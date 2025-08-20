Al TAM Teatro Arcimboldi di Milano nasce quest’anno una stagione pensata per celebrare la grande danza.

Una proposta che consolida il legame tra il TAM e il grande repertorio classico, offrendo al pubblico una visione strutturata e coerente della scena coreutica internazionale.

Il balletto diventa quindi protagonista di un : quattro appuntamenti di alto profilo, tra repertorio classico e novità coreografiche, con una riduzione del 40% sul totale dei biglietti.

Due dei titoli, La Fille Mal gardèe e Il Lago dei Cigni saranno proposti dalla giovane compagnia stabile di Arcimboldi TAM BALLET, nata un anno fa dalla collaborazione tra il TAM Teatro Arcimboldi Milano e la ventennale esperienza di Caterina Calvino Prina nel mondo della danza, con l’obiettivo comune di creare, presentare, preservare e ampliare il grande repertorio della danza classica, attraverso spettacoli entusiasmanti e una programmazione di altissima qualità.

TAM Ballet rappresenta infatti un sogno ambizioso: restituire centralità alla danza classica nel panorama culturale italiano, offrendo nuove prospettive ai giovani talenti e un’esperienza di altissimo livello al pubblico. Fondata nel 2024 dalla visione artistica di Gianmario Longoni e Caterina Calvino Prina, la compagnia nasce grazie al sostegno e all’impegno del TAM Teatro Arcimboldi Milano, che ne diventa la casa stabile e il cuore pulsante delle attività.

Gli altri due balletti, “ ℎ” e “ ”, saranno proposti da Accademia Ucraina di Balletto, che, dall’Ottobre 2020, ha trovato una seconda casa in TAM, portando non solo spettacoli di danza classica che, di anno in anno, hanno registrato ripetuti sold-out, ma anche spostando alcuni corsi dalla storica sede di via Quadronno alle rinnovate sale prova del Teatro.

Anche per questa nuova Stagione, tutti gli spettacoli in abbonamento saranno accompagnati dalla musica dal vivo di Orchestra Filarmonica Italiana, già al fianco dei balletti di AUB in TAM nelle precedenti messe in scena.