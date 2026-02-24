EventoRoma

Teatro Kopó, replica straordinaria di Robin Hood

Redazione Roma
Redazione Roma
17

Replica straordinaria al Teatro Kopó!

La foresta di Sherwood si sposta nel cuore di Roma e conquista il pubblico. Il Teatro Kopó (Via Vestricio Spurinna, 47) annuncia ufficialmente il Sold Out per la recita delle ore 16:30 di sabato 28 febbraio 2026. Per rispondere alla grandissima richiesta di biglietti, la direzione ha deciso di aggiungere una replica straordinaria lo stesso giorno alle ore 18:00.
Il leggendario fuorilegge che ruba ai ricchi per dare ai poveri è pronto a incoccare le sue frecce in uno spettacolo che promette di coinvolgere attivamente piccoli e grandi spettatori. Il pubblico non sarà un semplice osservatore, ma verrà invitato ad arruolarsi nell’allegra brigata di Robin Hood e della coraggiosa Lady Marian.
L’obiettivo? Difendere la libertà della foresta e dare del filo da torcere al presuntuoso usurpatore Re Giovanni e al suo fedele, quanto malvagio, scagnozzo: lo Sceriffo di Nottingham. Tra inseguimenti, duelli e strategie d’astuzia, l’arma più affilata di questo Robin Hood non sarà però l’arco, ma l’umorismo: un eroe irriverente che, quando meno te lo aspetti, è pronto a “rubare” a tutti i presenti…una fragorosa risata.
Uno spettacolo dinamico e divertente che celebra i valori dell’amicizia, della giustizia e del coraggio, trasformando il teatro in uno spazio di gioco e avventura per tutta la famiglia.

DETTAGLI EVENTO:
Spettacolo: Robin Hood
Data: Sabato 28 febbraio 2026
Orari: ore 18:00
Luogo: Teatro Kopó, Via Vestricio Spurinna,47- Roma
Genere: Attori e burattini
Età consigliata: 3-8

