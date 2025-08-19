Jazz& Image, Emanuele Urso e Elsa Bandini Quartet in concerto

Al Parco del Celio, Colosseo, martedì 19 agosto e mercoledì 20 agosto

A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, martedì 19 agosto, Emanuele Urso, The King of Swing, presenterà, Segnali di Jazz: il primo segnale radio e la storia del jazz; mercoledì 20 agosto, Elsa Baldini Quartet “Se stasera suono qui”, un concerto di canzoni esclusivamente in italiano con tre inediti.

Un progetto speciale che nasce nell’anno marconiano, visto in un’ottica di amanti del jazz con una chiave di lettura musicale a questo evento che ha cambiato la storia dell’umanità: il primo segnale. Marconi ha incrociato il suo destino con musicisti di vario tipo, sappiamo ad esempio della sua passione per il ritmo sincopato ma anche le frequentazioni musicali con il grande Maestro Giacomo Puccini, ma poco è stato scritto e detto sull’ambiente che lo ha influenzato in quegli anni. Parliamo di anni di grandi transatlantici, delle prime crociere, dei primi viaggi intercontinentali e quindi delle grandi orchestre da ballo e di swing che si esibivano su queste grandi navi che Marconi frequentava assiduamente, fino a raggiungere il sogno di averne una tutta per sé: l’Elettra. Ma questo fa parte di un’altra storia che non ci appartiene e che non vogliamo raccontarvi in questa sede e che potrete invece scoprire in uno volume uscito poco tempo fa, “Elettra”, scritto da Marco Panella. Tornando ai nostri propositi, la cosa si fa seria poiché Marconi irrompe con il segnale radio che darà il via alle grandi stazioni radiofoniche degli anni ’30-’40-’50 negli anni d’oro del jazz: la Golden-Era.Grandi compositori di quest’epoca quali Goodman, Miller, Porter, Gershwin, ma anche grandi star come Cab Calloway, Duke Ellington, Fletcher Henderson fino ad arrivare alle origini del primo bop: Charlie Parker. Questo è il percorso che verrà affrontato in maniera musicalmente seria ed approfondita con curiosi aneddoti raccontati dai vari ospiti che interverranno in questo excursus storico e dallo stesso Emanuele Urso, che vestirà anche i panni di appassionato radioamatore e che ha voluto approfondire le origini di Marconi con storie e situazioni fino ad ora conosciute a pochi.

A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, mercoledì 20 agosto, Elsa Baldini Quartet “Se stasera suono qui”, un concerto di canzoni esclusivamente in italiano con tre inediti. Dopo anni di carriera esplorando tutte le sfumature della black music, dal blues al jazz, al soul e anche alla disco music, presenta un repertorio in italiano. Una scommessa, accettata da Elsa Baldini e dal suo quartetto in questo progetto che è una specie di esperimento, si potrebbe quasi dire un lavoro permanentemente in sviluppo e divenire. In questo concerto il gruppo rilegge e reinterpreta una manciata di brani accuratamente selezionati di autori italiani cercando, da una parte, di rispettare le composizioni e, dall’altra, di mantenere il sound, la connotazione soul jazz elettrica che contraddistingue questa formazione. La scaletta contiene, oltre a tre inediti, brani non così scontati tratti dal repertorio di Samuele Bersani, Giorgio Gaber, Paolo Conte, Lucio Dalla, ma anche Mia Martini, Edoardo De Crescenzo, Pino Daniele, un Lucio Battisti dell’era Panella ed anche il brano di Tenco parafrasato per intitolare il concerto, nella curiosa versione che ne fece Mina alla fine degli anni 60.

“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”

