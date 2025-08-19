Jazz sul mare, per la XX edizione del Festival Capraia Musica

Giovedì 21 agosto 2025 – ConcertoJazz sul mare, per la XX edizione delFestival Capraia Musica
Insolito connubio strumentale in questa serata musicale dedicata ad alcuni evergreen
della musica americana, ma non solo. Luis Lanzarini e Marco Renon, coi loro strumenti,
sassofono e fisarmonica, ci allieteranno sul mare della Baia del Porto. Il celebre Blue
Moon di Richards Rodgers rimpiazzerà la luna che in cielo quel giorno sarà quasi scomparsa.
Programma della serata:
Giovedì 21 agosto ore 22.00 – Baia del Porto
Luis Lanzarini, sax
Marco Renon, fisarmonica
Richard Rodgers (1902-1979) Blue Moon
Hoagy Carmichael (1899-1981) Georgia on my mind
Cole Porter (1891-1964) Night and Day
Pedro Iturralde (1929-2020) Funky and Valse
George Gershwin (1898-1937) Summertime; The man I love
Roberto Molinelli (n. 1963) Sentimental evening
Richard Galliano (n. 1950) Viaggio
John Coltrane (1926-1967) Naima
Silvio Zalambani (18.05.1967) Nostalgia del Presente
Simone Tonin (23.04.1992) “Blue Lounge” per sax e fisarmonica
Venerdì 22 agosto – Concerto del
pianista Giacomo Menegardi per la
XX edizione del Festival Capraia
Musica
Segnalato dal più prestigioso concorso pianistico nazionale, il “Premio Venezia”,
debutta qui a Capraia il giovane pianista veneto Giacomo Menegardi, in un programma
quasi completamente romantico che va dalla Fantasia op. 28 di Mendelssohn alla
seconda Sonata di Scriabin: pagine tra le più note della letteratura pianistica. Con una
novità assoluta, del giovane pianista e compositore Tobia Pizzirani.
Programma della serata:
Venerdì 22 agosto ore 22.00 – Chiesa di Sant’Antonio
Giacomo Menegardi, pianoforte (Premio Venezia 2024)
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Fantasia in fa diesis minore, op. 28
Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke op. 12
Franz Liszt (1811-1886)
Après une lecture du Dante
Tobia Pizzirani (30.06.1996)
Quattro preludi, op. 3
Alexander Scriabin (1872-1915)
Sonata n. 2 in sol diesis minore, op. 19
Giacomo Menegardi – pianoforte
Descritta dalla critica come “un talento di grande personalità e tecnica”, la carriera di
Giacomo Menegardi è in rapidissima ascesa. Nel 2023 ha vinto il Primo Premio alla
XXXIX edizione del Premio Venezia, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i giovani
pianisti italiani, tenutosi al Teatro La Fenice. Sin da giovanissimo ha partecipato a
numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo oltre 40 primi premi in Italia,
Spagna, Germania, Francia, Russia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Belgio e Stati Uniti.
Ha già all’attivo collaborazioni con importanti orchestre come la Sinfonica del Teatro
Carlo Felice di Genova e la Sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia, con cui ha suonato
come solista sotto la direzione di maestri quali Wolfram Christ, Christian Schulz e
Manlio Benzi. È stato ospite in teatri e sale prestigiose come la Sala Grande e le Sale
Apollinee della Fenice, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Greco di Taormina,
l’Auditorium “Largo Gustav Mahler” di Milano e il Teatro Carlo Felice.
Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album, “Humoreske”, per l’etichetta KNS Classical,
accolto con entusiasmo dalla critica specializzata e trasmesso da Rai Radio 3.
Nell’autunno 2024 è stato protagonista della copertina della rivista Amadeus, con un
nuovo disco interamente dedicato ai compositori russi tra Ottocento e Novecento:
Musorgskij, Skrjabin e Rachmaninov. Le sue incisioni si distinguono per la forza poetica
e la cura timbrica, che restituiscono con autenticità le diverse voci del repertorio
pianistico.
Menegardi ha conseguito il diploma con lode, menzione d’onore e borsa di studio al
Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Attualmente continua il suo
perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida
di Benedetto Lupo. Le sue esecuzioni, trasmesse regolarmente su Rai Radio 3, Radio
Classica e altre emittenti, testimoniano un percorso artistico brillante e promettente.
Sabato 23 agosto – Concerto della
violoncellista Erica Piccotti e della
pianista Monica Cattarossi per la XX
edizione del Festival Capraia Musica
Il primo dei due concerti della giovane violoncellista Erica Piccotti, che ha come partner
la pianista Monica Cattarossi, è dedicato a due grandi sonate per i due strumenti, di
compositori molto famosi del romanticismo ottocentesco: Mendelssohn e Brahms. La
particolarità di questi lavori di grande impegno è quella di vedere proprio questo
impegno condiviso fra i due strumenti, aldilà della vecchia concezione del mero
accompagnamento.
Programma della serata:
Sabato 23 agosto ore 22.00 – Chiesa di Sant’Antonio
Erica Piccotti, violoncello
Monica Cattarossi, pianoforte
Felix Mendelssohn (1809-1847) Sonata in re maggiore, op. 58
Johannes Brahms (1833-1897) Sonata in fa maggiore, op. 99
Erica Piccotti – violoncello
Violoncellista dalla carriera folgorante, Erica Piccotti si è imposta all’attenzione del
pubblico e della critica internazionale per la maturità artistica e l’intensità delle sue
interpretazioni, nonostante la giovane età. Nata a Roma nel 1999, ha conseguito il
diploma in violoncello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore a soli 14 anni
presso il Conservatorio di Santa Cecilia. In quello stesso periodo, il Presidente della
Repubblica le ha conferito l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana per gli
eccezionali risultati raggiunti nel campo musicale. La sua precoce maturità artistica l’ha
portata ad esibirsi in importanti contesti nazionali e internazionali, distinguendosi per
sensibilità, profondità interpretativa e carisma.
Nel 2020 è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Young Artist of the Year” agli
International Classical Music Awards (ICMA). Ha suonato come solista con importanti
compagini orchestrali, tra cui l’Orchestra Regionale Toscana, la Malta Philharmonic
Orchestra – con cui ha debuttato al Parco della Musica di Roma – la Filarmonica
Marchigiana e la Filarmonica di Benevento. Ha collaborato con direttori come Antonio
Pappano e si è esibita in festival di rilevanza internazionale quali Ravenna Festival,
Helsinki CelloFest, Rovigo Cello City e la Cello Biennale di Amsterdam.
Vincitrice di numerosi concorsi internazionali – tra cui la Rassegna d’Archi di Vittorio
Veneto, il Premio Nazionale delle Arti, il concorso Jugend Musiziert di Norimberga, e
l’International Cello Competition “Antonio Janigro” di Zagabria – nel 2017 ha
conquistato il secondo premio al Johannes Brahms Competition di Pörtschach, Austria.
Ha suonato in contesti prestigiosi come il Festival di Spoleto, il Verbier Festival, il
Supercello Festival di Pechino e il La Musica Festival in Florida, esibendosi in sale
storiche tra cui il Teatro La Fenice, il Teatro Olimpico di Vicenza e il KKL di Lucerna.
Erica ha studiato con maestri di rilievo internazionale: dopo gli inizi con Francesco
Storino, ha seguito i corsi di Antonio Meneses presso la Hochschule di Berna,
l’Accademia Stauffer di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena. Ha poi proseguito
con Frans Helmerson alla Kronberg Academy e con Jens Peter Maintz all’Universität der
Künste di Berlino. Suona un violoncello Ettore Soffritti del 1925, uno strumento ricco di
carattere che accompagna la sua voce musicale con calore e raffinatezza.
Monica Cattarossi – pianoforte
Pianista dalla solida carriera internazionale, Monica Cattarossi si distingue per la
versatilità e la profondità con cui affronta il repertorio cameristico e
d’accompagnamento. Residente a Milano, è attiva come interprete, camerista,
accompagnatrice e docente, affermandosi nel panorama concertistico europeo per la
qualità musicale e la sensibilità con cui affianca i più importanti solisti.
Si è esibita in importanti festival e sale da concerto, collaborando con musicisti di fama
internazionale quali Enrico Dindo – con il quale ha inciso l’integrale delle opere di Astor
Piazzolla per violoncello e pianoforte – Rocco Filippini, Antonio Meneses, Erica Piccotti,
Danilo Rossi, Julius Berger e Dora Schwarzberg. La sua esperienza e sensibilità le hanno
valso inviti presso importanti istituzioni, tra cui l’Associazione “Gioventù Musicale
d’Italia”, con cui ha suonato in numerose stagioni concertistiche.
Come pianista dell’Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano, ha registrato l’opera
sinfonica di Victor De Sabata “Le mille e una notte” per l’etichetta Universal, esibendosi
sotto la direzione di Riccardo Chailly, Wayne Marshall, Zhang Xian e altri. Come
docente e pianista collaboratrice, ha lavorato presso il Mozarteum di Salisburgo, le
Accademie di Biella e Pinerolo, l’Accademia Chigiana di Siena e lo Stauffer Center for
Strings di Cremona. È membro del Keyboard Ensemble dell’Accademia Chigiana e ha
inciso, insieme a Filippo Farinelli, l’integrale per due pianoforti di André Jolivet per
Brilliant Classics.
Monica Cattarossi è titolare della cattedra di accompagnamento pianistico presso il
Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e insegna musica da camera al
Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Tiene regolarmente masterclass in
Giappone, Corea e Polonia, ed è invitata in giurie e seminari internazionali. È laureata
in Musicologia presso l’Università di Cremona, a conferma della sua duplice attenzione
all’approfondimento teorico e all’eccellenza interpretativa.
Domenica 24 agosto – Concerto della
violoncellista Erica Piccotti e della
pianista Monica Cattarossi, per la XX
edizione del Festival Capraia Musica
La giornata del 24 agosto si risolve in una ricca mattinata di musica, di svago e di
cultura in cui il secondo concerto di Elena Piccotti e di Monica Cattarossi è preceduto
da una passeggiata con guida per il borgo di Capraia. La parte musicale è formata da
brani per violoncello solo e per pianoforte solo, con musiche del Novecento anche in
prima esecuzione, e – la parte storica con pagine di Bach e Schumann – con le due
interpreti di nuovo riunite in duo.
Programma della mattinata:
Domenica 24 agosto ore 10.00 – Chiesa di Sant’Antonio
Incontro con l’artista e concerto
Erica Piccotti, violoncello
Monica Cattarossi, pianoforte
Appuntamento alle ore 9:00 presso la Chiesa di San Nicola in Piazza Milano per la visita
del borgo da cui si raggiungerà il luogo del concerto con una passeggiata di circa 30
minuti, accompagnati dalla guida Mariella Ugolini del Parco Nazionale Arcipelago
Toscano.
Eugène Ysaÿe (1858-1931) Sonata per violoncello, op. 28 (I° mov.)
Claude Debussy (1862-1918) Réflets dans l’eau, per pianoforte
Gaspar Cassadó (1897-1966) da Suite per violoncello: Sardana, Intermezzo e Danza
finale
Ludovico Einaudi (n. 1955) Onde, per pianoforte
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Suite n. 2 per violoncello: Preludio
Salvatore Caserta (09.03.1999) Ombra, per pianoforte
Johann Sebastian Bach (1685-1750) da Suite n. 1, BWV 1007: Corrente, Allegro
(accomp. di Robert Schumann)
Robert Schumann (1810-1856) Phantasiestücke op. 73 per violoncello e pianoforte
Domenica 24 Agosto – Concerto della
violinista Lisa Rieder, per la XX
edizione del Festival Capraia Musica
All’ora del tramonto, la violinista Lisa Rieder suona nella Grotta del Cavallo, un luogo
raggiungibile solo per mare, e il pubblico assisterà su battelli antistanti la Grotta. Un
incontro affascinante e particolare, che la giovane strumentista allieterà con pagine per
violino solo di Johann Sebastian Bach alternate con altrettanti brani di Astor Piazzolla,
ispirati naturalmente alla musica prediletta del compositore argentino: il tango.
Programma della serata:
Domenica 24 agosto ore 19.00 – Grotta del Cavallo
Concerto sul mare al tramonto
Lisa Rieder, violino
La Grotta del Cavallo è raggiungibile solo via mare; il pubblico assisterà al concerto a
bordo di imbarcazioni private o messe a disposizione dalle agenzie locali. Chi avesse
bisogno di un posto su un’imbarcazione per raggiungere la grotta è invitato a
prenotarsi inviando una mail a info@capraiamusicafestival.it. In caso di avverse
condizioni meteo, il concerto si terrà alle 22:00 nel Chiostro di San Francesco.
J.S. Bach (1685-1750) Partita n. 3: Preludio
Astor Piazzolla (1921-1992) Tango Étude n. 1
J. S. Bach Partita n. 1: Double 1
Astor Piazzolla Tango Étude n. 2
J. S. Bach Partita n. 1: Double 3
Astor Piazzolla Tango Études n. 3 e 4
J. S. Bach Partita n. 3: Giga
Astor Piazzolla Tango Étude n. 5
J. S. Bach Partita n. 2: Andante
Astor Piazzolla Tango-Étude n. 6
Lisa Rieder – violino
Violinista russo-svizzera, Lisa Rieder è una delle interpreti più raffinate e versatili della
sua generazione. Cresciuta in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del violino
presso la celebre Gnessin Music School di Mosca, sviluppando fin da giovanissima una
tecnica impeccabile e una profonda sensibilità musicale. Ha poi proseguito gli studi tra
Zurigo e Basilea, dove ha conseguito il diploma di solista con lode. Il suo stile è
apprezzato per l’equilibrio tra intensità emotiva, rigore formale e libertà espressiva,
qualità che le hanno valso l’ammirazione di artisti del calibro di Viktoria Mullova, Gidon
Kremer e Jean-Jacques Kantorow.
La sua formazione è stata arricchita da masterclass internazionali frequentate presso le
più prestigiose accademie europee, come la Kronberg Academy, la Carl Flesch
Akademie e l’Accademia Estiva del Mozarteum di Salisburgo, dove ha studiato con
maestri come Igor Oistrakh, Zakhar Bron, Dora Schwarzberg, Saschko Gawriloff,
Hansheinz Schneeberger e la stessa Viktoria Mullova. Vincitrice del premio
dell’Accademia Notenstein La Roche, ha beneficiato del sostegno artistico di fondazioni
quali la Sinfonima di Mannheim e della Società dell’Orchestra di Basilea.
È attiva come solista, recitalista e camerista in tutta Europa. Ha suonato in sale
prestigiose come lo Stadtcasino di Basilea, il Kulturcasino di Berna, il LAC di Lugano, la
Victoria Hall di Ginevra, il Barbican Centre di Londra, il Teatro Rossini di Pesaro, la
Weinbrennersaal di Baden-Baden, La Marive di Yverdon e il Temple du Bas di
Neuchâtel. Si è esibita nei festival Schubertiade di Espace 2, Festival di Colmar, Murten
Classics, Cully Classique, Altstadtserenaden di Basilea, Schwarzberg & Friends a Vienna,
Osimo Piano Festival e altri.
Come membro stabile del Viktoria Mullova Ensemble, ha condiviso il palco con la
celebre violinista in progetti da duetto a sestetto, in tournée in Inghilterra, Norvegia e
Italia. È stata più volte invitata da Gidon Kremer a partecipare ai suoi progetti
cameristici, contribuendo a interpretazioni innovative e profondamente comunicative.
Lisa Rieder unisce alle doti tecniche un grande senso del repertorio e una sensibilità
particolare per la musica contemporanea, che affronta con lo stesso rigore e passione
dedicati ai grandi capolavori del passato.
Ars Musica Capraia
Via Vittorio Emanuele 29 – 57032 Capraia Isola (LI)
direzione@capraiamusicafestival.it