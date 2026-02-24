Accademia di Santa Cecilia, Daniel Harding dirige La Creazione di Haydn

Un viaggio musicale dalle tenebre del Caos alla luce del Giardino dell’Eden, con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia, 26, 27 e 28 febbraio a Roma

Il mese di febbraio si chiude in Sala Santa Cecilia con uno degli appuntamenti più luminosi della stagione: il Direttore Musicale Daniel Harding torna sul podio per dirigere l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia lungo le note del grandioso oratorio La Creazione (Die Schöpfung) di Franz Joseph Haydn. In questa produzione saranno affiancati da un cast vocale d’eccezione, con il soprano Katharina Konradi, il tenore Joshua Ellicott e il basso Michael Nagy.

Gli appuntamenti romani sono previsti per giovedì 26 e venerdì 27 febbraio alle ore 20, e sabato 28 febbraio alle ore 18.

Venerdì 27 febbraio alle ore 18.30 è inoltre previsto un incontro con il divulgatore Giovanni Bietti, all’interno del ciclo Spirito Classico, per approfondire il brano in programma. Un’occasione per avvicinarsi alla musica con un gusto nuovo e per scoprire la storia e il contesto in cui i grandi capolavori hanno visto la luce. La conferenza si svolge in Spazio Risonanze ed è preceduta da un aperitivo.

Dalle solenni architetture degli oratori di Händel fino alla sfolgorante alba che apre Così parlò Zarathustra di Strauss, il tentativo di tradurre in suoni l’origine dell’universo ha sempre esercitato una fascinazione magnetica su compositori e pubblico. In questo solco si inserisce il capolavoro di Haydn del 1798, nato proprio sotto l’influenza dei monumentali oratori händeliani ascoltati durante i suoi soggiorni londinesi. Scritto nel 1798, La Creazione rappresenta per Haydn il culmine di un sentimento religioso placido e gioioso. «Quando penso a Dio il mio cuore è talmente pieno di gioia che le note mi sgorgano fuori come una fontana», scrisse il compositore, e in effetti questa serenità si riflette in una partitura che racconta la nascita del mondo come un miracolo sonoro.

Il racconto si snoda in tre parti: dalle tenebre misteriose del Caos iniziale (reso con una grande modernità armonica per l’epoca), il pubblico vedrà sorgere la luce, fino al canto d’amore di Adamo ed Eva nel Giardino dell’Eden.

La cura per i dettagli timbrici, tipica del direttore britannico, e la forza espressiva del Coro di Santa Cecilia, guidato in questa occasione da Sam Evans, promettono di restituire tutta la meraviglia e la purezza di un’opera che, a distanza di oltre due secoli, continua a sorprendere.

Daniel Harding

Daniel Harding dalla stagione 2024/25 è il nuovo Direttore musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Inoltre, è stato Direttore musicale e artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra, Direttore musicale dell’Orchestre de Paris dal 2016 al 2019 e dal 2007 al 2017 Direttore ospite principale della London Symphony Orchestra. Harding è insignito del titolo a vita di Direttore onorario della Mahler Chamber Orchestra, con la quale collabora da oltre 20 anni. Nel 2024 ha ottenuto un mandato di cin­que anni come Direttore musicale della Youth Music Culture al The Greater Bay Area (YMCG). È regolarmente ospite delle più importanti orchestre del mondo, tra cui i Wiener e Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Negli Stati Uniti ha diretto la Boston Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic e la San Francisco Symphony. Daniel Harding ha inaugurato la nuova stagione di Santa Cecilia con Tosca e successivamente ha diretto il Requiem di Verdi; entrambe le produzioni sono state registrate per l’etichetta DG. Nel 2002 Daniel Harding è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese e nel 2017 è stato nominato Officier Arts et Lettres. Nel 2012 è stato eletto membro della Royal Swedish Academy of Music. È un pilota di linea qualificato.

26 e 27 FEBBRAIO ORE 20, SABATO 28 FEBBRAIO ORE 18

Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

soprano Katharina Konradi

tenore Joshua Ellicott

basso Michael Nagy

maestro del coro Sam Evans

Haydn La Creazione

Venerdì 27 febbraio ore 18.30

Spirito Classico: Introduzione all’ascolto con aperitivo

Spazio Risonanze

con Giovanni Bietti