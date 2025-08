Al via la settima edizione di San Rocco in Musica

In programma Bach, Pärt e due prime assolute di Gozzini e Richiedei



Daniele Richiedei, violino solista e concertatore

Orchestra Bazzini Consort



2 agosto ore 21 | Chiesa di San Rocco, Bagolino

Si apre sabato 2 agosto la settima edizione di San Rocco in Musica, la rassegna che ogni estate anima il borgo di Bagolino, quest’anno da poco entrato nel circuito dei Borghi più belli d’Italia. Il concerto inaugurale, intitolato Sibylla Europaea, vedrà il ritorno sul palco del direttore artistico Daniele Richiedei in veste di violino solista, affiancato – per la prima volta nella storia del festival – dall’Orchestra Bazzini Consort, anche co-organizzatrice della manifestazione.

In programma due capolavori di Bach (i concerti BWV 1041 e 1042 per violino, archi e basso continuo) e Fratres di Pärt nella versione per violino, archi e percussioni. Completano la serata due prime esecuzioni assolute commissionate dal festival, entrambe ispirate alle Sibille affrescate nella chiesa di San Rocco: Echo di Giacomo Gozzini, un viaggio musicale tra suggestioni arcaiche e contemporanee, ed Europa di Daniele Richiedei in una nuova versione creata per l’occasione che fonde scrittura e improvvisazione.

«Scelgo con parsimonia di esibirmi nel festival che dirigo – sottolinea Richiedei – ed è con grande entusiasmo che quest’anno torno a farlo al fianco del Bazzini Consort, ensemble con il quale condividiamo non solo la progettazione del festival ma ora anche il palco. Questa apertura vuole essere un simbolo di dialogo fra identità artistiche diverse, in un momento in cui la musica deve tornare ad essere un linguaggio di incontro».

IL PROGRAMMA

Giacomo Gozzini (*1987)

Echo (2025), poema per archi

prima esecuzione assoluta

S. Bach (1685-1750)

Concerto in La minore, BWV 1041, per violino, archi e basso continuo

Allegro – II. Andante – III. Allegro assai

Pärt (*1935)

Fratres

(1992)

versione per violino, archi e percussioni

S. Bach (1685-1750)

Concerto in Mi maggiore, BWV 1042, per violino, archi e basso continuo

Allegro – II. Adagio – III. Allegro assai

Daniele Richiedei (*1984)Europa

(2024)

prima esecuzione assoluta nella versione per violino, archi e basso continuo

GLI ARTISTI

Violinista e improvvisatore, Daniele Richiedei è attivo tanto nella musica classica quanto nel jazz. Laureato con lode in violino classico e jazz, si è perfezionato in Germania con Marco Rizzi e ha seguito masterclass con nomi come Stefano Montanari, Didier Lockwood e il Tokio String Quartet. La sua ricerca attraversa musica folk, antica, contemporanea e improvvisazione, come nel caso del progetto in violino solo Northern Lights o del gruppo Fedra con Simona Severini e Giulio Corini. Si è esibito in importanti festival e teatri italiani e internazionali, collaborando con artisti come Marc Ribot, Maria Faust, Fausto Beccalossi, Myung-Whun Chung, Sentieri Selvaggi, Baustelle, Andrea Rebaudengo, Fulvio Sigurtà. Ha inciso per Sony, Decca, Warner e si è esibito in diretta su Rai5 e Radio3.

Fondata nel 2017 a Brescia da giovani musicisti, l’Orchestra Bazzini Consort è un ensemble versatile che si esprime in diverse formazioni con l’orchestra d’archi come nucleo principale. Attiva sul piano concertistico e discografico, ha collaborato con artisti come Giovanni Sollima, Danilo Rossi, Silvia Careddu, Alessio Allegrini e Andrea Lucchesini esibendosi in festival e teatri di rilievo nazionale, tra cui il Teatro Grande di Brescia, Teatro Ponchielli di Cremona, Triennale di Milano, Teatro Coccia di Novara e Festival Verdi. Con una forte attenzione alla valorizzazione del territorio, alterna repertorio tradizionale e contemporaneo, prime esecuzioni e progetti innovativi.