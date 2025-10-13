ConcertoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 12 al 19 ottobre

Fabiana Raponi
Alla Casa del Jazz

Al via una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 12 al 19 ottobre alla Casa del Jazz. CASA DEL JAZZ

Domenica 12 ottobre 2025
Alle 18.00 – Marco Guidolotti meets Fabrizio Bosso
Sala Armando Trovajoli

Lunedì 13 ottobre 2025
Alle 18.00 – Una Striscia di Terra Feconda
Residenza artistica Johannes Trio
Sala Armando Trovajoli

Martedì 14 ottobre 2025
Alle 19.30 – Una Striscia di Terra Feconda
Simoni: Teolis / Guillame de Chassy Trio
Sala Armando Trovajoli

Mercoledì 15 ottobre 2025
Alle 19.30 – Sullivan Fortner Trio
Sala Armando Trovajoli

Sabato 18 ottobre 2025
Alle 19.30 – Blue Prospective Trio
Sala Armando Trovajoli

Domenica 19 ottobre 2025
Alle 18.00 – Gegè Munari New Quintet
Sala Armando Trovajoli

