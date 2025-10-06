IUC, Canova/Pagano/Cappiello fra Haydn e Mozart, ultimo concerto di Note Sacre

Venerdì 10 ottobre alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Ateneo di Sapienza Università di Roma.

La prima edizione di Note Sacre, Festival di Musica Sacra promosso dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, realizzato con il contributo della Regione Lazio nell’ambito del Lazio Musica Sacra Festival 2025 si conclude con il concerto Fra Haydn e Mozart, venerdì 10 ottobre alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Ateneo in Sapienza Università di Roma. Sul palco, l’Orchestra da Camera Canova, diretta da Enrico Pagano condurrà il pubblico alla scoperta dell’intimismo dello Sturm und Drang, fra le influenze classiche e le atmosfere romantiche: la Canova interpreta la Sinfonia n. 49 di Haydn, detta “La Passione” per le vene drammatiche che la attraversano. In programma anche due perle mozartiane: il giovanile Divertimento K 138 e il celebre Exsultate, jubilate! Mottetto per soprano e orchestra K 165, un’opera luminosa che celebra la gioia attraverso un virtuosismo di raro ascolto. Sul palco il soprano Daniela Cappiello, nota al grande pubblico per le presenze in teatri quali l’Arena di Verona, l’Opera di Roma e il Teatro Regio di Torino. Biglietto: posto unico 5 euro.

Enrico Pagano: classe 1995, diplomato in direzione d’orchestra, violoncello e composizione, è Direttore artistico dell’Orchestra Canova, Direttore in residenza e Consigliere artistico della IUC, inserito da Forbes nella lista dei 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Alla guida della Canova si è esibito in prestigiosi contesti, ma è stato direttore ospite anche del Teatro dell’Opera di Roma o il Teatro Verdi di Trieste.

Orchestra da Camera Canova: fondata nel 2014, vanta un particolare interesse per il classicismo musicale, il ‘900 e la contemporaneità, ed è formata da alcuni dei migliori giovani professionisti italiani, di età media under30. Per la critica è “una delle migliori realtà in circolazione” e si è esibita in tutta Italia e all’estero. È in residenza alla IUC, Villa Reale, Teatro di Corte e del Parco di Monza.

Daniela Cappiello: soprano, specializzata in canto lirico presso il Cons.”G. Frescobaldi” di Ferrara, è vincitrice di numerosi concorsi lirici internazionali e vanta un ricco repertorio, da Mozart a Puccini. Fra i suoi più recenti impegni, Carmen all’Arena di Verona, La Bohème a Macerata, L’ultimo viaggio di Sinbad al Teatro dell’Opera di Roma, Rigoletto al Teatro Regio di Torino.

www.concertiiuc.it ; 06-3610051/2

Note Sacre

Festival di Musica Sacra realizzato con il contributo della Regione Lazio

Venerdì 10 ottobre 2025 ore 20.30

NUOVO TEATRO ATENEO | Sapienza Università di Roma, P.le Aldo Moro n. 5

Fra Haydn e Mozart

Orchestra da Camera Canova

Enrico Pagano direttore

Daniela Cappiello soprano

Franz Joseph Haydn (1732 -1809)

Sinfonia n. 49 in fa minore “La Passione” Hob:I:49

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 -1791)

Exsultate, jubilate! Mottetto per soprano e orchestra K 165

Divertimento per archi K 138 in fa maggiore

Biglietto: posto unico 5,00 euro

Note Sacre

Festival di Musica Sacra realizzato con il contributo della Regione Lazio

Info:

www.concertiiuc.it – 06.3610051/2