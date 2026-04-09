NOT FOR RADIO

IL PROGETTO SOLISTA DI MARÍA ZARDOYA DEI THE MARÍAS

IN THE FOREST – tour

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Venerdì 17 Aprile 2026 – ore 21.00

Not For Radio annuncia il tour In The Forest, l’attesissimo debutto in Europa e nel Regno Unito del progetto solista di María Zardoya dei The Marías. L’artista arriva in Italia con una data imperdibile venerdì 17 aprile 2026 al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

L’annuncio segue una serie trionfale di date nei principali teatri del Nord America, con la tournée negli Stati Uniti che ha registrato il tutto esaurito quasi immediatamente. La tournée europea prevede tappe a Milano, Anversa e Londra, prima di concludersi con

un’ultima serata a Parigi, segnando il primo tour in assoluto di Not For Radio in Europa e Regno Unito.

Not For Radio è un nuovo e audace capitolo per Zardoya, che offre un introspettivo contrappunto al suo lavoro con The Marías. Mentre la band continua la sua ascesa dopo l’album di successo Submarine (2024) – che le è valso una nomination ai Grammy come

Miglior Nuovo Artista – Not for Radio afferma una propria identità creativa distinta. Not For Radio ha pubblicato nell’ottobre 2025 l’album di debutto Melt, che ha raggiunto il 13° posto nella Billboard 200, un’impresa epocale per un progetto solista. Il disco, composto da dieci tracce, è un’alchimia di dolore, solitudine e comunione creativa, che si dispiega in tempo reale mentre Zardoya, insieme all’artista-produttore Sam Evian e al produttore/strumentista Luca Buccellati, si scollegano dal mondo esterno e si immergono nella natura e nel suono. Il risultato è un corpus di opere profondamente coinvolgente che posiziona Zardoya non solo come cantante, ma come una forza multidimensionale con una visione singolare.

Il concerto è presentato da VIVO Concerti

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it

website: www.teatroarcimboldi.it

facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano

instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:

– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

NOT FOR YOU

Venerdì 17 Aprile 2026 – ore 21.00

BIGLIETTI

Platea Bassa Gold € 61,28 + prevendita

Platea Bassa € 56,28 + prevendita

Platea Alta € 51,28 + prevendita

I Galleria € 46,28 + prevendita

II Galleria € 39,28 + prevendita

* * Not For Radio – in partnership con PLUS1 – per ogni biglietto venduto donerà 1,28 € alla

The Marías Foundation. La fondazione si impegna nella creazione di una comunità in cui

tutti si sentano apprezzati e abbiano la possibilità di realizzarsi.

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

Biglietteria TAM: https://teatroarcimboldi.eventim-inhouse.it

TICKETONE: www.ticketone.it