21, 22 e 23 agosto 2025
Torna La Buskeria, il festival internazionale di arte di strada trale vie e le piazze del centro storico di Fermo21, 22 e 23 agosto 2025
21 agosto a Lido di Fermo anteprima “Busk on the beach”
22 e 23 agosto in vari luoghi del centro storico di Fermo
Quest’anno il festival propone l’anteprima “Busk on the beach”
a Lido di Fermo, portando l’arte di strada in riva al mare
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno richiamato migliaia di spettatori tra
piazze, cortili e vicoli del centro storico, dal 21 al 23 agosto 2025 torna a Fermo La Buskeria, festival
internazionale dell’arte di strada e del circo contemporaneo, promosso dal Comune di Fermo e
diretto da Giuseppe Nuciari.
Tre serate di spettacolo, poesia urbana e incontri tra artisti e pubblico che trasformano la città in un
palcoscenico diffuso a cielo aperto, tutto ad ingresso libero.
Spettacoli di acrobatica aerea, visual comedy, teatro fisico, giocoleria, magia, clownerie e musica
coinvolgeranno il pubblico in un’atmosfera suggestiva e in un’esperienza accessibile a tutti, capace di
esaltare lo spirito dei luoghi e favorire la socialità.
L’edizione 2025 si aprirà con un’anteprima il 21 agosto al Lido di Fermo, “Busk on the beach”, che
porta l’arte di strada in riva al mare dalle 21:30 alla mezzanotte. Il cuore della manifestazione pulsa poi
nelle giornate del 22 e 23 agosto, a partire dalle ore 21:00, quando le strade e le piazze del centro
storico si animano con una ricca mappa di spettacoli, azioni performative e momenti di stupore
condiviso.
La Buskeria propone un cartellone internazionale, con compagnie professionistiche provenienti da
Argentina, Francia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Ghana e Italia. Il programma si sviluppa lungo
percorsi artistici pensati per valorizzare la città e la sua vocazione all’accoglienza.
Accanto agli spettacoli, Il Festival offre uno spazio ristoro ed eventi collaterali che aprono apre spazi
di dialogo, creatività e racconto, dove il pubblico diventa protagonista e l’arte incontra storie di vita,
viaggi e memoria.
Gli artisti e gli spettacoli
Tra gli ospiti di rilievo dell’edizione 2025, presenti in più giornate del festival, spiccano artisti di livello
internazionale capaci di coniugare spettacolarità, poesia e comicità visiva, come il francese Juliot
Cousins, gli argentini Mundo Costrini . i catalani Cia Penélope y Aquiles.
Julot Cousins è celebre per le sue straordinarie evoluzioni su palo oscillante. Con lo spettacolo Hula
Hoop on Sway Pole, si esibisce a nove metri d’altezza, sospeso nel vuoto, combinando equilibrio, hula
hoop e delicate coreografie circolari che sembrano disegnare l’aria. Ha ricevuto premi prestigiosi, tra
cui il Rosgocyrk Prize al World Circus Art Festival a Mosca, il Critics’ Prize e il premio alla creatività al
Festival Circo di Latina (Italia) 2018, oltre a riconoscimenti ottenuti ai Festival festival di Monte-Carlo e
Budapest.
La compagnia Mundo Costrini, fondata da Sebastián Guz (alias Costrini) nel 2003, è tra le più amate e
riconosciute nel mondo della comicità visuale e del clown da strada. Presenteranno due spettacoli:
Humanus Comicus, in programma nell’anteprima al Lido di Fermo, è un’irresistibile parodia dell’essere
umano moderno, raccontata attraverso gag fisiche e trovate clownesche di grande impatto; Les Frikis,
in scena nel centro storico, è una carrellata surreale di personaggi bizzarri che conquistano il pubblico
con ritmo, energia e risate.
La compagnia Cia Penélope y Aquiles presenterà El Señor de les Baldufes, spettacolo poetico e
surreale, che racconta un piccolo grande circo di trottole. Protagonista è un eccentrico personaggio,
venditore di trottole e altri oggetti meravigliosi, che incanta grandi e piccoli con abilità, giocoleria e
comicità, mescolando il fascino del teatro di figura con tecniche circensi.
Tra le performance più spettacolari ed originali in programma venerdi e sabato, spiccano quelle
dell’argentino Adriano Cangemi, della compagnia belga Doble Mandoble, della compagnia francese
Bêtes de Rue e del ghanese Richard Circus Entertainment.
Il raffinato acrobata e trapezista argentino Adriano Cangemi presenta “Nagual – Mosso dal vento”,
una rappresentazione di teatro fisico ed aereo costruita attorno a una struttura aerea con doppio
trapezio oscillante, in grado di evocare un universo poetico sospeso tra cielo e terra. Lo spettacolo è in
tournée dal 2018 ed è stato presentato in oltre 18 paesi in Europa, America Latina e Asia, con più di
250 repliche realizzate tra festival all’aperto ed eventi integrati.
Hero for One Day della compagnia belga Doble Mandoble è uno spettacolo di circo e manipolazione. È la
storia di Jimmy, un personaggio che all’apparenza sembra un senzatetto eccentrico e imprevedibile, che
compie atti incredibili che sfidano continuamente la percezione della realtà e i pregiudizi del pubblico.
La compagnia francese Bêtes de Rue presenta Fragments, un solo di circo aereo in cui si fondono
tessuti e catene per esplorare tensioni fisiche ed emozionali.
Il ghanese Richard Circus Entertainment si esibirà in un mix sorprendente di acrobatica,
contorsionismo, equilibrismo e giocoleria, eseguito con precisione e carisma.
Completano il grande cast di artisti il torinese Luca Regina, volto noto della comicità italiana con il suo
show Extravaganza, Alessandro Maida della compagnia MagdaClan Circo con Balls dont'lie, Andrea
Farnetani con Gustavo la vita, la compagnia Artemakia con On the road, la performer ceca Lucie
Vendlova con lo spettacolo di fuoco Igniferi, il Duo Meroni-Zamboni con Clown spaventati panettieri,
Sebastian Burrasca con Street comic show, Skizzo&JF con Circus off, Lorenzo Berdini con Le follie della
MatemaGica, la musica di Fatti un giro DJ con Il truckfood della tua anima e dei Turkisk Cafè.
Gli eventi collaterali e lo spazio ristoro
Accanto agli spettacoli, La Buskeria offre eventi collaterali che aprono spazi di dialogo, creatività e
racconto, dove il pubblico diventa protagonista e l’arte incontra storie di vita, viaggi e memoria.
Fast Art delle Emozioni, a cura i Cinzia Cotini – in Corso Cefalonia il 22 e il 23 agosto dalle ore 20:30 – è
un’azione artistica partecipativa in strada. Lenzuoli, cartelloni e maschere accolgono emozioni e ricordi
espressi dal pubblico, stimolati da domande essenziali. Un gesto rapido, ma profondo, per trasformare
lo spazio urbano in un luogo di ascolto e connessione.
“Il pianeta storto, viaggi nell'inverosimile” di e con Marco Renzi – nel Cortile Erioni Falconi il 22 alle
ore 21:00 – è una testimonianza di esperienze fatte in Ghana (2018), San Paolo del Brasile (2019),
campi profughi della Bosnia Erzegovina (2021), Nairobi (2022), Ucraina (2023) e Zambia (2024) con il
progetto Teatri senza Frontiere.
Il 23 agosto nel Cortile Erioni Falconi dalle ore 19:00 sono in programma due eventi ed una
esposizione. La Presentazione del libro “La collina degli elefanti” di Carla Chiaramoni con disegni di
Sabrina Lupacchini, libro che racconta la storia di un circo, di un elefante e dell’incredibile alchimia che
s’innesca tra la nostalgia di madre Africa e la sensibilità di una bambina. Ad arricchire la presentazione
di questo libro, edito da Zefiro, l’esposizione di alcuni manifesti originali del Circo Togni realizzati a
metà anni ‘50 dall’artista Vinicio Pagliacci. Sarà anche l’occasione per dialogare con Alessandro Maida,
attore e regista di MagdaClan, e altri ospiti sul tema: “Il circo. Una storia che si rinnova tra tradizione
e contemporaneità”.
Lo Spazio Ristoro è attivo il 22 e il 23 agosto dalle ore 19:00, a cura della contrada San Bartolomeo
presso il Cortile Don Ricci, sede anche di spettacoli e luogo di incontro per il dopofestival.
La Buskeria si conferma così come un grande evento capace di unire cultura, turismo e spettacolo,
contribuendo alla promozione della città e alla vitalità del suo centro storico.
Le dichiarazioni di Sindaco e Assessori
Il Sindaco Paolo Calcinaro: "Un evento sempre di successo che regala atmosfere uniche, con artisti di
strada internazionali, evento con cui Fermo vive pienamente i suoi spazi, un festival di qualità, in una
città ed un territorio che apprezzano proposte culturali e artistiche come questa, partecipate e attese"-
L'assessore alla cultura Micol Lanzidei: "Un festival che è garanzia di successo, in grado di dimostrare
come l'arte sa creare magia. Un appuntamento entrato di diritto fra quelli più attesi e consolidati
dell'estate di Fermo. Un evento nel quale la parola d'ordine è stupirsi, è accogliere con meraviglia
abilità artistiche coinvolgenti e affascinanti. Un grazie al Direttore artistico Giuseppe Nuciari che riesce
ogni anno a portare qualcosa di unico con la sua firma e la sua competenza, un grazie agli uffici
comunali di settore ed uno speciale grazie agli artisti, al loro ruolo ed alla loro missione in grado di
regalare del bene all'animo di ciascuno".
Lìassessore al commercio Mauro Torresi: ‘Un evento ed un progetto di grande validità, che richiama
tantissimi spettatori da ogni parte per ammirare gli spettacoli e godersi Fermo che si conferma
palcoscenico naturale di eventi come questo’