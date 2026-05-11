Accademia di Santa Cecilia, Daniel Harding dirige un doppio Strauss

Il 14 e 15 MAGGIO Maggio ore 20, il 16 maggio ore 18

Il direttore britannico guida l’Orchestra e il Coro in una nuova commissione di Fabio Vacchi. A seguire, tutto Strauss con il poema sinfonico Morte e trasfigurazione e due estratti da Salome.

Nel suo ultimo concerto in stagione, Daniel Harding dirige una prima assoluta (nuova commissione dell’Accademia) e due lavori di Richard Strauss, proponendo un programma che accosta la creazione contemporanea al grande repertorio tardo-romantico. L’appuntamento è giovedì 14 e venerdì 15 maggio alle ore 20, e sabato 16 maggio alle ore 18, in Sala Santa Cecilia. Con il direttore, sul palco anche l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia (quest’ultimo istruito da Andrea Secchi), e la soprano Corinne Winters nelle vesti della figlia di Erodiade, Salome.

La serata si apre con una prima assoluta: Il tutto in tutti di Fabio Vacchi, brano eseguito su nuova commissione dell’Accademia di Santa Cecilia. Un lavoro che arricchisce il percorso dell’Istituzione nel sostegno alla musica contemporanea, affidato a una delle voci compositive italiane più autorevoli di oggi.

La seconda parte del programma è dedicata a due lavori di Richard Strauss. Il percorso inizia con il poema sinfonico Morte e trasfigurazione, pagina del 1889 che descrive con rara intensità psicologica e orchestrale la lotta di un’anima nel momento del distacco dal corpo. A seguire, il palcoscenico accoglie le atmosfere di Salome, opera basata sull’omonimo testo di Oscar Wilde. L’Orchestra eseguirà il fulcro dell’opera, la Danza dei sette veli, a cui segue la complessa Scena Finale (“Ah, du wolltest mich nicht deinem Mund küssen lassen”), dove l’estasi e l’orrore si fondono. Protagonista del celebre quadro vocale sarà Corinne Winters, artista riconosciuta a livello internazionale per la sua solidità vocale e la spiccata immedesimazione teatrale. Winters darà voce alla principessa di Giudea, interpretando la scena finale in cui, dopo aver ottenuto la testa di Giovanni Battista, si appropria del bacio che egli le ha negato.

Daniel Harding dalla stagione 2024/25 è il Direttore musicale dell’Orchestra e del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. È stato Direttore musicale e artistico della Swedish Radio Symphony Orchestra dal 2007 al 2025, Direttore musicale dell’Orchestre de Paris dal 2016 al 2019, e dal 2007 al 2017 Direttore ospite principale della London Symphony Orchestra. Harding è insignito del titolo di Direttore onorario a vita della Mahler Chamber Orchestra, con la quale collabora da oltre 20 anni. Nel 2024 ha ottenuto un mandato di cinque anni come Direttore musicale della Youth Music Culture al The Greater Bay Area (YMCG). È regolarmente ospite delle più importanti orchestre del mondo, tra cui i Wiener e Berliner Philharmoniker, la Royal Concertgebouw Orchestra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Staatskapelle di Dresda, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Filarmonica della Scala. Negli Stati Uniti ha diretto la Boston Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Los Angeles Philharmonic, la New York Philharmonic e la San Francisco Symphony. Nella stagione 2025/26 tornerà a dirigere i Wiener Philharmoniker, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la Cleveland Orchestra e i Berliner Philharmoniker a Berlino e a Salisburgo. Tra le sue ultime incisioni effettuate, segnaliamo “The Wagner Project”, le Sinfonie nn. 5 e 9 di Mahler, Ein Deutsches Requiem di Brahms, brani di Britten con la Swedish Radio Symphony Orchestra e Tosca con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia (DG 2025). Nel 2002 è stato insignito del titolo di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal governo francese e nel 2017 è stato nominato Officier des Arts et des Lettres. Nel 2012 è stato eletto membro della Royal Swedish Academy of Music. Nel 2021 è stato insignito del titolo di Commander of the British Empire. È un pilota di linea qualificato.

Recentemente nominata Miglior Cantante del 2024 agli Oper! Awards, il soprano di fama internazionale Corinne Winters, nata negli Stati Uniti, ha interpretato oltre trenta ruoli da protagonista nei maggiori teatri d’opera del mondo. La stagione operistica 25/26 di Corinne Winters include diversi debutti, a partire dal Trittico di Puccini in scena alla Houston Grand Opera, seguita da Madama Butterfly alla Staatsoper di Berlino, Nedda (Pagliacci) al Maggio Musicale Fiorentino. Inoltre tornerà al Grand Théâtre de Genève in un nuovo allestimento di Madama Butterfly e al Palau de Les Arts Reina Sofía nel ruolo di Tatiana in Evgenj Onegin. Per quanto riguarda l’attività concertistica, ha iniziato la stagione al Teatro Nazionale Slovacco, eseguendo il secondo atto di Jenůfa di Janáček — che riproporrà più avanti in stagione con i Bamberger Symphoniker sotto la direzione di Jakub Hrůša — e interpreterà i Vier letzte Lieder con la Chicago Symphony Orchestra e i Münchner Philharmoniker, entrambi diretti da Jakub Hrůša. Questa stagione include anche due progetti discografici: il ruolo del titolo in Esther, un’opera del compositore ucraino Thomas de Hartmann con la Bournemouth Symphony e il direttore Kirill Karabits, e un disco di duetti verdiani con il tenore Charles Castronovo e la Kaunas City Symphony Orchestra, diretta da Constantine Orbelian. Corinne Winters è ospite abituale dei concerti dell’Accademia di Santa Cecilia.

14 e 15 MAGGIO ORE 20, 16 MAGGIO ORE 18

Sala Santa Cecilia

Orchestra e Coro

dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Daniel Harding

soprano Corinne Winters

maestro del coro Andrea Secchi

Vacchi Il tutto in tutti*

Strauss Morte e trasfigurazione

Salome: Danza dei sette veli

Scena Finale “Ah, du wolltest mich nicht deinen Mund küssen lassen”

* prima assoluta – nuova commissione dell’Accademia di Santa Cecilia