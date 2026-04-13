Teatro Parioli Costanzo, Gianluca Guidi canta Sinatra

Dal 16 al 19 Aprile 2026

Nel cuore della stagione 2025–2026 del Teatro Parioli Costanzo, prende forma un appuntamento che intreccia memoria musicale e presenza scenica, restituendo al pubblico l’atmosfera inconfondibile di un’epoca.

Dal 16 al 19 aprile 2026, Gianluca Guidi rende omaggio a Frank Sinatra con uno spettacolo che non è semplice concerto, ma attraversamento interpretativo: un dialogo vivo con un repertorio che ha segnato la storia della musica internazionale.

Ad accompagnarlo, un ensemble di straordinaria solidità – Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso, Pietro Iodice alla batteria – capace di restituire con precisione e sensibilità il respiro jazzistico e l’eleganza orchestrale che hanno reso immortali queste canzoni.

Un progetto che si colloca tra concerto e racconto, dove la voce diventa strumento di evocazione e il palco spazio di una raffinata reinvenzione.

Uno spettacolo musicale della durata di 1 ora e 40 minuti che rende omaggio alla straordinaria figura di Frank Sinatra, una delle voci più iconiche della storia della musica. Attraverso un viaggio musicale tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni, Gianluca Guidi celebra il mito di “The Voice”, accompagnando il pubblico dentro l’universo artistico e umano di un interprete capace di attraversare epoche e stili con eleganza e potenza espressiva. Il repertorio include brani firmati da grandi autori della canzone americana come Cole Porter, George Gershwin, Richard Rodgers e Sammy Cahn, compositori che hanno contribuito a costruire il grande songbook americano e che hanno trovato in Sinatra uno dei loro più straordinari interpreti. Lo spettacolo nasce anche da una passione personale: quella di Gianluca Guidi, cresciuto ascoltando i dischi di Sinatra fin da bambino. Un amore nato tra le pareti di casa, davanti a vinili che raccontavano un mondo musicale lontano dalle mode del tempo ma capace di lasciare un segno profondo. Il primo incontro con quella musica avviene attraverso l’album It Might as Well Be Swing, con l’orchestra di Count Basie diretta da Quincy Jones, dando inizio a un legame artistico destinato a durare tutta la vita. Tra aneddoti, emozioni e grandi classici, lo spettacolo diventa così un tributo sincero e appassionato a una voce irripetibile, celebrata anche da Bing Crosby con parole diventate leggendarie: «Di voci come quella di Sinatra ne nasce una ogni secolo… purtroppo io sono capitato nello stesso secolo suo».