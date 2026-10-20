Eleonora Buratto torna al Festival Verdi 2026 

Doppio appuntamento al Regio di Parma

«La mia duplice partecipazione al Festival Verdi 2026 è un ritorno, un appuntamento spesso rimandato ma desiderato: a sei anni da quell’edizione così speciale del 2020 durante la quale cantai in Ernani e nel Requiem, torno con gioia nelle terre verdiane», dichiara Eleonora Buratto, attesa al Teatro Regio di Parma per due appuntamenti del Festival Verdi. Il primo, in programma mercoledì 21 ottobre, è il Concerto di Gala dell’Accademia Verdiana, che rappresenta il traguardo del percorso di formazione compiuto dagli allievi del Corso di Alto Perfezionamento in Repertorio Verdiano del Teatro Regio di Parma. Eleonora Buratto sarà presente in veste di madrina: «Sono davvero onorata di essere la madrina del Concerto di Gala dell’Accademia Verdiana. Ho accettato l’invito del direttore didattico Francesco Izzo, per completare il percorso iniziato lo scorso anno con la masterclass tenuta a New York fra una recita e l’altra al Metropolitan Opera. Amo trasmettere ai giovani cantanti di talento quel che so del canto, pronta ad ascoltarli, a motivarli e ad incentivarli. È una responsabilità enorme, ma anche una gratificazione. Assisterò al Gala e, accompagnata da Francesco Izzo, canterò l’Ave Maria da Otello».

Il 23 ottobre è attesa nel Requiem di Verdi, «un’opera che è una costante musicale e spirituale della mia carriera», sottolinea la Buratto. «Sarò diretta da Daniele Rustioni con il quale condivido il bellissimo ricordo di una giovanile Bohème e che ora finalmente ritrovo. Sono trascorsi tanti anni, la musica ha cambiato la mia vita e la sua, mi aspetto grandi emozioni da questo Requiem e conto di darne altrettante».