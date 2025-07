Ostia sotto le stelle, weekend di San Lorenzo con “Dal Mare fino al Mare”

Tra poesia, scienza, teatro e archeologia, tra poesia, scienza, teatro e archeologia

Dopo le visite guidate gratuite nel Parco di Ostia Antica con preziose aperture straordinarie come l’Insula del Soffitto dipinto, il viaggio artistico, storico e naturalistico di Dal mare fino al mare – progetto ideato e realizzato da Valdrada Teatro – prosegue anche ad agosto, con due nuovi itinerari gratuiti che intrecciano la storia millenaria del Borgo di Ostia Antica e la suggestione cosmica della notte di San Lorenzo. Due esperienze immersive, due percorsi diversi, un’unica narrazione: quella di Ostia, tra terra e cielo, tra rocche rinascimentali e costellazioni eterne.

Sabato 9 e domenica 10 agosto, alle 10.00 e alle 17.30 l’iniziativa firmata Valdrada Teatro propone un itinerario guidato alla scoperta del Borgo rinascimentale di Ostia Antica, fondato tra il 1483 e il 1486 su impulso del cardinale Giuliano della Rovere, futuro Papa Giulio II. Il percorso prende avvio da Piazza Umberto I e si snoda attraverso la strada romana e un piccolo mausoleo di età imperiale, toccando le epigrafi e i marmi romani reimpiegati nella cinta muraria del borgo. La guida archeologica condurrà il pubblico fino alla rocca e alla Cattedrale di Santa Aurea, opera dell’architetto Baccio Pontelli, realizzata sui resti di una basilica paleocristiana. Si tratta di un raro esempio di borgo papale fortificato nel Lazio, che conserva ancora oggi la pianta urbanistica originale e una stratificazione materiale che racconta secoli di trasformazioni. La visita guidata sarà arricchita da interventi performativi lungo il percorso e si concluderà con un aperitivo storico all’interno del Borgo per evocare l’anima conviviale e culturale di un luogo sospeso nel tempo.

Nello stesso weekend, dalle 21.30, in occasione della notte di San Lorenzo, quando il cielo si popola di desideri e la volta celeste si fa specchio dei sogni umani, Ab Ostia ad Astra propone una esplorazione partecipata che abbraccia poesia, astronomia e mitologia. Un reading poetico-performativo accompagnerà il pubblico lungo il mare, evocando le parole di poeti e scienziati – da Lucrezio a Galileo – che hanno provato a raccontare l’universo. Le stelle cadenti, le Perseidi, note anche come “lacrime di San Lorenzo”, guideranno l’ascolto e l’immaginazione, mentre la narrazione collettiva si farà rito, soglia, visione. Tra miti antichi e suggestioni celesti, la passeggiata sarà un invito a guardare il cielo con occhi nuovi, come facevano i marinai, gli astrologi, i contadini: per orientarsi, per immaginare, per sperare.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e prenotabili all’indirizzo: damareamare25@gmail.com

“Dal mare fino al mare” è realizzato con il sostegno del Municipio Roma X e con il contributo di partner quali Visit Ostia Antica, Roma Natura, CHM Lipu, APS Sotto al Mare, e numerosi artisti, musicisti, performer e ricercatori. Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi – ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

