria e di come il 25 Settembre 1943, giorno del bombardamento a Firenze, aveva aiutato due gemelli. In un racconto tra l'evocazione fiabesca e la ricostruzione storica la mamma di rievoca la notte di Firenze sotto il fuoco “alleato” quando uno stormo di 36 aerei Wellington inglesi, mirando all’importante nodo ferroviario della stazione di Campo di Marte, manca inesorabilmente l'obiettivo ferroviario causando così la morte di centinaia di civili e pesanti devastazioni nelle zone adiacenti la ferrovia. Quella notte Nonna Vittoria è nascosta nel rifugio improvvisato nelle cantine di Palazzo Pitti, dove risiede in quanto moglie del sovraintendente ai beni culturali di Firenze. Quella notte Nonna Vittoria non si trova ad affrontare solo l’incubo della guerra, ma anche la vertigine del tabù sociale, allattare i due gemelli della sua balia che per lo shock aveva perso il latte. La guerra è uguale per tutti e sotto le bombe non ci sono più corti e signorie, piani alti e piani bassi, scale

da scendere o da salire. Quando cadono le bombe dal cielo siamo tutti allo stesso piano, tutti nascosti in cantina. Lì sotto una madre vale una madre, un bambino un bambino, una balia un seno pieno di latte. Quando siamo tutti sotto le bombe non ci sono più vincitori né vinti. Sotto le bombe la Signora può servire la serva. Sotto le bombe la Vittoria è la balia dei vinti.

LO SPETTACOLO

La nostra mamma protagonista, vestita completamente di bianco, si muove su una scena completamente bianca. Scena e attrice formano così un corpo unico, uno schermo cinematografico gigante e tridimensionale sul quale apparirà la video chiamata della piccola figlia che chiede la storia della buona notte. Le parole della mamma evocheranno quindi altre immagini, vere e proprie illustrazioni grafiche di quella mattina del ’43. Non saranno però immagini realistiche, saranno filtrate dall’ immaginazione della figlia che ascolta, saranno dunque immagini quasi sognate in quel dormiveglia unico del suo lettino. La storia del bombardamento di Firenze del’43 entra così nella memoria profonda della bambina, la sua memoria emotiva, quella che non si scorda mai, per tutta la vita, così come tutti noi ci ricordiamo un bel libro di fiabe che ci ha letto con amore una persona speciale in quel momento magico tra realtà e sogno.

10 E 11FEBBRAIONEL BLU

avere tra le braccia tanta felicità

di e con Mario Perrotta

collaborazione alla regia Paola Roscioli

musiche Domenico Modugno

arrangiamenti ed ensemble Vanni Crociani, Massimo Marches

Giuseppe Franchellucci, Mario Perrotta

produzione Permar, Compagnia Mario Perrotta

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

con il contributo di Regione Emilia Romagna, Comune di Medicina

in collaborazione con Teatro Ruggeri di Guastalla

Teatro Asioli di Correggio, Duel

C’è stato un momento in cui il nostro paese – e una gran parte di mondo – è apparso felice. Sono gli anni a cavallo del 1958, gli anni subito prima e subito dopo l’inizio del boom economico. La gente era – o sembrava – felice, carica di futuro negli occhi. E se c’è un uomo che incarna tutto questo nel suo corpo, se c’è uno che con la sua voce, con la spinta vitale che ha abitato ogni suo passo, rappresenta appieno quegli anni, quest’uomo è Domenico Modugno. Con una sola canzone rende l’intero occidente felice di esistere. Eppure lui sapeva di lavorare sull’effimero, sull’impalpabile ma, nonostante tutto, si ostinava a crederci: «Io voglio cantare la felicità. Anche se non esiste, mi voglio illudere che esista, devo credere che esista». E lo fa con ostinazione, con tormento interiore, ma fino in fondo. Nel blu è il racconto intimo di un uomo di una terra dimenticata da Dio – quella Puglia che sarebbe rimasta alla periferia del regno ancora per decenni, almeno fino a quando anche io la lasciai per cercare una vita artistica altrove – che parte all’avventura per “fare l’attore” e si ritrova, dopo pochi anni, a

insegnare a tutto il mondo a “volare”: apre la bocca e trascina via con un urlo irrefrenabile ogni residuo fosco del dopoguerra. Proverò ad accostare la sua storia con tutta la cura possibile, per non tradire un uomo della mia terra, per non tradire la mia terra stessa. Un racconto di un’esistenza guascona e testarda in cui i musicisti/compositori con me sul palco sono l’altra voce di Domenico Modugno, quella voce che le parole non riescono e non possono rappresentare. Mario Perrotta

22 E 23APRILEA SPASSO CON DAISYdi Alfred Uhry

adattamento Mario Scaletta

con Milena Vukotic, Salvatore Marino, Maximilian Nisi

regia Guglielmo Ferro

musiche Massimiliano Pace

costumi Graziella Pera

scene Fabiana Di Marco

produzione Produzioni Spettacoli Teatrali

La bravissima Milena Vutokic dà vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Daisy, anziana maestra in pensione è una ricca signora ebrea che vuole apparire povera, dal piglio forte: ironica, diretta, scontrosa, capricciosa e avara. È vitale ed indipendente nonostante l’età ed è assolutamente mal disposta verso la decisione presa dal figlio Boolie di assumere un autista. Daisy non vuole in casa qualcuno che tocchi le sue cose, che la privi del gusto di guidare, che la faccia vedere in giro accompagnata da uno chauffeur, come una donna ricca. Per fortuna Hoke, l’autista di colore affezionato e analfabeta è paziente e capace di sopportare tutte le stranezze di Daisy e rimanere dignitosamente in disparte. Giorno dopo giorno, la diffidenza iniziale lascia il posto a un rapporto fatto di battibecchi e battute pungenti che cela in realtà un affetto profondo. In fondo A spasso con Daisy non è che questo: la storia di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. Emozionarsi non è mai stato così divertente.

FINALMENTE DOMENICA!7 DICEMBRELA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco

con Delia De Marco, Antonio Guadalupi

Savino Maria Italiano, Sara Pagliaro

voci registrate Anna Ferruzzo e Giovanni Guarino

scene, costumi e disegno luci Maria Pascale

musiche originali Mirko Lodedo

produzione Crest Teatro

spettacolo consigliato da 3 anni

Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti. La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe digiocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili. Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli. O sono i giocattoli a dar vita agli attori? Lo scoprirete solo visitando la nostra bottega.

FINALMENTE DOMENICA!22 FEBBRAIOPerARIA

coreografie e creazione scenica Giorgio Rossi

drammaturgia e testi originali Savino Maria Italiano

interpreti Savino Maria Italiano, Verdiana Gelao e Anna Di Bari

musiche Livio Minafra

costumi Roberta Vacchetta

scenografie Gisella Butera e Matilde Gori / Atelier di scenografia Zaches

produzione Associazione Sosta Palmizi – I Nuovi Scalzi

sostegni residenziali Centro di Residenza della Toscana (Fondazione Armunia – CapoTrave/Kilowatt)

HOME Centro Creazione Coreografica, Comune di Barletta

Teatro Fonderia Leopolda Comune di Follonica, Ad Arte Spettacoli

Zaches Teatro e Ass. Amici di Duccio

ringraziamenti Azioni in Danza/Barletta, Olga Mascolo

spettacolo consigliato da 5 anni

Con la libertà di spirito tipica dell’infanzia, la leggerezza e profondità della fantasia, una piccola stanza può diventare un luogo di grandi avventure: a occhi chiusi e orecchie ben aperte, l’aria e il vento ci spifferano storie incredibili! Ci possono trasportare in quello strano paese, Anarea, il paese senza venti dove tutto è fermo e riuscire a muoversi è una sfida affascinante. O nel Paese dei Cappelli Volanti, dove le folate di vento sono talmente forti da scambiare i cappelli e le identità delle persone! PerAria ci accompagna in un mondo dove la logica degli adulti diventa sempre più rarefatta e lascia spazio alla curiosità, allo stupore, alla creatività, al gioco e alle emozioni, invitando lo spettatore a diventare più leggero e a stare (…almeno per la durata dello spettacolo) un po’ di più con la testa perAria! L’idea dello spettacolo nasce dal desiderio di realizzare un omaggio alla vita, alla leggerezza e alla spensieratezza del vivere. Gli autori si sono lasciati ispirare da aria e vento come veicoli e conduttori di esperienze ed emozioni creando una narrazione matrioska che contiene al suo interno altre storie create da

un’illogica, stimolante e vorticosa curiosità propria dell’infanzia e della creatività.

FINALMENTE DOMENICA!22 MARZOIL CONTRARIO DI MEIL CAVALLO BIANCOE IL CAVALLO NERO

di Emiliano Bronzino, Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci

da La Repubblica di Platone

con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e MariaJosé Revert Signes

regia Emiliano Bronzino

scene Francesco Fassone

disegno luci Antonio Merola

costumi Roberta Vacchetta

produzione Fondazione teatro ragazzi e giovani

spettacolo consigliato da 6 anni

Collegata a questo spettacolo vi è una speciale scatola inclusiva in cui si possono trovare degli strumenti utili affinché tutti possano seguire lo spettacolo. La scatola è realizzata dall’Università di Macerata, con il contributo del progetto Safina – Vitality. Smart solutions and educational programs for anti-fragility and inclusivity. WP1. L’idea progettuale è di Elena Di Giovanni e Francesca Raffi, la realizzazione grafica è di Veronica Antinucci.Tutte e tutti abbiamo in noi parti razionali e istintive, ordinate e disordinate, precise e passionali, fatte di creatività e disciplina, di inventiva e ragionamento, di desideri e ideali, che ci tirano da parti diverse come cavalli che trainano un carro. Ma come si fa a scegliere che cosa seguire, a conciliare gli opposti che abbiamo dentro di noi, a trovare un equilibrio? Partendo dal mito della biga alata, del cavallo bianco e del cavallo nero, lo spettacolo propone un viaggio narrativo intorno ai miti e ai dialoghi di Platone indagando il tema dell’educazione e interrogandosi su temi utili alla crescita, al superamento della paura, all’accettazione di noi stesse e noi stessi. Due fratelli e una sorella precipitano in un luogo senza tempo, in attesa di qualcosa di fondamentale. Per quanto siano diversi tra loro e fatichino a trovare un accordo, sanno che devono restare uniti e collaborare per farsi trovare pronti all’appuntamento. I tre capiranno, con Platone, che crescere e vivere insieme significa esercitarsi a cercare un equilibrio fra impulsi e bisogni differenti, tra Istinto, Volontà e Ragione: è solo riconoscendo in ogni diversità un’opportunità di “bene comune” che possiamo raggiungere l’obiettivo di una crescita individuale e sociale.

ABBONAMENTI

turno A / B [7 spettacoli]

10 – 20 SETTEMBRE RINNOVI

DAL 1 OTTOBRE NUOVI

I settore euro 145 ridotto* euro 113

II settore euro 113 ridotto* euro 75

BIGLIETTI

DAL 7 OTTOBRE

I settore euro 23 ridotto* euro 18

II settore euro 18 ridotto* euro 12

loggione euro 8

FINALMENTE DOMENICA!

posto unico numerato 5 euro

*riduzione valida per under 25, over 65, possessori card McCult, possessori Marche Cultura Card,

studenti universitari, possessori Carta Regionale dello Studente e convenzionati. Per Aliena la riduzione è

estesa anche agli iscritti scuole danza.

BIGLIETTERIA DEI TEATRI

dal 10 al 20 settembre

e dal 1 al 4 ottobre

dal martedì al sabato dalle ore 16.30 alle ore 19.30

dal 7 ottobre

dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30

BIGLIETTERIA TEATRO LAURO ROSSI

0733 256306

la sera di spettacolo dalle 20

la domenica di spettacolo dalle ore 15.30

VENDITA ONLINE

www.vivaticket.com

L’acquisto online comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio.

INIZIO SPETTACOLI

ore 21

domenica ore 17

INFORMAZIONI

AMAT 071 2072439 | www.amatmarche.net

Biglietteria dei Teatri 0733 230735

piazza Mazzini, 10 Macerata

PROGRAMMA

14 E 15 OTTOBRE

Infinito Teatro – Argot Produzioni

CHIARA FRANCINI e ALESSANDRO FEDERICO in

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

di Dario Fo e Franca Rame

regia Alessandro Tedeschi

30 E 31 OTTOBRE

KATAKLÒ in

ALIENA

ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

musiche originali GP Cremonini

anteprima nazionale

11 E 12 NOVEMBRE

Compagnia Moliere – Teatro stabile di Verona

EMILIO SOLFRIZZI, IRENE FERRI in

L’ANATRA ALL’ARANCIA

di W. D. Home e M. G. Sauvajon

regia Claudio Greg Gregori

2 E 3 DICEMBRE

TSA Teatro Stabile d’Abruzzo – Stefano Francioni Produzioni

GIORGIO PASOTTI in

RACCONTI DISUMANI

da Franz Kafka

regia Alessandro Gassmann

10 E 11 GENNAIO

Stefano Francioni Produzioni

CRISTIANA CAPOTONDI in

LA VITTORIA È LA BALIA DEI VINTI

scritto e diretto da Marco Bonini

10 E 11 FEBBRAIO

Permar – Compagnia Mario Perrotta

Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

MARIO PERROTTA in

NEL BLU

avere tra le braccia tanta felicità

uno spettacolo di Mario Perrotta

collaborazione alla regia Paola Roscioli

musiche Domenico Modugno

22 E 23 APRILE

Produzioni Spettacoli Teatrali

MILENA VUKOTIC, SALVATORE MARINO, MAXIMILIAN NISI in

A SPASSO CON DAISY

di Alfred Uhry

adattamento Mario Scaletta

regia Guglielmo Ferro

FINALMENTE DOMENICA!

7 DICEMBRE

Crest Teatro

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco

con Delia De Marco, Antonio Guadalupi

Savino Maria Italiano, Sara Pagliaro

22 FEBBRAIO

Associazione Sosta Palmizi – I Nuovi Scalzi

PerARIA

coreografie e creazione scenica Giorgio Rossi

drammaturgia e testi originali Savino Maria Italiano

interpreti Savino Maria Italiano, Verdiana Gelao e Anna Di Bari

22 MARZO

Fondazione teatro ragazzi e giovani

IL CONTRARIO DI ME

IL CAVALLO BIANCO E IL CAVALLO NERO

di Emiliano Bronzino, Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci

da La Repubblica di Platone

con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci e MariaJosé Revert Signes

regia Emiliano Bronzino