Il Settembre dell’Accademia
XXXIV festival internazionale di musica
Teatro Filarmonico di Verona
7 settembre – 1 ottobre 2025
Domenica 7 settembre – ore 20.30
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
Sir Antonio Pappano direttore
Seong-Jin Cho pianoforte
Dmitrij Dmitrievič Šostakovič Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore Op. 70
Fryderyk Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore Op. 21
Ludwig van Beethoven Sinfonia n.5 in do minore Op. 67
Venerdì 12 settembre – ore 20.30
Sabato 13 settembre – ore 18
ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Alexander Lonquich direttore e pianoforte
Beethoven Marathon
Integrale dei concerti per pianoforte e orchestra
Martedì 16settembre – ore 20.30
CONSTELLATION CHOIR AND ORCHESTRA
Sir John Eliot Gardiner direttore
Felix Mendelssohn Bartholdy Erste Walpurgisnacht
(Cantata La primanotte di Valpurga)
Felix Mendelssohn Bartholdy A Midsummer Night’s Dream Op. 21 e 61
Domenica 21 settembre – ore 20.30
DRESDNER PHILHARMONIE
Dima Slobodeniuk direttore
Boris Giltburg pianoforte
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra
n. 20 in re minore KV 466
Jean SibeliusSinfonica n. 2 in re maggiore Op.43
Mercoledì 24 settembre – ore 20.30
BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
Ivan Fischer direttore
Guy Braunstein violino
Johann Sebastian Bach Suite per orchestra n. 4 in re maggiore BWV1069
Ivan FischerDance Suite (Violinkonzert)
Ludwig van BeethovenSinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92
Mercoledì 1 ottobre – ore 20.30
DIE DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMEN
Riccardo Minasi direttore
Beatrice Rana pianoforte
Carl Maria von Weber Der Freischütz (Ouverture)
Ludwig van Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore Op. 37
Johannes Brahms Sinfonia n. 4 in mi minore Op. 98
ABBONAMENTI E BIGLIETTI
Abbonamenti
Platea (file 4-19) € 300
Platea (file 1-3) € 250
Balconata € 250
prima galleria centrale € 200
Abbonamenti Under 25
Platea (file 4-19) € 200
Platea (file 1-3) € 175
Balconata € 175
Ia galleria centrale € 140
Biglietti singoli
Platea (file 4-19) € 70
Platea (file 1-3) € 55
Balconata € 50
Ia galleria centrale € 40
Biglietti Under 25
Platea (file 4-19) € 50
Platea (file 1-3) € 40
Balconata € 35
Ia galleria centrale € 25
Biglietteria
Abbonamenti e biglietti singoli: Teatro Filarmonico di Verona, via Roma, 3 (Verona) – da lunedì a venerdì ore 10–13 e 15–19, sabato ore 10-13
Biglietti singoli: Boxoffice – via pallone, 16 (Verona) – da lunedì a venerdì ore 9.30–12.30 e 15.30–19, sabato 9.30-12.30; e su www.boxoffice.live.it
Nei giorni di concerto la biglietteria del Teatro Filarmonico di Verona
è aperta fino a inizio spettacolo
Informazioni
tel. 045 8009108
fax 045 8012603
biglietteria@accademiafilarmonica.org
www.accademiafilarmonica.org