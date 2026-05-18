Palazzo Esposizioni Roma, la mostra Edoardo Bennato. In cammino…

Dal 26 maggio - 21 giugno 2026 in Sala Fontana

Dal 26 maggio al 21 giugno 2026 la Sala fontana di Palazzo Esposizioni Roma ospita la mostra Edoardo Bennato. In cammino…

La personale è dedicata alla produzione pittorica del cantautore e polistrumentista italiano ed è curata di Marcello Lala e ideata da Mino Dinoi, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo.

Edoardo Bennato, cantautore dall’animo rock, è laureato in architettura e ha frequentato il liceo artistico. Oltre la musica, da sempre ha utilizzato altri linguaggi per esprimere la sua creatività, come la fotografia, i videoclips e soprattutto la pittura. Alcune delle sue opere sono state create per le copertine dei suoi stessi dischi come La torre di Babele, Rinnegato, Io che non sono l’Imperatore.

Nei primi anni duemila inizia a realizzare In cammino…, un progetto pittorico unitario che offre una profonda esplorazione visiva e poetica, in dialogo con la sua produzione musicale.

I lavori della serie, presentati in parte oggi in occasione della mostra, desiderano stimolare un confronto grazie all’utilizzo di immagini, che invitano a riflettere sui rapidi cambiamenti del nostro tempo e sull’urgenza di adattarsi a una realtà in costante divenire.

Le opere in mostra sono tutte su tela e raffigurano i venditori ambulanti, comunemente noti come “vu’ cumpra”, che camminano sulle nostre spiagge e che rappresentano il “cammino incessante della Famiglia Umana nel corso dei millenni”.

A Palazzo Esposizioni saranno esposte anche le ultime opere realizzate dall’artista a cavallo tra il 2021 e il 2022, parte di un ciclo in cui l’autore ha voluto rappresentare la schizofrenia che spesso caratterizza la “Famiglia Umana”: immagini emblematiche di un pianeta in subbuglio.

“La prima opera realizzata è quella di due ragazzini, spaesati, nel mezzo di una città distrutta”, ha dichiarato l’artista, “quando ho dipinto questo quadro non avrei mai immaginato di sentir parlare ancora di minaccia di una guerra mondiale”.

Edoardo Bennato sarà protagonista nell’estate 2026 del tour “Quando sarò grande”, sei concerti-evento nelle principali arene italiane, accompagnato dalla sua Be-Band e dal Quartetto Flegreo. L’artista si esibirà il 6 luglio in Piazza San Marco a Venezia, anche con l’Orchestra Sinfonica veneziana del Maestro Diego Basso in occasione del Festival della Bellezza; il 20 luglio al Circo Massimo di Roma; il 28 agosto all’Ippodromo di Vinovo; il 3 settembre al Parco di Serravalle di Empoli (FI); il 12 settembre al Teatro Grande di Pompei (NA); e il 18 settembre al Mind Live Theatre di Milano. Un nuovo viaggio musicale che conferma la sua energia creativa e la capacità di intrecciare musica, racconto e visione contemporanea.