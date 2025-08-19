21, 22 e 23 agosto 2025

Torna La Buskeria, il festival internazionale di arte di strada trale vie e le piazze del centro storico di Fermo21, 22 e 23 agosto 2025

21 agosto a Lido di Fermo anteprima “Busk on the beach”

22 e 23 agosto in vari luoghi del centro storico di Fermo

Quest’anno il festival propone l’anteprima “Busk on the beach”

a Lido di Fermo, portando l’arte di strada in riva al mare

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero

www.visitfermo.it/it/eventi/la-buskeria-2025

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato migliaia di spettatori tra

piazze, cortili e vicoli del centro storico, dal 21 al 23 agosto 2025 torna a Fermo La Buskeria, festival

internazionale dell’arte di strada e del circo contemporaneo, promosso dal Comune di Fermo e

diretto da Giuseppe Nuciari.

Tre serate di spettacolo, poesia urbana e incontri tra artisti e pubblico che trasformano la città in un

palcoscenico diffuso a cielo aperto, tutto ad ingresso libero.

Spettacoli di acrobatica aerea, visual comedy, teatro fisico, giocoleria, magia, clownerie e musica

coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera suggestiva e in un’esperienza accessibile a tutti, capace di

esaltare lo spirito dei luoghi e favorire la socialità.

L’edizione 2025 si aprirà con un’anteprima il 21 agosto al Lido di Fermo, “Busk on the beach”, che

porta l’arte di strada in riva al mare dalle 21:30 alla mezzanotte. Il cuore della manifestazione pulsa poi

nelle giornate del 22 e 23 agosto, a partire dalle ore 21:00, quando le strade e le piazze del centro

storico si animano con una ricca mappa di spettacoli, azioni performative e momenti di stupore

condiviso.

La Buskeria propone un cartellone internazionale, con compagnie professionistiche provenienti da

Argentina, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Ghana e Italia. Il programma si sviluppa lungo

percorsi artistici pensati per valorizzare la città e la sua vocazione all’accoglienza.

Accanto agli spettacoli, Il Festival offre uno spazio ristoro ed eventi collaterali che aprono apre spazi

di dialogo, creatività e racconto, dove il pubblico diventa protagonista e l’arte incontra storie di vita,

viaggi e memoria.

Gli artisti e gli spettacoli

Tra gli ospiti di rilievo dell’edizione 2025, presenti in più giornate del festival, spiccano artisti di livello

internazionale capaci di coniugare spettacolarità, poesia e comicità visiva, come il francese Juliot

Cousins, gli argentini Mundo Costrini . i catalani Cia Penélope y Aquiles.

Julot Cousins è celebre per le sue straordinarie evoluzioni su palo oscillante. Con lo spettacolo Hula

Hoop on Sway Pole, si esibisce a nove metri d’altezza, sospeso nel vuoto, combinando equilibrio, hula

hoop e delicate coreografie circolari che sembrano disegnare l’aria. Ha ricevuto premi prestigiosi, tra

cui il Rosgocyrk Prize al World Circus Art Festival a Mosca, il Critics’ Prize e il premio alla creatività al

Festival Circo di Latina (Italia) 2018, oltre a riconoscimenti ottenuti ai Festival festival di Monte-Carlo e

Budapest.

La compagnia Mundo Costrini, fondata da Sebastián Guz (alias Costrini) nel 2003, è tra le più amate e

riconosciute nel mondo della comicità visuale e del clown da strada. Presenteranno due spettacoli:

Humanus Comicus, in programma nell’anteprima al Lido di Fermo, è un’irresistibile parodia dell’essere

umano moderno, raccontata attraverso gag fisiche e trovate clownesche di grande impatto; Les Frikis,

in scena nel centro storico, è una carrellata surreale di personaggi bizzarri che conquistano il pubblico

con ritmo, energia e risate.

La compagnia Cia Penélope y Aquiles presenterà El Señor de les Baldufes, spettacolo poetico e

surreale, che racconta un piccolo grande circo di trottole. Protagonista è un eccentrico personaggio,

venditore di trottole e altri oggetti meravigliosi, che incanta grandi e piccoli con abilità, giocoleria e

comicità, mescolando il fascino del teatro di figura con tecniche circensi.

Tra le performance più spettacolari ed originali in programma venerdi e sabato, spiccano quelle

dell’argentino Adriano Cangemi, della compagnia belga Doble Mandoble, della compagnia francese

Bêtes de Rue e del ghanese Richard Circus Entertainment.

Il raffinato acrobata e trapezista argentino Adriano Cangemi presenta “Nagual – Mosso dal vento”,

una rappresentazione di teatro fisico ed aereo costruita attorno a una struttura aerea con doppio

trapezio oscillante, in grado di evocare un universo poetico sospeso tra cielo e terra. Lo spettacolo è in

tournée dal 2018 ed è stato presentato in oltre 18 paesi in Europa, America Latina e Asia, con più di

250 repliche realizzate tra festival all’aperto ed eventi integrati.

Hero for One Day della compagnia belga Doble Mandoble è uno spettacolo di circo e manipolazione. È la

storia di Jimmy, un personaggio che all’apparenza sembra un senzatetto eccentrico e imprevedibile, che

compie atti incredibili che sfidano continuamente la percezione della realtà e i pregiudizi del pubblico.

La compagnia francese Bêtes de Rue presenta Fragments, un solo di circo aereo in cui si fondono

tessuti e catene per esplorare tensioni fisiche ed emozionali.

Il ghanese Richard Circus Entertainment si esibirà in un mix sorprendente di acrobatica,

contorsionismo, equilibrismo e giocoleria, eseguito con precisione e carisma.

Completano il grande cast di artisti il torinese Luca Regina, volto noto della comicità italiana con il suo

show Extravaganza, Alessandro Maida della compagnia MagdaClan Circo con Balls dont'lie, Andrea

Farnetani con Gustavo la vita, la compagnia Artemakia con On the road, la performer ceca Lucie

Vendlova con lo spettacolo di fuoco Igniferi, il Duo Meroni-Zamboni con Clown spaventati panettieri,

Sebastian Burrasca con Street comic show, Skizzo&JF con Circus off, Lorenzo Berdini con Le follie della

MatemaGica, la musica di Fatti un giro DJ con Il truckfood della tua anima e dei Turkisk Cafè.

Gli eventi collaterali e lo spazio ristoro

Accanto agli spettacoli, La Buskeria offre eventi collaterali che aprono spazi di dialogo, creatività e

racconto, dove il pubblico diventa protagonista e l’arte incontra storie di vita, viaggi e memoria.

Fast Art delle Emozioni, a cura i Cinzia Cotini – in Corso Cefalonia il 22 e il 23 agosto dalle ore 20:30 – è

un’azione artistica partecipativa in strada. Lenzuoli, cartelloni e maschere accolgono emozioni e ricordi

espressi dal pubblico, stimolati da domande essenziali. Un gesto rapido, ma profondo, per trasformare

lo spazio urbano in un luogo di ascolto e connessione.

“Il pianeta storto, viaggi nell'inverosimile” di e con Marco Renzi – nel Cortile Erioni Falconi il 22 alle

ore 21:00 – è una testimonianza di esperienze fatte in Ghana (2018), San Paolo del Brasile (2019),

campi profughi della Bosnia Erzegovina (2021), Nairobi (2022), Ucraina (2023) e Zambia (2024) con il

progetto Teatri senza Frontiere.

Il 23 agosto nel Cortile Erioni Falconi dalle ore 19:00 sono in programma due eventi ed una

esposizione. La Presentazione del libro “La collina degli elefanti” di Carla Chiaramoni con disegni di

Sabrina Lupacchini, libro che racconta la storia di un circo, di un elefante e dell’incredibile alchimia che

s’innesca tra la nostalgia di madre Africa e la sensibilità di una bambina. Ad arricchire la presentazione

di questo libro, edito da Zefiro, l’esposizione di alcuni manifesti originali del Circo Togni realizzati a

metà anni ‘50 dall’artista Vinicio Pagliacci. Sarà anche l’occasione per dialogare con Alessandro Maida,

attore e regista di MagdaClan, e altri ospiti sul tema: “Il circo. Una storia che si rinnova tra tradizione

e contemporaneità”.

Lo Spazio Ristoro è attivo il 22 e il 23 agosto dalle ore 19:00, a cura della contrada San Bartolomeo

presso il Cortile Don Ricci, sede anche di spettacoli e luogo di incontro per il dopofestival.

La Buskeria si conferma così come un grande evento capace di unire cultura, turismo e spettacolo,

contribuendo alla promozione della città e alla vitalità del suo centro storico.

Programma completo in https://www.visitfermo.it/it/eventi/la-buskeria-2025

Le dichiarazioni di Sindaco e Assessori

Il Sindaco Paolo Calcinaro: "Un evento sempre di successo che regala atmosfere uniche, con artisti di

strada internazionali, evento con cui Fermo vive pienamente i suoi spazi, un festival di qualità, in una

città ed un territorio che apprezzano proposte culturali e artistiche come questa, partecipate e attese"-

L'assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Un festival che è garanzia di successo, in grado di dimostrare

come l'arte sa creare magia. Un appuntamento entrato di diritto fra quelli più attesi e consolidati

dell'estate di Fermo. Un evento nel quale la parola d'ordine è stupirsi, è accogliere con meraviglia

abilità artistiche coinvolgenti e affascinanti. Un grazie al Direttore artistico Giuseppe Nuciari che riesce

ogni anno a portare qualcosa di unico con la sua firma e la sua competenza, un grazie agli uffici

comunali di settore ed uno speciale grazie agli artisti, al loro ruolo ed alla loro missione in grado di

regalare del bene all'animo di ciascuno".

Lìassessore al commercio Mauro Torresi: ‘Un evento ed un progetto di grande validità, che richiama

tantissimi spettatori da ogni parte per ammirare gli spettacoli e godersi Fermo che si conferma

palcoscenico naturale di eventi come questo’