Teatro Vascello, L’ANALFABETA  di Ágota Kristóf

Il 18 e il 19 ottobre a Roma

Romaeuropa Festival in corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore presenta in prima nazionale al Teatro Vascello, il 18 e 19 ottobre, L’analfabeta nuova produzione di Fanny & Alexander con Federica Fracassi.

Coprodotto da Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa, Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con Romaeuropa Festival, AMAT e Comune di San Benedetto del Tronto, lo spettacolo porta in scena, grazie all’adattamento di Chiara Lagani, l’omonimo testo autobiografico di Ágota Kristóf, in cui, la geniale scrittrice ungherese naturalizzata svizzera, insignita del Prix Schiller (2005), del Prix de l’institut neuchâtelois (2009) e del Prix Kossuth (2011), racconta la propria esperienza di esilio e il difficile rapporto con una lingua che non è la sua. «La lingua matrigna è il centro pulsante di questo racconto, che finisce perciò per essere un testo su tutta la sua opera, oltre che sulla sua vita» ha affermato Lagani.

Kristóf fu infatti costretta a espatriare nel 1956, a ventuno anni, dopo la repressione dei moti di Budapest e l’invasione dell’Armata Rossa, stabilendosi in Svizzera. Qui dovette ricostruire la propria esistenza, anche e soprattutto attraverso l’abbandono della lingua materna in favore del francese, che definì una “lingua nemica” e sconosciuta. La scrittrice si trovò così a tornare “analfabeta”, nonostante avesse imparato a leggere a quattro anni.

«All’età di ventun anni, al mio arrivo in Svizzera, e assolutamente per caso in una città in cui si parla francese, affronto una lingua per me del tutto sconosciuta. È qui che comincia la mia lotta per conquistare questa lingua, una lotta accanita e lunga, che di certo durerà per tutta la vita» scrive l’autrice.

Sulla scena, Federica Fracassi le dona corpo e voce in un’interpretazione dalla fedeltà straordinaria – stessa espressione, stessi occhiali, stessa postura – restituendone un ritratto che alterna fragilità e forza e traghettando la sua figura nella ricerca teatrale che ha reso Fanny & Alexander uno dei punti di riferimento della scena teatrale contemporanea italiana e internazionale.

Accompagnata dall’impianto scenico firmato dal regista Luigi De Angelis, che trasforma la fabbrica di orologi dove Kristóf lavorava in un laboratorio mentale e poetico, la figura di Federica Fracassi incarna le identità attraversate dall’autrice, materializzate tra tulle traslucidi, microcamere e proiezioni.

Il tempo della memoria e quello meccanico si intrecciano, restituendo il ritmo ossessivo e fragile della sua scrittura, mentre il ticchettio degli orologi della fabbrica si fa battito e respiro, scandendo il ritmo di una memoria che unisce il tempo del ricordo e quello della scrittura.

BIOGRAFIE

Chiara Lagani | Attrice, drammaturga e traduttrice, scrive i testi originali degli spettacoli del gruppo Fanny & Alexander fondato a Ravenna con Luigi Noha De Angelis nel 1992. Nel 2017 si aggiudica il Premio Riccione Speciale per l’Innovazione drammaturgica. Scrive a quattro mani con Elio Germano lo spettacolo La mia battaglia (Einaudi, 2021). Ha curato e tradotto I libri di Oz di Frank L. Baum (Einaudi, 2017, I Millenni), illustrato da Mara Cerri, e Sylvie e Bruno di Lewis Carroll (Einaudi, 2021). Nel 2022 esce per Coconino/Fandango il primo volume del graphic novel tratto da L’amica geniale di Elena Ferrante che Lagani ha scritto e Mara Cerri disegnato. Tra i molti progetti di Fanny & Alexander ricordiamo la serie di spettacoli tratti da Ada di Nabokov, quelli dal Mago di Oz di Baum, e quello tratto da L’amica geniale di Ferrante; più di recente lo spettacolo tratto da La trilogia della Città di K. di Agota Kristof, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano e vincitore di cinque premi Ubu nel 2024 e del Premio ANCT.

Luigi Noah De Angelis | Regista, scenografo, light e sound designer, filmmaker. Ha diretto tutti gli spettacoli di Fanny & Alexander, tra cui Nina (coprodotto dal Festival d’Automne di Parigi e presentato a Romaeuropa nel 2023), Addio Fantasmi dal romanzo di Nadia Terranova, Storia di un’amicizia (da L’amica geniale di E. Ferrante), Se Questo è Levi, doppio Premio UBU, Sylvie e Bruno da Lewis Carroll. Nel 2023 cura regia, scene, luci e video della Trilogia della città di K. al Piccolo Teatro, Milano, per il quale viene insignito dei Premi UBU 2024 nelle categorie Miglior Spettacolo, Regia, Scene, Luci. La Trilogia vince anche il Premio ANCT come migliore spettacolo.Regista d’opera, ha curato regia, scene e luci di vari spettacoli di teatro musicale tra i quali: Il Flauto Magico(2015); Orfeo nel metrò(2019); L’isola disabitata(2021); Il ritorno di Ulisse in Patria(2019); Lohengrin(2022); Il Barbiere di Siviglia (2023).Per MuziektheaterTransparant (BE) dirige spettacoli di teatro musicale, comeOrfeo Viajero, Serge e The Garden (presentato aRomaeuropanel 2021).

Federica Fracassi | Interprete sensibile alle nuove drammaturgie, votata a scritture visionarie, feroci, poetiche classiche e contemporanee, fin dagli esordi disegna un percorso indipendente nel panorama del teatro di ricerca. Attrice, ma anche lettrice, autrice e curatrice fonda con il regista teatrale Renzo Martinelli la compagnia Teatro Aperto, poi Teatro i, che dirige l’omonimo spazio a Milano, una vera e propria factory del teatro contemporaneo attiva dal 2004 al 2022. Firma insieme a Fanny & Alexander un progetto su Trilogia della città di K. di Agota Kristof, di cui è protagonista nel ruolo della scrittrice, prodotto da Piccolo Teatro di Milano e vincitore del Premio ANCT 2024 e di 5 Premi Ubu 2024. Nel 2025 è interprete del progetto internazionale Il Vertice diretta dal maestro Christoph Marthaler. Tra le esperienze cinematografiche più significative italiane e internazionali (Diritti, Virzì, Verdone, Archibugi, Albanese, Satrapi) spicca la sempre rinnovata collaborazione con il maestro Marco Bellocchio. Ha ricevuto numerosi premi tra cui: Menzione d’onore e Premio Eleonora Duse, Premio Ubu, Maschere del Teatro Italiano, Premio San Ginesio all’arte dell’attore, Premio Hystrio 2021 all’interpretazione, Premio Le forme del Cinema.

Crediti

L’ANALFABETA

di Agota Kristof

con Federica Fracassi

regia, scene, luci e video Luigi Noah De Angelis

sound design Damiano Meacci

traduzione e adattamento Chiara Lagani

allestimento multimediale Voxel

costumi Chiara Lagani

organizzazione e promozione Andrea Martelli, Marco Molduzzi

amministrazione Stefano Toma

produzione E Production, Piccolo Teatro di Milano / Teatro d’Europa, Teatro Stabile di Bolzano,

in collaborazione con Romaeuropa Festival, AMAT e Comune di San Benedetto del Tronto

in corealizzazione con La Fabbrica dell’attore – Teatro Vascello

Foto Masiar Pasquali/Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Acquista on line sabato 18 ottobre h 21 https://www.vivaticket.com/it/ticket/fanny-alexander-l-analfabeta/264734

Acquista on line domenica 19 ottobre h 17 https://www.vivaticket.com/it/ticket/l-analfabeta/265729

Info: 06 5881021 – 06 5898031

promozioneteatrovascello@gmail.com – promozione@teatrovascello.it

Teatro Vascello Via Giacinto Carini 78

Monteverde Roma