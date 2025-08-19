NABUCCO, CARMEN, RIGOLETTO E AIDA In Arena, dal 21 al 24 Agosto, le ‘regine’ dell’estate 2025

RIGOLETTO. Venerdì 22 agosto, alle 21, seconda rappresentazione del capolavoro verdiano Rigoletto. Protagonista solo per una serata il baritono Amartuvshin Enkhbat, che avviò la sua carriera internazionale debuttando in Arena proprio in questo titolo otto anni fa. Nuovi interpreti per la singola data sono l’applaudito soprano Rosa Feola come Gilda, figlia di Rigoletto, e il tenore messicano-americano Galeano Salas come Duca di Mantova. Il sicario Sparafucile è Gianluca Buratto, la sorella Maddalena Martina Belli. Nel cast Smimmero, Maionchi, Zizzo, Macchioni, Ceriani, Rosalen, Inoue, Chikviladze. L’Orchestra e il Coro di Fondazione Arena, quest’ultimo preparato da Roberto Gabbiani, sono diretti dal giovane Maestro Michele Spotti. I complessi tecnici areniani riprendono l’allestimento scenico con cui fu ricreato il primo Rigoletto sotto le stelle con la firma dell’architetto Ettore Fagiuoli: nelle grandi scene dipinte da Raffaele Del Savio secondo la tradizione italiana, scorci di Mantova, le sponde del Mincio dal Castello di San Giorgio alla rocca, e le stanze affrescate di Palazzo Te. I costumi di Carla Galleri e le luci di Claudio Schmid completano il disegno registico di Ivo Guerra di una corte libertina tra feste ed intrighi. Per Verdi, il capolavoro più coraggioso e controverso, “la sua opera migliore”. Repliche 30 agosto e 6 settembre, per l’ultima data del Festival.