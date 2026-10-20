Teatro Elsa Morante, I cattivi pensieri

24 ottobre - 6 novembre 2026

Dal 24 ottobre al 6 novembre al Teatro Elsa Morante va in scena “I cattivi pensieri”, diretto da Roberto Gandini, con le attrici e gli attori della Piccola Compagnia del Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, che da sempre si pone come modello di creazione inclusiva.

Ispirato al libro Tu non sai di me di Luisa Mattia, lo spettacolo affronta il tema dei “cattivi pensieri”, andando a scandagliare quelle idee azzardate che possono affiorare nella mente di chiunque, ma che durante l’adolescenza rischiano di trasformarsi in solitudine, conflitto interiore e difficoltà di comunicazione.

Un treno attraversa la notte. A bordo viaggiano quattro adolescenti che non si conoscono. Nel corso del viaggio, tra incontri enigmatici e atmosfere sospese, i ragazzi iniziano a raccontarsi, scoprendo di avere qualcosa in comune: il giorno prima della partenza ciascuno di loro è stato attraversato da un “cattivo pensiero” che non ha trovato il coraggio di condividere. Il treno si fa metafora del percorso interiore, dove le storie, le canzoni e le coreografie danno forma alle emozioni e ai pensieri nascosti, invitando giovani e adulti a riflettere sull’importanza di dare voce ai propri stati d’animo, superando il timore del giudizio degli altri e riscoprendo il valore dell’ascolto e del dialogo.

“I cattivi pensieri” è nato da una serie di incontri laboratoriali con gli studenti di alcune classi superiori romane, con i quali ci siamo confrontati sul tema dei cattivi pensieri_ afferma Roberto Gandini. “Gli incontri sono serviti a verificare che l’immaginario di noi adulti corrispondesse con quello delle ragazze e dei ragazzi di oggi. Sorprese e conferme sono state tantissime e sono racchiuse nelle battute del testo, nelle parole delle canzoni e nei gesti delle coreografie.”

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli rappresenta una delle realtà più consolidate e riconosciute in Italia nell’ambito del teatro sociale e dell’inclusione scolastica, giunto appunto al suo trentunesimo anno di attività. Profondamente radicato nei quartieri e nelle scuole della città, è diventato un punto di riferimento per il lavoro con le persone fragili e con disabilità. Attraverso un’azione costante, ha saputo promuovere il tema dell’inclusione sociale e la pratica dell’integrazione tra ragazze e ragazzi con e senza disabilità, affermandosi come vero e proprio patrimonio didattico per gli insegnanti e gli studenti coinvolti. Il Laboratorio Gabrielli è altresì attivo nell’organizzazione di iniziative teatrali rivolte alla cittadinanza e nella promozione di percorsi formativi per docenti e artisti.

Info e orari

biglietti:

10 euro intero

7 euro ridotto

6 euro scuole

Per le prenotazioni inviare mail a: laboratoriogabrielli@teatrodiroma.net

dagli 11 anni

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro Elsa Morante Piazzale Elsa Morante – Roma

Teatro Elsa Morante

24 ottobre – 6 novembre 2026

I cattivi pensieri

liberamente ispirato a Tu non sai di me di Luisa Mattia Edizione Lapis

di Roberto Gandini e Roberto Scarpetti

regia Roberto Gandini

con Iulia Bonagura, Ilaria Celani, Rebecca Lucia Gentile, Edoardo Maria Lombardo, Matteo Sbandi

musiche Andrea Filippucci

liriche canzoni e coreografie Roberto Gandini

maestra di coro Arianna Consoli

scene e costumi Tiziano Juno

aiuto regia Danilo Turnaturi

assistente alla regia Davide Marinacci

sarta Alessandra De Felice

attrezzista Fabio Piperno

coordinamento pedagogico Anna Leo

coordinamento specialistico Roberta Penge

segreteria L. t. i. Piero Gabrielli Giorgio Lourier

settore attività culturali Gaia Polidori, Ilaria Iuozzo

responsabile Silvia Cabasino

foto di scena Achille Lepera

video Gianluca Rame

scene e costumi realizzati in collaborazione con Accademia Belle Arti di Roma e con IIS Confalonieri – De Chirico

docente referente Antonella Marotta – Accademia Belle Arti di Roma docente referente Simona Miloni – IIS Confalonieri – De Chirico

Virginia Figliuzzi, Miriam Iossa, Valerio Tomassi, (ABA Roma)

Antonella Barbaro, Giulia Orazi (IIS Confalonieri De Chirico)

staff tecnico della Fondazione Teatro di Roma

si ringrazia Lea Giamattei

produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli

24 e 25 ottobre ore 17

Dal 27 al 30 ottobre e dal 3 al 6 novembre ore 10:30