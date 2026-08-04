dal 9 al 15 novembre 2026

Aperte le iscrizioni ad accordi @ DISACCORDI – Festival internazionale del cortometraggio 23a edizione

Scade il 18 settembre 2026 il termine per presentare le candidature alla 23ª edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio, in programma a Napoli, presso la Corte dell’Arte di FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli, dal 9 al 15 novembre 2026.

Da oltre vent’anni il Festival rappresenta un autorevole punto di riferimento per il cinema breve internazionale, accogliendo cortometraggi di finzione, documentari, opere d'animazione, film sperimentali e di ricerca. L'edizione 2026 è dedicata al tema delle consonanze e dissonanze del nostro tempo, proponendosi come luogo di incontro e di riflessione sulle dinamiche sociali, culturali e ambientali che caratterizzano la contemporaneità. Cuore della manifestazione è un format che affianca alle proiezioni delle opere selezionate un intenso programma di incontri con registi, autori, produttori e interpreti, favorendo il dialogo diretto tra i protagonisti del cinema e il pubblico composto da appassionati, professionisti della filiera audiovisiva, esperti del settore e operatori culturali, in un contesto informale e partecipativo. Nel corso degli anni il Festival ha consolidato anche un articolato programma di iniziative culturali collaterali, comprendente workshop e laboratori realizzati in collaborazione con università e istituti scolastici, masterclass, eventi speciali e focus dedicati alle più recenti produzioni cinematografiche internazionali, a specifiche aree geografiche e a temi di particolare rilevanza e attualità. Un’attenzione particolare è riservata alla sezione competitiva dedicata all’ambiente, che valorizza opere incentrate sull’ecosostenibilità, sulla tutela e difesa del patrimonio naturale, sulle buone pratiche ecologiche e sulle sfide poste dai cambiamenti climatici, confermando l’impegno del Festival nella promozione di una cultura della sostenibilità attraverso il linguaggio cinematografico. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a opere completate dopo il 1° ottobre 2025, della durata massima di 20 minuti per i cortometraggi di finzione, d'animazione, sperimentali e di ricerca e fino a 30 minuti per i documentari. Il bando di concorso e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale del Festival:

http://www.accordiedisaccordi.it

La manifestazione è diretta da Pietro Pizzimento ed è organizzata dall’Associazione Movies Event, in collaborazione con il Comune di Napoli e con il sostegno del Fondo Regionale per il Cinema e l’Audiovisivo della Campania. Una giuria composta da autorevoli professionisti della filiera cinematografica assegnerà premi e menzioni speciali alle opere e agli autori che si distingueranno nelle categorie Miglior Cortometraggio Internazionale, Miglior Cortometraggio Nazionale, Miglior Cortometraggio prodotto o ambientato in Campania, Miglior Cortometraggio d’Animazione, Miglior Documentario e Miglior Cortometraggio a Tematica Ambientale. Saranno inoltre conferiti i riconoscimenti per la Migliore Regia, il Miglior Attore e la Migliore Attrice, mentre il pubblico del Festival attribuirà il tradizionale Premio del Pubblico al miglior cortometraggio in concorso

Info: www.accordiedisaccordi.it

Regolamento:

accordi @ DISACCORDI – International Short Film Festival accoglie film e registi provenienti da tutto il mondo con l’obiettivo di condividere l’arte del cortometraggio indipendente con il pubblico locale, intrattenere e stimolare gli spettatori del festival, offrire ai filmmaker opportunità di networking professionale e crescita artistica, e promuovere il turismo culturale e lo sviluppo dell’industria

cinematografica a Napoli e nell’intera regione Campania. accordi @ DISACCORDI è un festival pensato per il pubblico, che propone una programmazione di qualità dedicata a tutti i generi della settima arte: dalla commedia al dramma, dall’animazione al documentario, fino ai film d’arte e sperimentali. Oltre alle proiezioni cinematografiche, il pubblico potrà partecipare a incontri con gli autori, sessioni di domande e risposte (Q&A), laboratori, workshop, mostre, seminari e conferenze. L’ingresso a tutti gli eventi culturali è gratuito. Il nostro obiettivo è offrire un’esperienza coinvolgente e significativa a tutti i partecipanti. L’International Short Film Festival celebra la sua 23a edizione dal 9 al 15 novembre 2026. Invia il tuo film per avere l’opportunità di essere selezionato e proiettato durante il Festival Internazionale del Cortometraggio e concorrere all’assegnazione di una targa in acrilico o in legno.

accordi @ DISACCORDI – International Short Film Festival 23a Edizione

Regolamento

Requisiti di ammissione

• Il tema della manifestazione è “Consonanze e dissonanze nel nostro tempo”.

• Il festival è aperto a registi e filmmaker internazionali di età superiore ai 18 anni.

• Sono ammessi cortometraggi prodotti dopo il 1° ottobre 2025.

• Il Festival accetta cortometraggi di fiction, animazione, sperimentali, film d’arte, videoclip

musicali e documentari. I cortometraggi devono avere una durata massima di 20 minuti, titoli

inclusi; i documentari non devono superare i 30 minuti.

• Le opere devono essere in lingua italiana oppure sottotitolate in italiano (file .srt o sottotitoli

impressi nel video).

• Ogni autore può presentare fino a tre opere per la selezione della giuria.

• La partecipazione al Concorso Internazionale dei Cortometraggi è gratuita.

• Per partecipare è obbligatorio registrarsi e caricare la propria opera tramite FilmFreeway,

Festhome, Movibeta, FilmFest, oppure Click for Festivals, etc.

• I cortometraggi e i documentari saranno selezionati a insindacabile giudizio della Direzione

Artistica del Festival.

• I vincitori saranno scelti da una giuria composta da professionisti del settore cinematografico

e dell’intrattenimento e saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione. Il giudizio

della giuria è definitivo e inappellabile.

• Il pubblico del Festival assegnerà il Premio del Pubblico votando il proprio cortometraggio

preferito.

• I partecipanti autorizzano l’utilizzo di un estratto della propria opera, fino a un massimo di

50 secondi o del 10% della durata complessiva, ai fini della promozione e di eventuali

trasmissioni televisive o online.

• I cortometraggi selezionati per la fase finale di accordi @ DISACCORDI potranno essere

proiettati anche durante il successivo ICFF – Italian Contemporary Film Festival, che si svolge

in Canada ed è partner del Festival, nonché in altri eventi organizzati direttamente

dall’Associazione MOVIES EVENT.

• Il Festival si riserva il diritto di assegnare un’opera a una categoria diversa da quella per la

quale è stata originariamente iscritta.

• L’organizzazione presume che gli autori dispongano di tutti i diritti necessari per la proiezione

e la promozione delle opere presentate e declina ogni responsabilità derivante da eventuali

violazioni di tali diritti.

• Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di selezionare le opere da proiettare. Gli autori

delle opere selezionate saranno informati via e-mail almeno tre settimane prima dell’inizio

del Festival (entro il 16 ottobre 2026).

Materiale richiesto in caso di selezione

Se il film verrà SELEZIONATO, dovrà essere inviato entro due settimane dall’inizio del Festival (entro

il 23 ottobre 2026) il seguente materiale:

1. Modulo di partecipazione.

2. Copia Blu-ray oppure file digitale HD in italiano oppure sottotitolato in italiano o in inglese

(1080p, H.264, formato .MP4 o .MOV).

3. Breve sinossi.

4. Biografia del regista.

5. Fotografia del regista.

6. Manifesto, fotografie e press kit del film (cast e troupe).

Premi

Saranno assegnati i seguenti riconoscimenti:

• Miglior cortometraggio internazionale.

• Miglior cortometraggio italiano.

• Miglior cortometraggio diretto o prodotto da un autore campano oppure girato in Campania.

• Miglior documentario.

• Miglior cortometraggio d’animazione.

• Miglior cortometraggio a tema ambientale.

• Miglior regia.

• Miglior attore.

• Miglior attrice.

• Premio del Pubblico.

Potranno inoltre essere assegnati ex aequo e menzioni speciali.

I vincitori riceveranno una targa in acrilico o in legno.

Scadenze

• Termine ultimo per l’iscrizione: 18 settembre 2026.

• Comunicazione delle opere selezionate: 3 novembre 2026.

• Svolgimento del Festival: dal 9 al 15 novembre 2026.

Privacy e condizioni generali

I partecipanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali per tutte le finalità connesse alla

manifestazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le copie dei film e tutto il materiale inviato non saranno restituiti e rimarranno nell’archivio

permanente del Festival e dell’organizzazione.

L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento e delle decisioni

del Comitato Organizzatore, che avrà facoltà di risolvere ogni questione non prevista che dovesse

sorgere durante l’organizzazione e lo svolgimento della manifestazione.

Per ulteriori informazioni sul regolamento è possibile scrivere a:

info@accordiedisaccordi.it

Indirizzo postale:

MOVIES EVENT

Via Salvator Rosa, 137/E – 80129 Napoli (NA) – Italia