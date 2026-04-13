Teatro India, Come nei giorni migliori di Diego Pleuteri

Lo spettacolo con la regia di Leonardo Lidi, dal 15 al 19 aprile 2026 a Roma

Il palcoscenico del Teatro India torna ad accogliere Come nei giorni migliori, brillante opera prima del giovane drammaturgo Diego Pleuteri, diretta da Leonardo Lidi, in scena dal 15 al 19 aprile.

Alessandro Bandini e Alfonso De Vreese, entrambi finalisti per il Premio Ubu 2023 come miglior attore under 35, interpretano la storia di una coppia nella sua quotidianità, fatta di dialettica, incomprensioni e di tutto quello che costruisce la vita di due persone che si amano.

Chiamandosi per gioco con altro nome, in un immaginario ludico che spazia tra riferimenti cinematografici e teatrali, i due protagonisti interrogano il pubblico fra identificazione e ironia, in uno spazio scenico svuotato e unico, dove la regia di Lidi trasforma le parole di ogni giorno in un teatro vivo e palpitante. «Due ragazzi, in Italia, nel 2023, invece di sottolineare le forze individuali si lasciano andare al concetto di insieme. Ma è ancora possibile concepire l’idea di amore e di famiglia come quaranta, trenta, dieci o due anni fa? – dichiara il regista Leonardo Lidi – Si scontrano su questo, giocano a paddle con il cuore, rimbalzano e si perdono, confondono i sentimenti, si lasciano e si ritrovano, si mischiano, si tradiscono e si chiedono: “È ancora possibile essere una coppia?”. La fiducia genera fiducia. Basta provare.»

Aggiunge il drammaturgo Diego Pleuteri: «Questo testo è nato come una sfida: quella di raccontare una semplice storia d’amore fra due ragazzi nell’Italia di oggi, usando un linguaggio e una forma molto lontani da quelli che pratico solitamente. Ma più che nelle questioni formali, la sfida più complessa risiedeva proprio lì, nell’amore. Una semplice storia d’amore. E quanto è difficile parlarne! Quanto è difficile riconoscerlo ed esprimerlo questo amore. Quanti dubbi costanti sul fatto che ci sia, su cosa sia, su quando sia, dove sia. Sulla costante domanda circa cosa si nasconda dietro questa parola. Raymond Carver, in un racconto appunto intitolato Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, scrive “Diciamo di amarci, e magari è vero”. Magari. Magari quello che noi chiamiamo amore si rivela nonostante noi, nelle nostre azioni, nelle nostre relazioni, nel nostro porci agli altri e al mondo, senza nessuna consapevolezza se non nel tentativo di dare questo nome per definire qualcosa che non possiamo spiegare. Allora scrivere Come nei giorni migliori è diventata un’indagine. Il tentativo di scoprire nei dettagli di una vita dove potesse emergere l’amore».

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Biglietti: €18, ridotto €12

Data e orari spettacolo: 15 – 19 aprile 2026 I ore 20 I domenica ore 18 _ Durata spettacolo: 1 ora e 20 minuti