TEATRO, STORIE E LUOGHI DA VIVERE L’autunno delle Seggiole La musica del Messico a Badia a Settimo, la memoria di Firenze e un noir ambientato nel 1969. E poi la cucina di Artusi, le domeniche alla Pergola e il nostro Capodanno al Niccolini: scegliete il prossimo incontro con il teatro.

31 OTTOBRE E 1° NOVEMBRE · BADIA A SETTIMO Día de Muertos Il Messico arriva a Badia a Settimo. Voci, canzoni e storie si incontrano in una celebrazione del legame tra chi c’è e chi continua a vivere nella nostra memoria. La Compagnia delle Seggiole e Mariachi el Magnifico de Florencia tornano insieme per raccontare la vita e la morte nella tradizione millenaria messicana, tra teatro e musica dal vivo. Sabato 31 ottobre · ore 21.00

Domenica 1° novembre · ore 18.00

Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo · Scandicci

Intero € 20,00 · Ridotto € 17,00 S cegli la data su TicketOne Scopri lo spettacolo

4 NOVEMBRE · TEATRO NICCOLINI Sotto una gran piova d’acqua… Sessant’anni dall’alluvione di Firenze. Il 4 novembre torniamo al Niccolini con una lettura drammatizzata che restituisce la paura, le voci e la forza di una città capace di rialzarsi. Un adolescente, un giornalista, un sindaco: tre sguardi diversi sui giorni del 1966, per condividere una memoria che appartiene a Firenze e trasmetterla anche a chi non li ha vissuti. Mercoledì 4 novembre 2026 · ore 21.00

Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze

Biglietto unico € 15,00 Acquista su Boxol Scopri lo spettacolo e guarda il trailer

20 NOVEMBRE · TEATRO NICCOLINI Digitale Purpurea Firenze, 1969. Tre sorelle e un piano pericoloso. Per salvare Dianora dall’uomo violento che sta per sposare, le sue sorelle decidono di spingersi oltre ogni limite. Un thriller noir psicologico e storico che attraversa violenza domestica, patriarcato, emancipazione femminile, aborto clandestino e giustizia privata. Una storia in cui il desiderio di libertà si misura con scelte estreme. Un testo di Caterina Baronti, con la regia di Chiara Macinai. STUDENTI E UNDER 25 € 15,00 Il ridotto studenti e under 25 è acquistabile alla biglietteria del teatro. Venerdì 20 novembre 2026 · ore 21.00

Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze

Platea € 20,00 · Palchi € 17,00 Scopri Digitale Purpurea Biglietti ordinari online su Boxol

7 NOVEMBRE · COOKING IN FLORENCE Un grande… Pellegrino Il teatro incontra la cucina di Pellegrino Artusi. Torna la Cena Artusiana: una serata di racconti, musica e convivialità, con un menù tratto da La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene. Il menù: cotoletta di carciofi, zuppa di fagioli, pollo in fricassea con cicorie e budino di farina di riso. Sabato 7 novembre 2026 · ore 20.30

Cooking in Florence · Via Lapo da Castiglionchio 8, Firenze

Cena + spettacolo € 50,00 · Bevande incluse

Posti limitati · Prenotazione obbligatoria Prenota la Cena Artusiana info@cookinginflorence.it

31 DICEMBRE 2026 · 3 E 6 GENNAIO 2027 L’Acqua Cheta:

Capodanno con le Seggiole Il Capodanno più fiorentino che ci sia. La commedia di Augusto Novelli torna al Teatro Niccolini per accompagnarci dal saluto al vecchio anno fino all’Epifania. Equivoci, sentimenti e vernacolo: quattro repliche per ritrovare una Firenze popolare che continua a farci sorridere. 31 dicembre 2026 · ore 19.00 e ore 22.00

3 gennaio 2027 · ore 17.00

6 gennaio 2027 · ore 17.00

Teatro Niccolini · Via Ricasoli 3, Firenze Scegli la tua replica

E ancora, in programma

30 OTTOBRE · CORDON BLEU FIRENZE L’inganno è servito Pasta, pizza e gelato: quante storie ci hanno raccontato? Il secondo appuntamento del nostro piccolo catalogo di bugie culinarie mette alla prova tre simboli della cucina italiana. Una lettura drammatizzata con degustazione: prima si smascherano i miti, poi si assaggiano i piatti protagonisti dello spettacolo. Venerdì 30 ottobre 2026 · ore 20.00

Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu · Via Giusti 7, Firenze

€ 40,00 · Lettura e degustazione

Iscrizioni: info@cordonbleu-it.com Iscriviti con Cordon Bleu Scopri lo spettacolo

PROSSIMO APPUNTAMENTO · DOMENICA 8 NOVEMBRE In sua movenza è fermo La Pergola apre i suoi luoghi più nascosti. Il nostro viaggio teatrale torna tra gli spazi, i mestieri e i personaggi che hanno fatto la storia del teatro. La XXI edizione continua con la prossima domenica dell’8 novembre. Un’occasione per incontrare la vita della scena anche quando il sipario è chiuso. Domenica 8 novembre 2026

Teatro della Pergola · Firenze

Intero € 15,00 · Ridotto € 12,00

Orari delle partenze e disponibilità nella biglietteria ufficiale. Orari e biglietti alla Pergola Scopri tutte le domeniche della stagione