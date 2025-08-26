FeaturedOperaVerona

L’ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL SI SDOPPIA

Redazione
Redazione
118

DAL 26 AL 31 AGOSTO 8 SPETTACOLI TRA DANZA, OPERA E MULTIMEDIA

You Might Also Like

Danzainfiera ti porta a teatro
Quelli Che Restano
Jazz e Russia con un pizzico di contemporanea
Paddington 2
ECO ANDALUSE
Condividi questo articolo
Articolo precedente Les pêcheurs de perles – Georges Bizet
Articolo successivo San Teodoro Jazz celebra i suoi primi dieci anni

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Selene Calloni Williams, la prima assoluta di “INCANTESIMI D’ABISSI” – One Woman Show.
Milano Musica
Mamma Roma, Tragedia popolare in cinque atti
Prosa Roma
Gstaad Menuhin Festival, Eleonora Buratto nel Requiem di Verdi
Musica
Jazz& Image, Nicola Angelucci Quintet
Concerto Roma