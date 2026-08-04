40^ ESTATE INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE E DEL PARCO DEL POLLINO

DAL 19 AL 23 AGOSTO 2026

A CASTROVILLARI

#festivalmondialedelfolklore

Meno di due settimane al via della 40ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino: dal Brasile arriva il primo gruppo internazionale

CASTROVILLARI – Cresce l’attesa per la 40ª edizione del Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino, in programma a Castrovillari dal 19 al 23 agosto 2026. Organizzato dall’Associazione Culturale E.I.F. APS e diretto artisticamente da Antonio Notaro, il Festival si prepara a regalare cinque giorni di spettacolo, musica e tradizioni provenienti dai cinque continenti.

Tra le novità di questa edizione c’è anche la nuova location: gli spettacoli si svolgeranno nella suggestiva Piazza Gallo, recentemente restituita alla città e pronta a trasformarsi nel cuore pulsante dell’evento.

Sul palco si alterneranno gruppi folkloristici provenienti da Brasile, Ecuador, Georgia, Nuova Zelanda, Panama, Perù, Stati Uniti e Italia, con il Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari” nel ruolo di padrone di casa, pronto ad accogliere le delegazioni internazionali in una grande festa dedicata alle tradizioni popolari.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale E.I.F. – Estate Internazionale del Folklore APS, sotto la direzione artistica del presidente Antonio Notaro, ed è affiliata alla F.I.T.P. – Federazione Italiana Tradizioni Popolari, al CIOFF Italia, all’IFFGA e all’IOV Italia. L’evento rientra inoltre nel brand “Castrovillari Città Festival”, il contenitore che riunisce le principali manifestazioni culturali della città, con il supporto tecnico del Gruppo Folklorico “Città di Castrovillari”.

Inizia oggi il viaggio alla scoperta dei protagonisti dell’edizione 2026 con il primo gruppo ospite: “Bacnaré – Balletto della Cultura Negra di Recife” (Brasile).

Il gruppo porta in scena uno spettacolo intenso e coinvolgente che racconta le radici afro-indo-brasiliane del Brasile attraverso musica, danza e ritualità. Una performance che celebra la ricchezza della cultura afro-brasiliana, valorizzando le tradizioni di popolazioni come Zulu, Masai e Camerun, in un’esplosione di ritmi percussivi, canti ancestrali e coreografie di grande impatto.

I costumi e gli elementi scenici contribuiscono a restituire l’autenticità della rappresentazione. Gli uomini indossano abiti ispirati alle tradizioni africane, con pelli, cinture cerimoniali e sonagli alle caviglie, esibendosi in danze che esaltano forza, energia e vigore fisico. Le donne, invece, sfoggiano splendide gonne impreziosite da perline colorate, simbolo del passaggio all’età adulta: ogni colore racchiude un significato preciso, dal bianco che rappresenta l’amore, al rosso dell’ispirazione, dal giallo del desiderio al verde della speranza, fino al blu, simbolo della vita.

Ancora una volta il Festival Internazionale del Folklore e del Parco del Pollino si conferma un autentico crocevia di culture, capace di unire popoli e tradizioni attraverso il linguaggio universale della musica e della danza.

Nei prossimi giorni saranno presentati tutti gli altri protagonisti della 40ª edizione, accompagnando il pubblico verso uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate calabrese.

La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Associazione Estate Internazionale del Folklore APS, con il contributo del Comune di Castrovillari, del Parco Nazionale del Pollino, con il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e l’apporto di sponsor privati .

Castrovillari 4 agosto 2026