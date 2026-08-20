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San Rocco in Musica, Duo Bottasso in concerto

Redazione Roma
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Il 22 agosto alle ore 21

Riprendono sabato 22 agosto all 21 gli appuntamenti concertistici di San Rocco in Musica, nella suggestiva Chiesa di San Rocco a Bagolino, con il Duo Bottasso e lo spettacolo Postcards from Italy.

Formato da Nicolò e Simone Bottasso, il duo ha ripercorso in treno gli stessi luoghi dell’Italia filmati dai primi cineasti, raccogliendo suoni, voci e suggestioni del presente.Da questo viaggio nasce una musica che mette in dialogo violino, organetto, elettronica e improvvisazione, intrecciando memoria e contemporaneità. Un progetto originale, in cui le immagini dell’Italia di inizio Novecento diventano il punto di partenza per un racconto musicale nuovo e sorprendentemente attuale, che il Duo Bottasso presenterà ora al pubblico della rassegna bresciana.

BIGLIETTI & ABBONAMENTI

Biglietto singolo: €10
Ingresso gratuito per gli under 25

I biglietti sono acquistabili all’ingresso (da 30 minuti prima del concerto)
o online su: https://www.ticketsms.it/it/event/Koro-Play-Kurt-Monk-Quattro-Ottoni-E-Un-Sax-Ad-Altissimo-Tasso-Di-Swing-Bagolino-Chiesa-Di-San-Rocco-08-08-2026

Prenotazioni:
+39 350 1381 535
sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com

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