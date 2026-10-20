Teatro Nazionale, Pirandello in musica con La nuda di Matteo D’Amico

In prima assoluta dal 20 al 25 ottobre 2026 al Teatro Nazionale, con la regia di Cecilia Ligorio e la direzione musicale di Alessandro Cadario

Il Teatro dell’Opera di Roma ricorda i 90 anni della morte di Luigi Pirandello con La vita nuda, nuova produzione con la musica di Matteo D’Amico su libretto di Sandro Cappelletto in scena al Teatro Nazionale dal 20 al 25 ottobre.

Atto unico che porta in scena due celebri novelle pirandelliane, L’uomo dal fiore in bocca e La patente, l’opera restituisce una sguardo sul lavoro di uno dei maggiori drammaturghi del XX secolo affidando la regia a Cecilia Ligorio e la direzione musicale dell’Orchestra del Teatro dell’Opera al giovane Alessandro Cadario.

“Il progetto La vita nuda nasce su commissione dell’Opera di Roma che chiede a me e a Sandro Cappelletto di realizzare non un dittico, come avevamo proposto, ma un atto unico, un unico organismo delle due novelle di Pirandello – commenta D’Amico, al debutto al Costanzi – Siamo riusciti a realizzare una costruzione nuova che comprendesse le due novelle anche con l’aiuto della regista Cecilia Ligorio: due atti unici in una nuova soluzione di tempo e di spazio. Di Pirandello è rimasta l’originaria profilatura dei due personaggio, l’argomento e le storie inserite in un’ambientazione abbastanza attuale come quella di una stazione ferroviaria. Tutti i personaggi sono importanti, tutti cantano, con voci proprie e diverse, il loro essere nudi nel mondo, di fronte alla vita e alla morte, e anche si ascoltano, in un sovrapporsi polifonico dove ogni linea musicale, ogni frase è portatrice di un’intenzione, di uno slancio. Tutto si compone nel concertato finale, quando, nelle voci e nell’orchestra, prevale un tono di intima meditazione, come se tutti gli otto protagonisti riflettessero sulle verità, sempre attuali e necessarie, narrate dal grande drammaturgo”.

Compositore romano, già direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana, del Teatro Comunale di Bologna, dal 2006 è Accademico dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Matteo D’Amico si è dedicato in carriera alla produzione al rapporto tra musica, letteratura e teatro. Farinelli, la voce perduta (1996), Lavinia fuggita (2004), Dannata epicurea (2004), Patto di sangue (2009) sono alcune delle sue opere.

“In questa stazione si trovano, a causa di un black out, delle persone che non si conoscono e che si trovano a dover affrontare l’attesa del treno che non parte mai. Ma questi treni, a poco a poco, diventano metafora della vita che scorre. Che si blocca o che non riesce a ripartire. La scena si svuota con la consapevolezza che la vita è un soffio e che questo soffio ci porta altrove – racconta la regista Cecilia Ligorio, già insignita del Premio della Critica Musicale Franco Abbiati per la sorprendente messinscena de Il re pastore proposto nel 2025 al Teatro Nazionale.

“Le due vicende nascono dall’unione di due novelle, L’uomo dal fiore in bocca e La patente. Il protagonista de L’uomo dal fiore in bocca cova dentro di sé un male in stato terminale e ha necessità di aggrapparsi alla vita delle persone per illudersi che la vita scorra ancora – prosegue la regista – Dall’altra parte c’è Chiarcaro, uomo che è stato travolto da un’ondata di cattiveria. Dicono di lui che porti sfortuna e che sia uno jettatore. La stazione diventa il punto di incontro di persone che non si conoscono e nell’attesa di un treno che non parte mai lo stesso treno diventa la metafora della vita che scorre, della vita che blocca o che non riesce a ripartire. La scena si svuota fino alla comprensione del fatto che la vita è un soffio, un soffio che svanisce e che ci porta altrove”.

Le scene, ispirate al neorealismo cinematografico, sono realizzate da Gregorio Zurla, i costumi di Vera Pierantoni Giua, le luci di Fabio Barettin. L’uomo dal fiore in bocca è interpretato da Omar Montanari e Rosario Chiàrchiaro è invece interpretato da Andrea Concetti. Nel cast anche Annunziata Vestri (barista/moglie dell’uomo dal fiore in bocca), Maria Grazia Schiavo (Rosinella, la figlia di Chiàrchiaro/Giovane innamorata), Blagoj Nacoski (Avventore/Giudice 1), Marcello Nardis (Giudice 2/Giovane innamorato), Roberto Abbondanza (Giudice 3) e Federico Longhi (Giudice D’Andrea).

“Credo che ogni interpretazione di successo non possa prescindere dallo studio rigoroso della partitura, unito a una dedizione quasi utopistica nel realizzarla in ogni suo dettaglio. Per questo – afferma Cadario – affronto le nuove partiture con la stessa motivazione riservata alle opere di repertorio, ricordando a me stesso quanto sia importante dirigere le opere di repertorio con la freschezza e lo stupore di una prima assoluta”.

Alessandro Cadario, che in carriera ha già diretto importanti orchestra, torna a Roma dopo il debutto al Festival di Caracalla con Cenerentola di Prokof’ev nel 2023, ma anche Il pipistrello di Johann Strauss figlio al Costanzi nel 2025, il Don Giovanni di Mozart firmato da Vasily Barkhatov al Caracalla Festival del 2025.

Prima rappresentazione martedì 20 ottobre 2026, ore 20.00, poi giovedì 22 e venerdì 23 ottobre ore 20.00, sabato 24 ottobre ore 18.00, domenica 25 ottobre ore 16.30. Info operaroma.it

Fabiana Raponi