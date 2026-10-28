Herbie Hancock all’Auditorium Parco della Musica

il 14 dicembre

HERBIE HANCOCK IN CONCERTO ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE IL 14 DICEMBRE 2026

PER IL SUO UNICO CONCERTO ITALIANO DA HEADLINER DEL 2026La grande musica internazionale torna protagonista all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con Herbie Hancock, atteso il 14 dicembre per un appuntamento che arricchisce la programmazione della Fondazione Musica per Roma e accompagna il pubblico verso il 2027, anno in cui l’Auditorium celebrerà i suoi 25 anni di attività.

Dopo l’esibizione del 14 luglio 2025 nella Cavea dell’Auditorium, il leggendario pianista, compositore e innovatore musicale tornerà al Parco della Musica per un concerto nella Sala Santa Cecilia

Hancock salirà sul palco con la sua formazione elettrica al completo, un ensemble di musicisti d’eccezione: il trombettista e compositore Terence Blanchard, vincitore di cinque Grammy Awards e celebre per il suo lavoro nel jazz, nel cinema e nell’opera, porterà la sua inconfondibile voce musicale accanto all’innovativo chitarrista Lionel Loueke, il cui approccio unico unisce l’improvvisazione jazz ai ritmi e alle tradizioni musicali del Benin, suo Paese d’origine. Completano la formazione l’acclamato bassista James Genus e il batterista Jaylen Petinaud.

Con una carriera professionale giunta al settimo decennio, Hancock continua a essere una figura pionieristica nel jazz e oltre i suoi confini. Dalle prime incisioni per Blue Note al rivoluzionario lavoro con il secondo grande quintetto di Miles Davis, dalla rivoluzione jazz-funk di Head Hunters alle sperimentazioni elettroniche di Future Shock, ha costantemente sfidato le convenzioni musicali, ispirando generazioni di artisti.

Con Herbie Hancock, l’Auditorium rinnova così il proprio dialogo con i protagonisti che hanno segnato la storia della musica, confermandosi luogo di incontro tra tradizione, sperimentazione e nuove prospettive artistiche.

Il concerto si inserisce in una stagione che vede l’Auditorium confermarsi punto di riferimento per i grandi protagonisti della scena musicale internazionale, con appuntamenti che attraversano generi, linguaggi e generazioni.

Nelle settimane che precedono il concerto di Hancock ci saranno altri big della musica internazionale. Si parte il 23 novembre con Kronos Quartet, seguito il 29 novembre da ANOHNI, artista dalla voce inconfondibile. Il 5 dicembre sarà la volta di Joss Stone, con il suo speciale spettacolo natalizio accompagnata da un’orchestra sinfonica, mentre il 6 dicembre tornerà a Roma Macy Gray, interprete di riferimento del soul e dell’R&B contemporaneo. Il calendario di dicembre si arricchisce inoltre dell’atteso concerto di Patti Smith, in programma il 6 dicembre in Sala Santa Cecilia.

Un insieme di appuntamenti che restituisce la varietà della proposta artistica della Fondazione Musica per Roma e anticipa il percorso verso il 2027, quando l’Auditorium celebrerà il suo 25° anniversario.

Info e biglietti su www.auditorium.com