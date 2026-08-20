San Rocco in Musica, Duo Bottasso in concerto

Il 22 agosto alle ore 21

Riprendono sabato 22 agosto all 21 gli appuntamenti concertistici di San Rocco in Musica, nella suggestiva Chiesa di San Rocco a Bagolino, con il Duo Bottasso e lo spettacolo Postcards from Italy.

Formato da Nicolò e Simone Bottasso, il duo ha ripercorso in treno gli stessi luoghi dell’Italia filmati dai primi cineasti, raccogliendo suoni, voci e suggestioni del presente.Da questo viaggio nasce una musica che mette in dialogo violino, organetto, elettronica e improvvisazione, intrecciando memoria e contemporaneità. Un progetto originale, in cui le immagini dell’Italia di inizio Novecento diventano il punto di partenza per un racconto musicale nuovo e sorprendentemente attuale, che il Duo Bottasso presenterà ora al pubblico della rassegna bresciana.

BIGLIETTI & ABBONAMENTI

Biglietto singolo: €10

Ingresso gratuito per gli under 25

I biglietti sono acquistabili all’ingresso (da 30 minuti prima del concerto)

o online su: https://www.ticketsms.it/it/event/Koro-Play-Kurt-Monk-Quattro-Ottoni-E-Un-Sax-Ad-Altissimo-Tasso-Di-Swing-Bagolino-Chiesa-Di-San-Rocco-08-08-2026

Prenotazioni:

+39 350 1381 535

sanroccoinmusica.bagolino@gmail.com