Festival delle Scienze di Roma, Caos e armonia

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 15-19 aprile 2026. Cinque giorni di incontri, conferenze, mostre, laboratori didattici, reading teatrali, spettacoli

Tra gli ospiti attesi: Enrico Alleva, Félix Bigand, Donata Columbro, Anthea Comellini, Serena Dandini, Sergio Della Sala, Ines El Gataa, Donato Giovannelli, Marco Malvaldi, Michela Matteoli, Beatrice Mautino, Giorgio Parisi, Jacopo Pasotti, Andrea Patassa, Michelangelo Pistoletto, Maria Grazia Spillantini, Guido Tonelli, Licia Troisi, RancoreLa XXI edizione del Festival delle Scienze di Roma. Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, il Festival torna dal 15 al 19 aprile all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Tema di quest’anno è CAOS E ARMONIA: l’universo e la vita sono il frutto di trasformazioni, disordine, simmetrie, opportunità. Una danza incessante fra caos e armonia, proprio come quella che le vibrazioni sonore disegnano sulla sabbia nell’immagine guida di questa edizione del Festival. Attraverso conferenze, laboratori didattici, mostre, reading teatrali, spettacoli ed eventi per famiglie, scienziati di fama internazionale, giornalisti e intellettuali, dibatteranno e rifletteranno sul tema di questa edizione con quell’approccio multidisciplinare e trasversale che da sempre caratterizza il Festival. Tra gli ospiti attesi: Enrico Alleva, Félix Bigand, Donata Columbro, Anthea Comellini, Serena Dandini, Sergio Della Sala, Ines El Gataa, Donato Giovannelli, Marco Malvaldi, Michela Matteoli, Beatrice Mautino, Giorgio Parisi, Jacopo Pasotti, Andrea Patassa, Michelangelo Pistoletto, Maria Grazia Spillantini, Guido Tonelli, Licia Troisi, Rancore.

“A oltre vent’anni dalla sua nascita – commenta l’Ad della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci – il Festival delle Scienze si rinnova con uno sguardo ancora più ampio e necessario, capace di interpretare il presente e di offrire strumenti per comprendere il futuro. Il tema di questa edizione, Caos e Armonia, rappresenta una chiave di lettura potente del nostro tempo: viviamo in un’epoca attraversata da trasformazioni profonde, in cui la complessità può generare disorientamento ma anche nuove forme di equilibrio, conoscenza e bellezza. Rinnovare oggi il Festival delle Scienze significa rafforzare un presidio culturale riconosciuto e amato, capace di evolversi senza perdere la propria identità. È un impegno che la Fondazione Musica per Roma porta avanti con convinzione, nella consapevolezza che investire nella conoscenza, soprattutto per le nuove generazioni, sia la forma più concreta di costruzione del futuro”.

“Viviamo immersi in sistemi caotici e armoniosi al tempo stesso: il clima, gli ecosistemi, le società, i nostri stessi cervelli. La scienza ha imparato a riconoscervi strutture nascoste, pattern ricorrenti, una danza costante di equilibri dinamici. E ha anche imparato che l’incertezza non è solo ignoranza da colmare, ma un tratto costitutivo del reale. La vita, e le arti con cui la rappresentiamo, sono figlie di questa imprevedibilità. Caos e armonia ci invitano allora a guardare il mondo con occhi diversi: a tollerare l’ambiguità senza rinunciare alla ricerca di senso, a trovare bellezza nell’irregolare, a costruire conoscenza sapendo che ogni risposta apre nuove domande. È il metodo della scienza, ma anche dell’arte, della musica, dell’esperienza umana” ha dichiarato il Direttore del Festival Vittorio Bo.

Il Festival si apre mercoledì 15 aprile alle ore 18:00 al Teatro Studio Borgna con l’evento “INCONTRO CON LA SCIENZA” con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e Enrico Alleva, Etologo, accademico dei Lincei, Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità. I due grandi protagonisti della scienza contemporanea portano sul palco del Festival delle Scienze di Roma una conversazione che tiene insieme libertà intellettuale, rigore scientifico e apertura al dubbio, quelle stessa qualità che hanno caratterizzato i loro percorsi professionali e umani.

Il Festival delle Scienze di Roma intende confermare il suo approccio innovativo e attento alle nuove tendenze nel campo della ricerca e della formazione, offrendo un ampio scenario di suggestioni dedicate ai più piccoli e agli adulti, con incontri e laboratori per le scuole e, nel weekend, anche per le famiglie. Anche quest’anno il ricco programma educational, dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, propone attività, esperimenti e giochi per esplorare il mondo della scienza, per allenare e sviluppare competenze STEAM. Oltre agli incontri in Auditorium, ci saranno eventi e laboratori organizzati in collaborazione con Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale e Explora–il Museo dei Bambini di Roma.

Radio3 Scienza torna in diretta dall’Auditorium con due puntate speciali (sabato 18 aprile dalle 15:00 alle 16:00, domenica 19 aprile dalle 10:50 alle 11:50), per raccontare i protagonisti del Festival. Conduce Marco Motta, regia di Marco Pompi, in redazione Francesca Buoninconti e Ilaria Stoppa, un programma ideato da Rossella Panarese.

Prodotto dalla Fondazione Musica per Roma, con la partnership progettuale di Codice Produzioni, il Festival delle Scienze di Roma è promosso da Roma Capitale–Assessorato alla Cultura, realizzato con CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche, INAF–Istituto Nazionale di Astrofisica, e INFN–Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e con i partner scientifici Area Science Park, CMCC–Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, ENEA–Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ESA–Agenzia Spaziale Europea, Fondazione Bioparco di Roma, Fondazione EBRI–European Brain Research Institute Rita Levi Montalcini, GARR–La rete nazionale dell’istruzione e della ricerca, GSSI–Gran Sasso Science Institute, Human Technopole, IIT–Istituto Italiano di Tecnologia, INGV–Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ISPRA–Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Museo Galileo–Istituto e Museo di Storia della Scienza. Partner culturali: American Academy in Rome, Fabbrica di San Pietro, Fondazione Agnelli, GAMM–Museo del Videogioco di Roma, LudoLabo, Progetto Theia. Partner della manifestazione: Assobiotec–Federchimica. Con la partecipazione di: Explora–il Museo dei Bambini di Roma, Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, Marevivo. Media partner: Assipod.org–Associazione Italiana Podcasting e Rai Radio3.

Fondazione Musica per Roma ringrazia i suoi main sponsor Banca del Fucino ed Enel, oltre a Frecciarossa di Trenitalia (Gruppo FS) in qualità di treno ufficiale della manifestazione.

Sito ufficiale del Festival delle Scienze di Roma e Pagina Facebook

www.auditorium.com

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