Dal 19 settembre al 31 ottobre il capoluogo sardo si trasforma in una grande scena diffusa

FIND 44: A Cagliari si danza sul confine

Dal 19 settembre al 31 ottobre il capoluogo sardo si trasforma in una grande scena diffusa tra grandi nomi internazionali e nazionali, prime assolute,

performance in teatri, strade e nelle vetrine dei negozi

Sguardo anche sulla giovane danza d’autore

Accademia Nazionale di Danza | Accademia Susanna Beltrami | Alessandro Olla / 369gradi |

Amorphe | Anna Basti- Chiasma | Artemis Danza | CCN Du Havre Normandie – Le Phare |

Balletto di Sardegna- CRID Sardegna | DanceHauspiù CNPD | Dernière Minute – Pierre Rigal | Dewey Dell | Eyas Dance Project | Fabla Collective | Francesca Santamaria – Codeduomo | Francesco Marilungo – CNPD Körper | Gruppo e-Motion | Il Crogiuolo | Laura Beschi Alessio Scandale – BTT | Laura Gazzani – Zerogrammi | L’Effimero Meraviglioso | Lost Movement |

Marco Da Silva Ferreira/Oases – CCN de Caen en Normandie | MM Contemporary Dance Company | Moìvimentoinactor CON.COR.DA | Ocram Dance Movement | Pablo Ezequiel Rizzo / Voluptas – AIEP | ResExtensa CNPD | Riccardo De Simone – Cinqueminuti | Točnadanza | Virgilio Sieni – CNPD Cango

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Dal 19 settembre al 31 ottobre Cagliari si trasforma in una fucina della danza internazionale con la quarantaquattresima edizione di Find- Festival internazionale nuova danza. Organizzato da Maya Inc, con la direzione artistica di Cristiana Camba, Find si fregia del riconoscimento EFFe Label, il sigillo di qualità europeo per i festival artistici di spicco che si distinguono per il loro impegno nel campo delle arti, il coinvolgimento della comunità e l’apertura internazionale.

Il tema scelto per quest’anno è “Soglie: ogni corpo è una frontiera; ogni danza, un passaggio”: attraverso il linguaggio della danza contemporanea il corpo incontra l’altro, mettendo in discussione i propri confini e sperimentando nuove possibilità di esistenza. Spiega Cristiana Camba: “Questa edizione del Find non propone un percorso tematico né una lettura univoca del presente. Disegna piuttosto una geografia di attraversamenti, in cui ogni spettacolo invita a sostare nel momento esatto in cui qualcosa cambia: un corpo, una comunità, un’immagine, un paesaggio, una memoria”. In questo contesto anche la città diventa parte attiva con spettacoli che coinvolgono diversi luoghi di Cagliari — dal Bastione Saint Remy a Sa Manifattura, dal Teatro Carmen Melis al Teatro Adriano sino al Giardino sotto le Mura, i bus del CTM, le strade e le vetrine dei negozi del centro storico — e si estendono inoltre al Parco Parodi di Quartu Sant’Elena.

OSPITI INTERNAZIONALI. Find 44 richiamerà in città artisti e compagnie provenienti dall’Italia e dall’estero, confermando la vocazione internazionale del festival e il suo ruolo di piattaforma per la ricerca e la produzione contemporanea. Tra gli ospiti internazionali figurano il CCN Du Havre Normandie – Le Phare che il 3 ottobre porta YËS, una coreografia di Fouad Boussouf dove i due interpreti uniscono virtuosismo tecnico, recitazione e musicalità. La compagnia Dernière Minute / Pierre Rigal, con la prima nazionale (24 ottobre) di Bataille, un confronto tra due attori fisici. Marco Da Silva Ferreira / Oases – CCN de Caen en Normandie con Fantasie Minor (16 ottobre), una coreografia in cui peso dei corpi, della musica, dei codici, classici o hip hop, viene alleggerito per offrire inedite variazioni. La spagnola Eyas Dance Project (19 settembre) con Oru & Kreya, un viaggio nell’ignoto, che invita il pubblico a sperimentare il mondo attraverso lo sguardo di due creature intergalattiche. Arriva dalla Slovenia, invece, Fabla Collective.

PRODUZIONI ITALIANE. Il programma italiano coinvolge realtà affermate e giovani autori: tra gli altri Virgilio Sieni, compagnia pluripremiata (Premio Ubu 2000, 2003, 2011 e Premio Lo Straniero 2011) che il 7 ottobre porta sul palco Ma a che serve la luce? / Le Ceneri di Gramsci, dal poemetto Le ceneri di Gramsci (1954) di Pier Paolo Pasolini. La compagnia emiliana Dewey Dell (25 settembre), con Le Sacre du Primtemps, migliore spettacolo di danza al Premio Danza&danza 2023 e nomination per i migliori costumi ai premi UBU 2024. Sono in arrivo anche DanceHauspiù CNPD, dal 2018 quarto Centro Nazionale di Produzione per la Danza in Italia, ResExtensa Dance Company, Nastro d’Argento speciale per il documentario Grido per un Nuovo Rinascimento, la milanese Lost Movement, le cui opere sono state presentate in Italia, Europa e Africa. Nel parterre di artisti e compagnie nutrita è la presenza della Sardegna con il Balletto di Sardegna / CRID che in questa edizione di Find presenterà in prima assoluta le nuove produzioni Crash test (3 ottobre) e Biography of a life I never lived (2 ottobre). Spettacoli e musica anche con Amorphe, Il Crogiuolo e L’Effimero Meraviglioso.

GIORNATA INAUGURALE. L’inaugurazione sabato 19 settembre al Bastione Saint Remy è affidata a Fabla Collective con Do birds dream of flying? e a Eyas Dance Project con Oru & Kreya, in una serata che apre il Festival nel segno dell’incontro tra linguaggi e provenienze differenti.

PERFORMANCE SUI BUS E NEI NEGOZI. Sono nuove produzioni del Balletto di Sardegna anche gli spettacoli proposti nelle sezioni Dancelines (23, 24, 25 e 26 settembre), brevi performance danzate a bordo degli autobus, e Showindows (28,29, 30 settembre e 1 ottobre), una performance inedita in simultanea che vede i danzatori danzare dietro le vetrine, tra manichini e abiti.

BREAKING 8. In occasione delle serate di spettacolo al Bastione Saint Remy saranno proiettate le opere di videodanza selezionate per l’edizione FIND 2026, tra cui HÀ-BI-TUS di Alessandra Ruggeri, in un percorso che mette in dialogo danza, immagini e spazio urbano. A Sa Manifattura il 31 ottobre sarà presentato Inner 2.0_ di Ivonne Bello, un progetto che unisce videodanza e performance live, realizzato in collaborazione con il Parco Museo Genna Maria di Villanovaforru. L’opera è stata selezionata all’International Moving Film Festival 2025 e al Parma International Music Film Festival 2025.

RESIDENZE ARTISTICHE. Accanto alla programmazione degli spettacoli, FIND 44 promuove le nuove generazioni di coreografi attraverso residenze artistiche e progetti di alta formazione. La sezione FINDER, realizzata in partnership con l’Accademia Nazionale di Danza e l’Accademia Susanna Beltrami, opera insieme ai programmi Residance XL e IndipenDanse, dedicati alla ricerca degli autori indipendenti. A questi si aggiunge la Serata Explo, vetrina riservata ai migliori talenti selezionati dalla Vetrina della Giovane Danza d’Autore.

SOLOS. Inserti musicali dal vivo pensati per il Teatro Carmen Melis, da realizzare in apertura o in chiusura degli spettacoli in programma il 25 settembre e il 3, 7, 10 e 17 ottobre. Il progetto coinvolge tre musicisti di particolare esperienza e sensibilità artistica: il polistrumentista Marco Caredda, il violinista Sergio Titus Tifu e il pianista Angelo Valdes.

PRELUDI. Brevi interventi di danza e musica dal vivo pensati come momenti di apertura o di chiusura degli spettacoli in programma il 2, 9, 23, 24, 30 ottobre, affidati ai danzatori Martina Spiga e Luca Mameli, accompagnati dal vivo da un ensemble di tre archi composto da Paola Lilliu, Viola Tamburini e Sara Veroni.

MASTERCLASS e LABORATORI. Negli spazi della Scuola di danza “Assunta Pittaluga”, professionisti, studenti e semplici appassionati possono approfittare di momenti di incontro e condivisione con gli artisti del festival, fatti non solo di lezioni. Un motivo in più per partecipare è che il costo delle masterclass è compreso in quello del biglietto per lo spettacolo.

PER I PIU’ PICCOLI. In cartellone c’è anche la sezione FIND Ragazzi, dedicata al pubblico dei più piccoli, delle famiglie e delle scuole, che schiera in cartellone titoli quali L’Arte di Volare di Artemis Danza, Diario di un triceratopo de Il Crogiuolo, Amici Interstellari de L’Effimero Meraviglioso, La Fabbrica di Cioccolato di Movimentoinactor CON.COR.DA e Perseo e Medusa e Bianca e Rossa (a Quartu S.E.) del Balletto di Sardegna.

Find 44 è realizzato con il sostegno di MIC, Regione Autonoma della Sardegna (assessorati della Cultura e del Turismo), Comune di Cagliari, Comune di Quartu Sant’Elena, Fondazione di Sardegna.

INFO.

Prenotazioni e costi biglietti FIND 44: festivalnuovadanza@gmail.com – 070/4671139 – 342/7838614 solo messaggi Whatsapp -www.findfestival.org | Facebook | instagram