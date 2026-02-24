Spazio Diamante, Viola Graziosi porta in scena Invenzioni

Dal 27 febbraio al 1° marzo (venerdì ore 20:30, sabato ore 19:00, domenica ore 17:00)

produzione Marche Teatro / TSA Teatro Stabile d’Abruzzo

Arriva a Roma allo Spazio Diamante dal 27 febbraio al 1° marzo (venerdì ore 20:30, sabato ore 19:00, domenica ore 17:00) l’attrice Viola Graziosi che porta in scena INVENZIONI, lo spettacolo tratto da L’invenzione occasionale di Elena Ferrante, pubblicato da Edizioni E/O.

Il testo nasce dagli articoli che la scrittrice ha scritto per il quotidiano inglese The Guardian, in cui riflette su temi universali – l’amore, l’arte, la libertà, il cambiamento, il rapporto con se stessi – componendo un mosaico di pensieri che, pagina dopo pagina, si trasformano in un autoritratto intimo e potentissimo.

In palcoscenico la voce e la sensibilità di Ferrante è Viola Graziosi, attrice di grande versatilità e intensità interpretativa, diretta da Andrea Giannoni, che cura anche l’adattamento. In scena, dodici quadri scandiscono il tempo e i temi dello spettacolo, come i mesi dell’anno, accompagnati dalle scene e costumi di Stefania Cempini e dal disegno luci di Mauro Marasà.

Con Invenzioni, MARCHE TEATRO e TSA Teatro Stabile d’Abruzzo presentano un viaggio teatrale che intreccia parola e movimento per dare corpo al pensiero di una delle autrici più iconiche della letteratura contemporanea.

Lo spettacolo ha debuttato ad Ancona poi ha toccato L’Aquila e diverse altre città. Dopo Roma sarà in scena il 16 aprile 2026 a San Lorenzo al Mare alla Sala Beckett.

VIOLA GRAZIOSI attrice

Attrice poliedrica tra le più apprezzate del panorama italiano, debutta a 17 anni con Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, diretta da Carlo Cecchi. Bilingue francese, consegue il diploma di recitazione nel prestigioso Conservatoire d’Art Dramatique di Parigi. E la laurea specialistica in studi teatrali all’Università Sorbonne Nouvelle di Parigi.

Nel 2013 vince il premio Adelaide Ristori come miglior attrice per Intervista diretta da Graziano Piazza. Con Piazza porta avanti una ricerca sul femminile attraverso diversi spettacoli: Misura x Misura di William Shakespeare, Aiace di Ghiannis Ritsos, Offelia Suite (premio Actress of Europe 2020) e Elena tradita di Luca Cedrola e Arturo Annecchino, Orfeo ed Euridice – _dal mito ai nostri giorni, tratto da Claudio Magris e Gluck.

Lavora con importanti registi del panorama italiano e internazionale, tra cui Alain Françon, Marcel Maréchal, Gabriele Lavia, Federico Tiezzi, Piero Maccarinelli, Daniele Salvo, Paolo Magelli, Franco Però, Veronica Cruciani, Manuel Giliberti, Cristina Comencini, Giuseppe Dipasquale. È Elena al Teatro Greco di Siracusa nelle Troiane di Euripide diretta da Muriel Mayette-Holtz, Fedra al Teatro Antico di Segesta e al Teatro Nazionale di Genova, Didone nel Viaggio di Enea con la regia di Pietro Maccarinelli, Sibilla Aleramo in Amo dunque sono con la regia di Consuelo Barilari, l’Ancella nello spettacolo tratto da “Il racconto dell’ancella” di Margaret Atwood, con la regia di Graziano Piazza. Dal 2022 e negli anni successivi incarna le eroine del mito nella scrittura visionaria di Luciano Violante con la regia di Giuseppe Dipasquale: Clitemnestra (candidata miglior interprete di monologo Premio Le Maschere 2022), Medea e Circe (Premio Enriquez 2024). Nel cinema esordisce giovanissima con Francesca Comencini in Le parole di mio padre (Cannes 2001). È diretta da Pupi Avati, Alessio Liguori e Alberto Bennati in film italiani e internazionali. Vince il premio miglior attrice non protagonista al San Benedetto Film Fest per The fragile friend di Salvatore Vitiello (2020). Partecipa a varie fiction tv, tra cui Distretto di polizia, Un passo dal cielo, L’isola, Nero Wolfe, L’allieva 2, Nero a metà, Chiara Lubitch. È tra le voci femminili più amate di Audiolibri in Italia (Certificato di eccellenza Audible Studios) e tra le voci femminili più seguite di Rai Radio3. Nel marzo 2024 viene insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

ANDREA GIANNONI regista

Fiorentino, classe 1968, attore e regista teatrale italiano. Ha studiato presso il Centro per la sperimentazione e la ricerca teatrale di Pontedera, con Jerzy Grotowsky, Thierry Salmon, Eugenio Barba, Andrei Serban, Yoshi Oida e altri. Si è diplomato nel 1996 e ha debuttato come attore, prendendo parte a diverse produzioni, fino all’incontro con Carlo Cecchi, che lo ha scelto come assistente su testi di Beckett, Goldoni, Shakespeare, Buchner, Molière e Pinter. Si è laureato in Sociologia delle Comunicazioni all’Università di Pisa (relatore il regista Roberto Faenza) con una tesi di ricerca sul teatro shakespeariano di Carlo Cecchi. Nel 1998 conosce Ellen Stewart, e da allora condivide idee e progetti presso La Mama Umbria di Spoleto e il Cafè La Mama di New York. Ad oggi cura la regia di spettacoli di autori contemporanei e rivisitazioni di testi classici. Il teatro povero di Grotowsky, l’attenzione per il dettaglio di Faenza, la visione internazionale di Ellen Stewart e la genialità di Cecchi, influenzano il suo modo originale di dirigere gli attori.

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM

Acquisto HYPERLINK “https://www.ticketone.it/eventseries/invenzioni-4035101/”https://www.ticketone.it/eventseries/invenzioni-4035101/

Info e prenotazioni whatsapp +39 345 1474533 / botteghino@spaziodiamante.it / HYPERLINK “http://www.spaziodiamante.it”www.spaziodiamante.it