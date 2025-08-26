Selene Calloni Williams, la prima assoluta di “INCANTESIMI D’ABISSI” – One Woman Show.

L'8 dicembre 2025 il Teatro Manzoni di Milano

SELENE CALLONI WILLIAMS annuncia la prima assoluta di “INCANTESIMI D’ABISSI” – One Woman Show.

Milano – Una voce, un’anima, un viaggio. Il racconto di una incredibile storia personale di perdita e illuminazione, segnata da profonde svolte umane e spirituali.

L’8 dicembre 2025 il Teatro Manzoni di Milano ospita “Incantesimi d’Abissi”, il nuovo e attesissimo One Woman Show di Selene Calloni Williams, autrice e narratrice di straordinaria intensità, capace di intrecciare mito, spiritualità e arte in un’esperienza unica.

Ispirato al libro di Selene di prossima imminente uscita “Diario di una sciamana. Il cammino segreto di una monaca guerriera” (edizioni Piemme), lo spettacolo trasporta lo spettatore in un percorso emotivo e sensoriale, dove parola, musica e rito si fondono in un invito al risveglio interiore, raccontando il percorso e la vita di Selene in un crescendo di emozione, vibrazione ed energia.

Sul palco Selene Calloni Williams è accompagnata dall’energia dei Taiko, i potenti tamburi giapponesi che scuotono il corpo e lo spirito, dal suono mistico dello Shakuhachi, flauto di bambù che calma la mente, e dalle vibrazioni evocative dell’handpan, delle campane e del gong.

“Incantesimi d’Abissi” è più di uno spettacolo: è un rito contemporaneo, un’esperienza di trasformazione.

Il racconto senza paura di Selene si svolge in un monologo intenso che rompe gli schemi, svelando passioni, lotte e illuminazioni.

Il ritmo ancestrale dei tamburi è il battito selvaggio di una monaca guerriera, un richiamo primordiale all’anima.

Le sequenze di meditazione guidata, i movimenti e simboli rituali sono momenti di pura magia che conducono lo spettatore nelle profondità dell’esperienza narrata che rivive nel qui e ora.

“Scatena l’anima!” – questo l’invito di Selene a tutti coloro che desiderano attraversare i confini dell’ordinario e immergersi in un’esperienza che unisce follia creativa e saggezza ancestrale.

Incantesimi d’Abissi – One Woman Show

8 dicembre 2025

Ore 20:00

Teatro Manzoni – Via Alessandro Manzoni 42, Milano

I biglietti sono acquistabili in promozione speciale early bird a 15 euro fino al 14 ottobre a questo link:



oppure direttamente presso la biglietteria del Teatro Manzoni di Milano.

Tutti i biglietti sono venduti allo stesso prezzo, indipendentemente da settore e posizione. L’acquisto anticipato garantisce quindi le posizioni migliori.