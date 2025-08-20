FeaturedProsa

La Compagnia delle Seggiole! 

 Dal 26 al 28 agosto – Roselle

 Dal 26 al 28 agosto – Roselle Dopo Ferragosto… il teatro riparte con La Compagnia delle Seggiole!TRACCE DI UMANITA' – Quinto anno di repliche per il viaggio teatrale nel Parco Archeologico di Roselle, aperta in esclusiva in notturno tra i brani di Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare. Dal 26 al 28 agosto.Due repliche straordinarie per "Frida Kahlo: il ritratto spezzato" a Villa BardiniIngresso ridotto alla mostra "Caravaggio e il Novecento"

