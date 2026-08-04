Venerdì 7 agosto ai Giardini Zen di Adria

Ven 7/08 ad Adria

Syria canta le voci della canzone italiana

Tra Ville e Giardini, Syria racconta le grandi voci femminili della canzone italiana

Venerdì 7 agosto ai Giardini Zen di Adria “Bellissime”, un viaggio tra le interpreti che hanno segnato la storia della musica italiana. Alle 20.30 visita guidata al Teatro comunale.

ADRIA (RO), 4 agosto 2026 – Le grandi interpreti della canzone italiana hanno reso immortali delicate melodie, struggenti ballate e tormentate storie d’amore. Da Mina a Ornella Vanoni, da Patty Pravo a Loredana Bertè, da Gabriella Ferri a Mia Martini, fino a Fiorella Mannoia ed Elisa: per la prima volta le epoche della canzone italiana vengono raccontate attraverso un unico filo conduttore, quello delle grandi voci femminili. È il cuore di “Bellissime”, lo spettacolo che Syria porterà sul palco di Tra Ville e Giardini, venerdì 7 agosto alle 21.30 nei Giardini Zen di Adria (Borgo Forzato 66).

Più di un concerto, Bellissime è un racconto musicale che attraversa decenni di storia italiana, restituendo nuova vita a brani entrati nell’immaginario collettivo. Le canzoni si susseguono in una dimensione intima e acustica, accompagnate dalla chitarra di Massimo Germini, mentre i testi di Pino Strabioli conducono il pubblico in un percorso fatto di musica, emozioni e memoria.

Proprio nel 2026 Syria festeggia trent’anni di carriera, iniziata con la vittoria al Festival di Sanremo 1996, nella sezione Giovani, con Non ci sto. Da allora ha costruito un percorso artistico personale, alternando il pop d’autore alla ricerca teatrale e musicale, collaborando con alcuni dei più importanti autori della canzone italiana. Dal 2017 porta in scena Bellissime, progetto che rende omaggio alle grandi interpreti femminili del nostro patrimonio musicale con sensibilità, eleganza e una cifra interpretativa profondamente personale.

Come per ogni appuntamento di Tra Ville e Giardini, anche la serata di Adria sarà preceduta da un momento dedicato alla scoperta del patrimonio storico della città. Alle ore 20.30 è infatti in programma una visita guidata gratuita al Teatro comunale di Adria, della durata di circa 45 minuti, con ritrovo davanti al teatro.

Biglietti:

intero euro 10, ridotto euro 8, disponibili su Diyticket e presso la biglietteria dell’evento, aperta dalle ore 20.00.

Informazioni: Ente Rovigo Festival – tel. 0425 691288 – cell. 351 3732657 – 329 8369238.

Tra Ville e Giardini 2026

Tra Ville e Giardini nasce da un’idea di Claudio Ronda, che ne cura la direzione artistica. È promossa e sostenuta da Provincia di Rovigo, organizzata fattivamente da Ente Rovigo Festival ed è sostenuta da Regione del Veneto in ambito RetEventi e da Fondazione Cariparo. Ha la partnership dei Comuni polesani di Adria, Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canda, Ceneselli, Corbola, Crespino, Fiesso Umbertiano, Ficarolo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Lendinara, Occhiobello, Polesella, Rosolina, Rovigo e San Bellino.

Ufficio stampa: Beatrice Tessarin, tel/Wa 3291824754, travillegiardini@gmail.com

—

Facebook Instagram X.com

_____________________________________________________________

INFORMAZIONI

Provincia di Rovigo Servizio Cultura – tel. 0425.386381/386364 – e.mail servizio.cultura@provincia.rovigo.it – www.provincia.rovigo.it/cultura

Ente Rovigo Festival – tel. 346.6028609 – e.mail info@enterovigofestival.it – www.enterovigofestival.it