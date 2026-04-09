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NOT FOR RADIO IL PROGETTO SOLISTA DI MARÍA ZARDOYA DEI THE MARÍAS

Redazione
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NOT FOR RADIO

IL PROGETTO SOLISTA DI MARÍA ZARDOYA DEI THE MARÍAS

IN THE FOREST – tour

TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Venerdì 17 Aprile 2026 – ore 21.00

Not For Radio annuncia il tour In The Forest, l’attesissimo debutto in Europa e nel Regno Unito del progetto solista di María Zardoya dei The Marías. L’artista arriva in Italia con una data imperdibile venerdì 17 aprile 2026 al TAM Teatro Arcimboldi Milano.
L’annuncio segue una serie trionfale di date nei principali teatri del Nord America, con la tournée negli Stati Uniti che ha registrato il tutto esaurito quasi immediatamente. La tournée europea prevede tappe a Milano, Anversa e Londra, prima di concludersi con
un’ultima serata a Parigi, segnando il primo tour in assoluto di Not For Radio in Europa e Regno Unito.
Not For Radio è un nuovo e audace capitolo per Zardoya, che offre un introspettivo contrappunto al suo lavoro con The Marías. Mentre la band continua la sua ascesa dopo l’album di successo Submarine (2024) – che le è valso una nomination ai Grammy come
Miglior Nuovo Artista – Not for Radio afferma una propria identità creativa distinta. Not For Radio ha pubblicato nell’ottobre 2025 l’album di debutto Melt, che ha raggiunto il 13° posto nella Billboard 200, un’impresa epocale per un progetto solista. Il disco, composto da dieci tracce, è un’alchimia di dolore, solitudine e comunione creativa, che si dispiega in tempo reale mentre Zardoya, insieme all’artista-produttore Sam Evian e al produttore/strumentista Luca Buccellati, si scollegano dal mondo esterno e si immergono nella natura e nel suono. Il risultato è un corpus di opere profondamente coinvolgente che posiziona Zardoya non solo come cantante, ma come una forza multidimensionale con una visione singolare.

Il concerto è presentato da VIVO Concerti

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO
Viale dell’Innovazione 20 – Milano
Infoline: mail: boxoffice@teatroarcimboldi.it
website: www.teatroarcimboldi.it
facebook: www.facebook.com/teatroarcimboldimilano
instagram: www.instagram.com/teatroarcimboldimilano

BIGLIETTERIA:
– da lunedì a venerdì dalle 14 alle 18

NOT FOR YOU
Venerdì 17 Aprile 2026 – ore 21.00
BIGLIETTI
Platea Bassa Gold € 61,28 + prevendita
Platea Bassa € 56,28 + prevendita
Platea Alta € 51,28 + prevendita
I Galleria € 46,28 + prevendita
II Galleria € 39,28 + prevendita
* * Not For Radio – in partnership con PLUS1 – per ogni biglietto venduto donerà 1,28 € alla
The Marías Foundation. La fondazione si impegna nella creazione di una comunità in cui
tutti si sentano apprezzati e abbiano la possibilità di realizzarsi.

PREVENDITE
Biglietti disponibili su
Biglietteria TAM: https://teatroarcimboldi.eventim-inhouse.it
TICKETONE: www.ticketone.it

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