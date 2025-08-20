Dopo Ferragosto… il teatro riparte con La Compagnia delle Seggiole! È passato Ferragosto e speriamo che tutti lo abbiate trascorso al meglio, tra riposo e serenità. Qualche giorno ancora di pausa… e poi si riparte! Dopo le emozioni estive con Il Grillo Swing, che anche quest’anno ha portato musica e sorrisi sotto le stelle grazie alla vostra calorosa partecipazione, il nostro viaggio teatrale continua con appuntamenti imperdibili: Dal 26 al 28 agosto – Roselle

Torna Tracce di Umanità, il percorso teatrale nel cuore dell’Area Archeologica di Roselle, aperta in esclusiva in notturno.

Tra le rovine illuminate dalla luna risuoneranno le parole di Sofocle, Aristofane, Plauto, Seneca e Shakespeare.

Un’esperienza irripetibile, dove teatro, poesia e bellezza si fondono in un’atmosfera magica. Sabato 30 agosto – Chiostro della Basilica di Santo Spirito, Firenze

Non c’è un “allora” dove non esiste il tempo – Letture drammatizzate dall’opera di Sant’Agostino, scritte da Riccardo Ventrella e interpretate da La Compagnia delle Seggiole, in collaborazione con la Comunità Agostiniana.

Dalle 20.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata del complesso monumentale, compresa la Sala del Capitolo, gli affreschi del Poccetti e il celebre Crocifisso ligneo di Michelangelo. A grande richiesta, dopo il successo di giugno…

Frida Kahlo: il ritratto spezzato torna con due repliche straordinarie:

9 e 10 settembre 2025 – Villa Bardini, Firenze

Scritto da Fiammetta Perugi e diretto da Sabrina Tinalli, lo spettacolo è un viaggio tra parole, musica e pittura per raccontare l’anima irriducibile di Frida Kahlo. I suoi quadri diventano voce, corpo e memoria, tra emozioni, tormenti e rinascita. Vi aspettiamo per condividere insieme un fine estate e un inizio di autunno ricchi di emozioni e teatro sotto le stelle.