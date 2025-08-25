Festival/RassegnaVerona

IL SETTEMBRE DELL'ACCADEMIA XXXIV festival internazionale di musica

7 settembre – 1 ottobre 2025 Teatro Filarmonico di Verona

IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA

XXXIV festival internazionale di musica

7 settembre – 1 ottobre 2025

Teatro Filarmonico di Verona

STRAORDINARIO IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2025

DE “IL SETTEMBRE DELL’ACCADEMIA”

AL TEATRO FILARMONICO DI VERONA:

7 SERATE CON ALCUNE DELLE PIÙ RICERCATE ORCHESTRE

E ACCLAMATI PROTAGONISTI DELLA SCENA MUSICALE MONDIALE,

OSPITI DEL XXXIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA

PROMOSSO DALL’ ACCADEMIA FILARMONICA

DELLA CITTÀ SCALIGERA, LA PIÙ ANTICA D’EUROPA.

Un cartellone non scontato per una delle rassegne di musica classica più prestigiose della nostra Penisola, che proporrà a Verona nell’arco di un mese:

la London Symphony Orchestra diretta da Sir Antonio Pappano,

con Seong-Jin Cho al pianoforte; l’Orchestra da Camera di Mantova con Alexander Lonquich nella doppia veste di direttore e solista; l’attesissima

The Constellation Choir & Orchestra costituita nell’agosto 2024 dal vulcanico

Sir John Eliot Gardiner che la guiderà a Verona per la prima volta in Italia;

la Dresdner Philarmonie, affiancata dallo straordinario Boris Giltburg al pianoforte, sotto la bacchetta del direttore russo naturalizzato finlandese Dima Slobodeniouk; ancora la Budapest Festival Orchestra diretta dal suo fondatore Iván Fischer, con il violino strepitoso di Guy Braunstein, e la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con il talentuoso Riccardo Minasi alla direzione e, al pianoforte, star internazionale, Beatrice Rana.

Da Bach e Mozart fino a Šostakovič – a ricordare i 50 anni dalla morte dell’artista, con

la “Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore” – le pagine musicali al Filarmonico di Verona

cavalcano i secoli, prestando un’attenzione particolare all’Ottocento, con Mendelssohn, Brahms, Chopin e tanto Beethoven: l’integrale dei concerti per pianoforte e orchestra del compositore di Bonn completata in due serate da Alexander Lonquich con l’Orchestra da Camera di Mantova; ma anche l’iconica Sinfonia n. 5 eseguita dal prestigioso ensemble londinese diretto da Pappano e la Sinfonia n.7 nell’interpretazione di Iván Fischer e della sua orchestra ungherese.

Verona, Teatro Filarmonico – dal 7/09 al 1/10 2025

Conferme abbonamenti dal 26 maggio al 7 giugno

Nuovi abbonamenti dal 9 al 21 giugno

Biglietti singoli dal 25 agosto

Ensemble di prestigio mondiale e alcuni tra i più acclamati solisti e direttori d’orchestra: le scelte e gli indirizzi dell’Accademia Filarmonica di Verona per il Festival internazionale di musica “Il Settembre dell’Accademia”, appaiono evidenti a chiunque scorra il cartellone di questa XXXIV edizione, in programma nella città scaligera dal 7 settembre al 1 ottobre 2025.

La più antica accademia musicale d’Europa istituita nel 1543 e il suo presidente Luigi Tuppini, dopo il successo dello scorso anno, puntano a mantenere le aspettative: sette serate imperdibili nell’arco di un solo mese che vedono esibirsi orchestre tra le più prestigiose al mondo, come la London Symphony Orchestra, la Dresdner Philharmonie con i suoi 150 anni alle spalle, o la pluripremiata Deutsche Kammerphilharmonie Bremen e, sul podio, alcune delle eccellenze del panorama internazionale: da Sir John Eliot Gardiner – alle sue prime presenze in Italia con la Constellation Choir and Orchestra fondata lo scorso anno, dopo il “divorzio” dalla Monteverdi Choir and Orchestra – a Iván Fisher o ad alcuni dei più interessanti “giovani” direttori del momento, come Dima Slobodeniouk e Andrea Minasi.

Sul palco solisti acclamatissimi saranno, nei diversi appuntamenti, il violinista Guy Braunstein, e i pianisti Seong-Jin ChoAlexander LonquichBoris Giltburge e Beatrice Rana, “star” assoluta del momento, la cui interpretazione è stata elogiata dal Times per la “seduttività orfica” e la “leggerezza trascendente”.

In un programma che nel complesso attraversa i secoli, da Bach e Mozart fino a Šostakovič – a ricordare i 50 anni dalla morte dell’artista – un’attenzione particolare è prestata all’Ottocento, con Mendelssohn, Brahms, Chopin e soprattutto con un tripudio di Beethoven, l’autore che getta un ponte tra il classicismo e la musica romantica.

Del compositore di Bonn, Alexander Lonquich direttore e solista e l’Orchestra da Camera di Mantova proporranno a “Il Settembre dell’Accademia”, in due serate consecutive, l’integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra; mentre l’iconica Sinfonia n. 5 in do minore sarà eseguita dalla London Symphony Orchestra, guidata nel concerto d’apertura del Festival (l’1/09) da Sir Anthony Pappano in veste di direttore principale del prestigioso ensemble per la stagione concertistica 2024-2025, e la Sinfonia n.7 in la maggiore risuonerà nell’interpretazione dalla straordinaria orchestra ungherese, la Budapest Festival Orchestrafondata e diretta dal Maestro Iván Fischer.

Cartellone dunque d’eccezione per il Festival, che quest’anno cade nel cinquantesimo anniversario della riapertura del Teatro Filarmonico di Verona, ricostruito per volontà degli accademici dopo i bombardamenti che nel febbraio del 1945, sul finire della Seconda Guerra Mondiale, dilaniarono una volta ancora (la prima fu l’incendio del 1749) l’edificio settecentesco, sala “all’italiana” realizzata su progetto da Francesco Galli Bibiena.

L’adiacente preziosa Sala Maffeiana di inizi Seicento e il pronao del Curtoni anche in questo funesto frangente furono clamorosamente risparmiati, ma il recupero della sala concertistica più importante della città sull’Adige, ricostruita mantenendo il gusto e l’impostazione bibianesca, necessitò di un enorme impegno da parte dell’Accademia Filarmonica di Verona, impegno che continua incessante da oltre 480 anni.

IL CARTELLONE

Si parte dunque l’1 settembre con la Sinfonia n.9 in mi bemolle maggiore Op. 70 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič in occasione del 50° anniversario della morte del compositore russo, un gigante della musica del Novecento che, a differenza di quanto richiestogli dal regime stalinista per esaltare con solennità la vittoria sulla Germania nazista, permea questa splendida partitura del 1945 di un’atmosfera giocosa e ironica, secondo taluni perfino “triviale”; quindi il Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore Op. 21 di Fryderyk Chopin e, appunto, di Ludwig van Beethoven la Sinfonia n.5 in do minore Op. 67.

Antonio Pappano britannico e baronetto di Sua Maestra, ma d’origine italiana e con

doppia cittadinanza, oggi direttore emerito dall’Accademia di Santa Cecilia, suggella con i concerti di questa stagione il suo ventennale sodalizio con la London Symphony Orchestra.

Sir Anthony Pappano dirigerà la London Simphony Orchestra

nel concerto inaugurale dell’edizione 2025 de Il Settembre dell’Accademia

Grande attesa in questo concerto, anche per l’esibizione pianistica di Seong-Jin Cho, a soli 31 anni considerato uno degli artisti più importanti dell’attuale panorama musicale. Seong-Jin Chom, nato a Seul, si è contraddistinto a livello mondiale nel 2015, quando ha vinto il Concorso Internazionale Chopin di Varsavia, primo del suo Paese. Nel gennaio 2016 ha firmato un contratto di esclusiva con l’etichetta discografica Deutsche Grammophon. Trionfali i suoi concerti nei più importanti teatri internazionali.

Il 12 e i 13 settembre sarà invece Alexander Lonquich il grande protagonista del festival, insieme alla compagine cameristica mantovana, con l’interpretazione integrale dei cinque concerti per pianoforte e orchestra composti da Beethoven tra il 1790 e il 1809: è la più recente impresa di Lonquich uno dei massimi musicisti internazionali, Premio Abbiati come miglior solista del 2016 (tra i vari riconoscimenti), che qui diventa anche direttore e artefice della magistrale esecuzione, con la quale sarà possibile ripercorrere l’evoluzione stilistica di Beethoven, oltre che la vita stessa dell’artista.

Straordinaria occasione il 16 settembre, invece, per assistere alle prime esecuzioni in Italia della Constellation Choir and Orchestra, l’ensemble fondato nell’agosto del 2024 dal geniale e focoso Sir John Eliot Gardiner. In programma due capolavori assoluti di Felix Mendelssohn: la Die erste Walpurgisnacht, ossia “La notte di Walpurga”, composizione per soli e coro terminata nel 1841, con cui l’autore mette in musica una delle ballate di Goethe del 1799 – racconto di una nascosta cerimonia di pagani all’epoca del primo trionfo del cristianesimo – e A Midsummer Night’s Dream Op. 21 e 61musiche di scena per l’omonima commedia shakespeariana. Composte nel 1843 su commissione del re di Prussia Federico Guglielmo IV e catalogate come l’Op. 61 del compositore, esse includono anche una composizione del 1826 di quando Mendelssohn era solo diciassettenne: l’Ouverture da concerto op. 21, sempre ispirata dalla commedia del Bardo.

Sir Jhon Eliot Gardiner

(© Chris Christodoulou)

Daniele Gatti Constellation Choir and Orchestra

(© Daniel Dittus)

Dresdner Philharmonie Orchester

(©Oliver Killig )

Dima Slobodeniouk (© Marco Borggreve) (sinistra) Boris Giltburg (© Sasha Gusov) (destra)

Ivan Fisher (© Marco_Borgrreve)

Superlativo finale il primo ottobre, con una star della scena musicale internazionale come Beatrice Rana, talento travolgente che ha scosso l’intero panorama della musica classica internazionale, suscitando ammirazione e interesse da parte di sale concertistiche, direttori, critici e pubblico di tutto il mondo.

La pianista si esibirà accanto alla Deutsche Kammerphilharmonie Bremen – tra le orchestre che hanno saputo maggiormente sorprendere in questi anni per lo stile

musicale unico, insignita di premi come Echo, Opus e Diapason d’Or per le registrazioni e l’attività pionieristica su vari fronti – e con la direzione vibrante di Riccardo Minasi, celebre direttore e violinista, riconosciuto anch’egli tra i talenti più esaltanti della scena musicale classica europea, direttore Principale Ospite dell’Ensemble Resonanz alla Elbphilharmonie di Amburgo, Direttore Artistico dell’Orchestra La Scintilla all’Opera di Zurigo e Direttore Musicale del Teatro Carlo Felice di Genova.

In programma musiche di Carl Maria von Weber, con l’Ouverture dal Franco Cacciatore (Der Freischütz Op. 77), di Ludwig van Beethoven con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore Op. 37, e di Johannes Brahms con la splendida Sinfonia n. 4 in mi minore Op. 98: l’ultima del compositore amburghese, da molti considerata uno dei suoi più grandi capolavori: con un incipit che è tra i momenti unici della storia della musica, e un memorabile vortice finale.

________

Da segnalare quest’anno la particolare attenzione nei confronti dei giovani da parte dell’Accademia Filarmonica di Verona che ha previsto una promozione rivolta agli Under 25 con biglietti a prezzi agevolati, per sostenere la loro partecipazione ai concerti e rendere la musica classica patrimonio condiviso di un pubblico sempre più vasto.

Beatrice Rana

(@simonfowler-warnerclassics)

Alexander Lonquich e Orchestra da Camera di Mantova (@ Stefano Bottesi)

Il Settembre dell’Accademia

XXXIV festival internazionale di musica

Teatro Filarmonico di Verona

7 settembre – 1 ottobre 2025

Domenica 7 settembre – ore 20.30

LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

Sir Antonio Pappano direttore

Seong-Jin Cho pianoforte

Dmitrij Dmitrievič Šostakovič Sinfonia n. 9 in mi bemolle maggiore Op. 70

Fryderyk Chopin Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore Op. 21

Ludwig van Beethoven Sinfonia n.5 in do minore Op. 67

Venerdì 12 settembre – ore 20.30

Sabato 13 settembre – ore 18

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA

Alexander Lonquich direttore e pianoforte

Beethoven Marathon

Integrale dei concerti per pianoforte e orchestra

Martedì 16settembre – ore 20.30

CONSTELLATION CHOIR AND ORCHESTRA

Sir John Eliot Gardiner direttore

Felix Mendelssohn Bartholdy Erste Walpurgisnacht

(Cantata La primanotte di Valpurga)

Felix Mendelssohn Bartholdy A Midsummer Night’s Dream Op. 21 e 61

Domenica 21 settembre – ore 20.30

DRESDNER PHILHARMONIE

Dima Slobodeniuk direttore

Boris Giltburg pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per pianoforte e orchestra

n. 20 in re minore KV 466

Jean SibeliusSinfonica n. 2 in re maggiore Op.43

Mercoledì 24 settembre – ore 20.30

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA

Ivan Fischer direttore

Guy Braunstein violino

Johann Sebastian Bach Suite per orchestra n. 4 in re maggiore BWV1069

Ivan FischerDance Suite (Violinkonzert)

Ludwig van BeethovenSinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92

Mercoledì 1 ottobre – ore 20.30

DIE DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMEN

Riccardo Minasi direttore

Beatrice Rana pianoforte

Carl Maria von Weber Der Freischütz (Ouverture)

Ludwig van Beethoven Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore Op. 37

Johannes Brahms Sinfonia n. 4 in mi minore Op. 98

ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Abbonamenti

Platea (file 4-19) € 300

Platea (file 1-3) € 250

Balconata € 250

prima galleria centrale € 200

Abbonamenti Under 25

Platea (file 4-19) € 200

Platea (file 1-3) € 175

Balconata € 175

Ia galleria centrale € 140

♦ ♦ ♦

Biglietti singoli

Platea (file 4-19) € 70

Platea (file 1-3) € 55

Balconata € 50

Ia galleria centrale € 40

Biglietti Under 25

Platea (file 4-19) € 50

Platea (file 1-3) € 40

Balconata € 35

Ia galleria centrale € 25

♦ ♦ ♦

Biglietteria

Abbonamenti e biglietti singoli: Teatro Filarmonico di Verona, via Roma, 3 (Verona) – da lunedì a venerdì ore 10–13 e 15–19, sabato ore 10-13

Biglietti singoli: Boxoffice – via pallone, 16 (Verona) – da lunedì a venerdì ore 9.30–12.30 e 15.30–19, sabato 9.30-12.30; e su www.boxoffice.live.it

Nei giorni di concerto la biglietteria del Teatro Filarmonico di Verona

è aperta fino a inizio spettacolo

Informazioni

tel. 045 8009108

fax 045 8012603

biglietteria@accademiafilarmonica.org

www.accademiafilarmonica.org

