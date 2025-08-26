FeaturedFirenzeOpera

Les pêcheurs de perles – Georges Bizet

Redazione
Redazione
65

dal 16 al 23 settembre 2025

Contents
dal 16 al 23 settembre 2025Georges BizetLes pêcheurs de perlesProgrammaArtistiDurataBigliettiPrezzi
dal 16 al 23 settembre 2025

Georges Bizet

Les pêcheurs de perles

Jérémie Rhorer, direttore
Wim Wenders, regia

Programma

Les Pêcheurs de perles, opera in tre atti su libretto di Michel Carrè ed Eugène Cormon, fu composta da Georges Bizet nel 1863. Il giovane musicista francese, che si era aggiudicato pochi anni prima il prestigioso Prix de Rome, fu ingaggiato dal direttore del Théâtre Lyrique di Parigi Léon Carvalho per realizzare un’opera per il suo teatro. Bizet, all’epoca poco più che ventenne, accettò di buon grado ma trattandosi della sua prima esperienza di prestigio si trovò a mettere in musica il libretto fornitogli da Carvalho senza avere voce in capitolo.

Il soggetto esotico dei Pêcheurs de perles si inseriva nella lunga scia di opere di ispirazione orientale che già da qualche anno erano diventate di gran moda in Francia. L’isola di Ceylon fa da sfondo a una storia d’amore incentrata sul tradizionale triangolo: Léïla,sacerdotessa di Brahma, è amata sia dal pescatore di perle Nadir, sia da Zurga, capo dei pescatori legato a Nadir da un’amicizia di lungo corso. Ma Léïla ama Nadir e Zurga sarà quindi costretto a sacrificare i propri sentimenti rinunciando sia alla donna amata che all’amico.

Già alla prima rappresentazione il 29 settembre del 1863 i critici si scagliarono impietosi contro il libretto, ritenuto piuttosto banale e privo di originalità. Era stato lo stesso Carvalho a richiedere un plot che abbondasse di situazioni melodrammatiche tradizionali per agevolare il lavoro del giovane debuttante. Tuttavia, nonostante l’inesperienza e un libretto di scarso valore, Bizet riuscì a realizzare per i Pêcheurs de perles una veste musicale fascinosa ricca di ritmi insoliti, languide armonie e preziosità timbriche che magistralmente evocano il misterioso Oriente tanto vagheggiato in quello scorcio di secolo.

Allestimento della Staatsoper Unter den Linden di Berlino

Manifesto © Gianluigi Toccafondo

Foto dell’Allestimento della Staatsoper Unter den Linden di Berlino

Artisti

Maestro concertatore e direttore
Jérémie Rhorer

Maestro del Coro
Lorenzo Fratini

Regia
Wim Wenders

Scene
David Regehr

Costumi
Montserrat Casanova

Luci
Olaf Freese (riprese da Oscar Frosio)

Drammaturgia
Detlef Giese

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino

Léila
Hasmik Torosyan

Nadir
Javier Camarena

Zurga
Lucas Meachem

Nourabad
Huigang Liu

Durata
2 ore circa (intervallo compreso)
Biglietti
16 settembre 2025 – 20:00
Sala Grande
19 settembre 2025 – 20:00
Sala Grande
21 settembre 2025 – 15:30
Sala Grande
23 settembre 2025 – 20:00
Sala Grande
16 settembre 2025 – 20:00

Audiotour

Platea 1
Platea 2
Platea 3
Platea 4
Palchi
Galleria
Visibilità limitata
Ascolto
Prezzi
Platea 1 (prima recita) 130,00€
Platea 1 (repliche) 110,00€
Platea 2 90,00€
Platea 3 75,00€
Platea 4 65,00€
Palchi 45,00€
Galleria 35,00€
Visibilità limitata 15,00€
Solo ascolto 10,00€

You Might Also Like

San Rocco in Musica 
Chiara Rantini, Icaro della scrittura
Doppio debutto per Teresa Iervolino a Verona
Maometto II
Teatro dell’Opera di Roma, La Bohème di Livermore al Circo Massimo
Condividi questo articolo
Articolo precedente Da X Factor a Sesto Fiorentino Anche Sarafine al festival Liberi Tutti
Articolo successivo L’ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL SI SDOPPIA

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Selene Calloni Williams, la prima assoluta di “INCANTESIMI D’ABISSI” – One Woman Show.
Milano Musica
Mamma Roma, Tragedia popolare in cinque atti
Prosa Roma
Gstaad Menuhin Festival, Eleonora Buratto nel Requiem di Verdi
Musica
Jazz& Image, Nicola Angelucci Quintet
Concerto Roma