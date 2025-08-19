Jazz sul mare, per la XX edizione del Festival Capraia Musica

Giovedì 21 agosto 2025 – ConcertoJazz sul mare, per la XX edizione delFestival Capraia Musica

Insolito connubio strumentale in questa serata musicale dedicata ad alcuni evergreen

della musica americana, ma non solo. Luis Lanzarini e Marco Renon, coi loro strumenti,

sassofono e fisarmonica, ci allieteranno sul mare della Baia del Porto. Il celebre Blue

Moon di Richards Rodgers rimpiazzerà la luna che in cielo quel giorno sarà quasi scomparsa.

Programma della serata:

Giovedì 21 agosto ore 22.00 – Baia del Porto

Luis Lanzarini, sax

Marco Renon, fisarmonica

Richard Rodgers (1902-1979) Blue Moon

Hoagy Carmichael (1899-1981) Georgia on my mind

Cole Porter (1891-1964) Night and Day

Pedro Iturralde (1929-2020) Funky and Valse

George Gershwin (1898-1937) Summertime; The man I love

Roberto Molinelli (n. 1963) Sentimental evening

Richard Galliano (n. 1950) Viaggio

John Coltrane (1926-1967) Naima

Silvio Zalambani (18.05.1967) Nostalgia del Presente

Simone Tonin (23.04.1992) “Blue Lounge” per sax e fisarmonica

Venerdì 22 agosto – Concerto del

pianista Giacomo Menegardi per la

XX edizione del Festival Capraia

Musica

Segnalato dal più prestigioso concorso pianistico nazionale, il “Premio Venezia”,

debutta qui a Capraia il giovane pianista veneto Giacomo Menegardi, in un programma

quasi completamente romantico che va dalla Fantasia op. 28 di Mendelssohn alla

seconda Sonata di Scriabin: pagine tra le più note della letteratura pianistica. Con una

novità assoluta, del giovane pianista e compositore Tobia Pizzirani.

Programma della serata:

Venerdì 22 agosto ore 22.00 – Chiesa di Sant’Antonio

Giacomo Menegardi, pianoforte (Premio Venezia 2024)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Fantasia in fa diesis minore, op. 28

Robert Schumann (1810-1856)

Phantasiestücke op. 12

Franz Liszt (1811-1886)

Après une lecture du Dante

Tobia Pizzirani (30.06.1996)

Quattro preludi, op. 3

Alexander Scriabin (1872-1915)

Sonata n. 2 in sol diesis minore, op. 19

Giacomo Menegardi – pianoforte

Descritta dalla critica come “un talento di grande personalità e tecnica”, la carriera di

Giacomo Menegardi è in rapidissima ascesa. Nel 2023 ha vinto il Primo Premio alla

XXXIX edizione del Premio Venezia, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per i giovani

pianisti italiani, tenutosi al Teatro La Fenice. Sin da giovanissimo ha partecipato a

numerosi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo oltre 40 primi premi in Italia,

Spagna, Germania, Francia, Russia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Belgio e Stati Uniti.

Ha già all’attivo collaborazioni con importanti orchestre come la Sinfonica del Teatro

Carlo Felice di Genova e la Sinfonica del Teatro La Fenice di Venezia, con cui ha suonato

come solista sotto la direzione di maestri quali Wolfram Christ, Christian Schulz e

Manlio Benzi. È stato ospite in teatri e sale prestigiose come la Sala Grande e le Sale

Apollinee della Fenice, il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Greco di Taormina,

l’Auditorium “Largo Gustav Mahler” di Milano e il Teatro Carlo Felice.

Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album, “Humoreske”, per l’etichetta KNS Classical,

accolto con entusiasmo dalla critica specializzata e trasmesso da Rai Radio 3.

Nell’autunno 2024 è stato protagonista della copertina della rivista Amadeus, con un

nuovo disco interamente dedicato ai compositori russi tra Ottocento e Novecento:

Musorgskij, Skrjabin e Rachmaninov. Le sue incisioni si distinguono per la forza poetica

e la cura timbrica, che restituiscono con autenticità le diverse voci del repertorio

pianistico.

Menegardi ha conseguito il diploma con lode, menzione d’onore e borsa di studio al

Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto. Attualmente continua il suo

perfezionamento presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, sotto la guida

di Benedetto Lupo. Le sue esecuzioni, trasmesse regolarmente su Rai Radio 3, Radio

Classica e altre emittenti, testimoniano un percorso artistico brillante e promettente.

Sabato 23 agosto – Concerto della

violoncellista Erica Piccotti e della

pianista Monica Cattarossi per la XX

edizione del Festival Capraia Musica

Il primo dei due concerti della giovane violoncellista Erica Piccotti, che ha come partner

la pianista Monica Cattarossi, è dedicato a due grandi sonate per i due strumenti, di

compositori molto famosi del romanticismo ottocentesco: Mendelssohn e Brahms. La

particolarità di questi lavori di grande impegno è quella di vedere proprio questo

impegno condiviso fra i due strumenti, aldilà della vecchia concezione del mero

accompagnamento.

Programma della serata:

Sabato 23 agosto ore 22.00 – Chiesa di Sant’Antonio

Erica Piccotti, violoncello

Monica Cattarossi, pianoforte

Felix Mendelssohn (1809-1847) Sonata in re maggiore, op. 58

Johannes Brahms (1833-1897) Sonata in fa maggiore, op. 99

Erica Piccotti – violoncello

Violoncellista dalla carriera folgorante, Erica Piccotti si è imposta all’attenzione del

pubblico e della critica internazionale per la maturità artistica e l’intensità delle sue

interpretazioni, nonostante la giovane età. Nata a Roma nel 1999, ha conseguito il

diploma in violoncello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore a soli 14 anni

presso il Conservatorio di Santa Cecilia. In quello stesso periodo, il Presidente della

Repubblica le ha conferito l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana per gli

eccezionali risultati raggiunti nel campo musicale. La sua precoce maturità artistica l’ha

portata ad esibirsi in importanti contesti nazionali e internazionali, distinguendosi per

sensibilità, profondità interpretativa e carisma.

Nel 2020 è stata insignita del prestigioso riconoscimento “Young Artist of the Year” agli

International Classical Music Awards (ICMA). Ha suonato come solista con importanti

compagini orchestrali, tra cui l’Orchestra Regionale Toscana, la Malta Philharmonic

Orchestra – con cui ha debuttato al Parco della Musica di Roma – la Filarmonica

Marchigiana e la Filarmonica di Benevento. Ha collaborato con direttori come Antonio

Pappano e si è esibita in festival di rilevanza internazionale quali Ravenna Festival,

Helsinki CelloFest, Rovigo Cello City e la Cello Biennale di Amsterdam.

Vincitrice di numerosi concorsi internazionali – tra cui la Rassegna d’Archi di Vittorio

Veneto, il Premio Nazionale delle Arti, il concorso Jugend Musiziert di Norimberga, e

l’International Cello Competition “Antonio Janigro” di Zagabria – nel 2017 ha

conquistato il secondo premio al Johannes Brahms Competition di Pörtschach, Austria.

Ha suonato in contesti prestigiosi come il Festival di Spoleto, il Verbier Festival, il

Supercello Festival di Pechino e il La Musica Festival in Florida, esibendosi in sale

storiche tra cui il Teatro La Fenice, il Teatro Olimpico di Vicenza e il KKL di Lucerna.

Erica ha studiato con maestri di rilievo internazionale: dopo gli inizi con Francesco

Storino, ha seguito i corsi di Antonio Meneses presso la Hochschule di Berna,

l’Accademia Stauffer di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena. Ha poi proseguito

con Frans Helmerson alla Kronberg Academy e con Jens Peter Maintz all’Universität der

Künste di Berlino. Suona un violoncello Ettore Soffritti del 1925, uno strumento ricco di

carattere che accompagna la sua voce musicale con calore e raffinatezza.

Monica Cattarossi – pianoforte

Pianista dalla solida carriera internazionale, Monica Cattarossi si distingue per la

versatilità e la profondità con cui affronta il repertorio cameristico e

d’accompagnamento. Residente a Milano, è attiva come interprete, camerista,

accompagnatrice e docente, affermandosi nel panorama concertistico europeo per la

qualità musicale e la sensibilità con cui affianca i più importanti solisti.

Si è esibita in importanti festival e sale da concerto, collaborando con musicisti di fama

internazionale quali Enrico Dindo – con il quale ha inciso l’integrale delle opere di Astor

Piazzolla per violoncello e pianoforte – Rocco Filippini, Antonio Meneses, Erica Piccotti,

Danilo Rossi, Julius Berger e Dora Schwarzberg. La sua esperienza e sensibilità le hanno

valso inviti presso importanti istituzioni, tra cui l’Associazione “Gioventù Musicale

d’Italia”, con cui ha suonato in numerose stagioni concertistiche.

Come pianista dell’Orchestra Sinfonica “G. Verdi” di Milano, ha registrato l’opera

sinfonica di Victor De Sabata “Le mille e una notte” per l’etichetta Universal, esibendosi

sotto la direzione di Riccardo Chailly, Wayne Marshall, Zhang Xian e altri. Come

docente e pianista collaboratrice, ha lavorato presso il Mozarteum di Salisburgo, le

Accademie di Biella e Pinerolo, l’Accademia Chigiana di Siena e lo Stauffer Center for

Strings di Cremona. È membro del Keyboard Ensemble dell’Accademia Chigiana e ha

inciso, insieme a Filippo Farinelli, l’integrale per due pianoforti di André Jolivet per

Brilliant Classics.

Monica Cattarossi è titolare della cattedra di accompagnamento pianistico presso il

Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e insegna musica da camera al

Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Tiene regolarmente masterclass in

Giappone, Corea e Polonia, ed è invitata in giurie e seminari internazionali. È laureata

in Musicologia presso l’Università di Cremona, a conferma della sua duplice attenzione

all’approfondimento teorico e all’eccellenza interpretativa.

Domenica 24 agosto – Concerto della

violoncellista Erica Piccotti e della

pianista Monica Cattarossi, per la XX

edizione del Festival Capraia Musica

La giornata del 24 agosto si risolve in una ricca mattinata di musica, di svago e di

cultura in cui il secondo concerto di Elena Piccotti e di Monica Cattarossi è preceduto

da una passeggiata con guida per il borgo di Capraia. La parte musicale è formata da

brani per violoncello solo e per pianoforte solo, con musiche del Novecento anche in

prima esecuzione, e – la parte storica con pagine di Bach e Schumann – con le due

interpreti di nuovo riunite in duo.

Programma della mattinata:

Domenica 24 agosto ore 10.00 – Chiesa di Sant’Antonio

Incontro con l’artista e concerto

Erica Piccotti, violoncello

Monica Cattarossi, pianoforte

Appuntamento alle ore 9:00 presso la Chiesa di San Nicola in Piazza Milano per la visita

del borgo da cui si raggiungerà il luogo del concerto con una passeggiata di circa 30

minuti, accompagnati dalla guida Mariella Ugolini del Parco Nazionale Arcipelago

Toscano.

Eugène Ysaÿe (1858-1931) Sonata per violoncello, op. 28 (I° mov.)

Claude Debussy (1862-1918) Réflets dans l’eau, per pianoforte

Gaspar Cassadó (1897-1966) da Suite per violoncello: Sardana, Intermezzo e Danza

finale

Ludovico Einaudi (n. 1955) Onde, per pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Suite n. 2 per violoncello: Preludio

Salvatore Caserta (09.03.1999) Ombra, per pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750) da Suite n. 1, BWV 1007: Corrente, Allegro

(accomp. di Robert Schumann)

Robert Schumann (1810-1856) Phantasiestücke op. 73 per violoncello e pianoforte

Domenica 24 Agosto – Concerto della

violinista Lisa Rieder, per la XX

edizione del Festival Capraia Musica

All’ora del tramonto, la violinista Lisa Rieder suona nella Grotta del Cavallo, un luogo

raggiungibile solo per mare, e il pubblico assisterà su battelli antistanti la Grotta. Un

incontro affascinante e particolare, che la giovane strumentista allieterà con pagine per

violino solo di Johann Sebastian Bach alternate con altrettanti brani di Astor Piazzolla,

ispirati naturalmente alla musica prediletta del compositore argentino: il tango.

Programma della serata:

Domenica 24 agosto ore 19.00 – Grotta del Cavallo

Concerto sul mare al tramonto

Lisa Rieder, violino

La Grotta del Cavallo è raggiungibile solo via mare; il pubblico assisterà al concerto a

bordo di imbarcazioni private o messe a disposizione dalle agenzie locali. Chi avesse

bisogno di un posto su un’imbarcazione per raggiungere la grotta è invitato a

prenotarsi inviando una mail a info@capraiamusicafestival.it. In caso di avverse

condizioni meteo, il concerto si terrà alle 22:00 nel Chiostro di San Francesco.

J.S. Bach (1685-1750) Partita n. 3: Preludio

Astor Piazzolla (1921-1992) Tango Étude n. 1

J. S. Bach Partita n. 1: Double 1

Astor Piazzolla Tango Étude n. 2

J. S. Bach Partita n. 1: Double 3

Astor Piazzolla Tango Études n. 3 e 4

J. S. Bach Partita n. 3: Giga

Astor Piazzolla Tango Étude n. 5

J. S. Bach Partita n. 2: Andante

Astor Piazzolla Tango-Étude n. 6

Lisa Rieder – violino

Violinista russo-svizzera, Lisa Rieder è una delle interpreti più raffinate e versatili della

sua generazione. Cresciuta in una famiglia di musicisti, ha iniziato lo studio del violino

presso la celebre Gnessin Music School di Mosca, sviluppando fin da giovanissima una

tecnica impeccabile e una profonda sensibilità musicale. Ha poi proseguito gli studi tra

Zurigo e Basilea, dove ha conseguito il diploma di solista con lode. Il suo stile è

apprezzato per l’equilibrio tra intensità emotiva, rigore formale e libertà espressiva,

qualità che le hanno valso l’ammirazione di artisti del calibro di Viktoria Mullova, Gidon

Kremer e Jean-Jacques Kantorow.

La sua formazione è stata arricchita da masterclass internazionali frequentate presso le

più prestigiose accademie europee, come la Kronberg Academy, la Carl Flesch

Akademie e l’Accademia Estiva del Mozarteum di Salisburgo, dove ha studiato con

maestri come Igor Oistrakh, Zakhar Bron, Dora Schwarzberg, Saschko Gawriloff,

Hansheinz Schneeberger e la stessa Viktoria Mullova. Vincitrice del premio

dell’Accademia Notenstein La Roche, ha beneficiato del sostegno artistico di fondazioni

quali la Sinfonima di Mannheim e della Società dell’Orchestra di Basilea.

È attiva come solista, recitalista e camerista in tutta Europa. Ha suonato in sale

prestigiose come lo Stadtcasino di Basilea, il Kulturcasino di Berna, il LAC di Lugano, la

Victoria Hall di Ginevra, il Barbican Centre di Londra, il Teatro Rossini di Pesaro, la

Weinbrennersaal di Baden-Baden, La Marive di Yverdon e il Temple du Bas di

Neuchâtel. Si è esibita nei festival Schubertiade di Espace 2, Festival di Colmar, Murten

Classics, Cully Classique, Altstadtserenaden di Basilea, Schwarzberg & Friends a Vienna,

Osimo Piano Festival e altri.

Come membro stabile del Viktoria Mullova Ensemble, ha condiviso il palco con la

celebre violinista in progetti da duetto a sestetto, in tournée in Inghilterra, Norvegia e

Italia. È stata più volte invitata da Gidon Kremer a partecipare ai suoi progetti

cameristici, contribuendo a interpretazioni innovative e profondamente comunicative.

Lisa Rieder unisce alle doti tecniche un grande senso del repertorio e una sensibilità

particolare per la musica contemporanea, che affronta con lo stesso rigore e passione

dedicati ai grandi capolavori del passato.

Ars Musica Capraia

Via Vittorio Emanuele 29 – 57032 Capraia Isola (LI)

direzione@capraiamusicafestival.it