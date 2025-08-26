Il 3 settembre 2025 – ore 21.00 a Milano

Massimo Recalcati

, uno dei più noti e influenti psicoanalisti italiani e protagonista di lectio magistralis nei maggiori teatri italiani, torna al TAM Teatro Arcimboldi il 2 settembre con lo spettacolo “Fratelli e Sorelle“. Dopo il successo ottenuto con i suoi saggi e le sue lezioni pubbliche, Recalcati decide di esplorare nuovi linguaggi e di portare la sua profonda conoscenza dell’animo umano direttamente sul palcoscenico.

Il sangue non è sufficiente a rendere i legami fraterni generativi. Il gesto fratricida di Caino inaugura non a caso la storia dell’uomo.

La lotta per il proprio prestigio, la gelosia invidiosa, la rivalità narcisista spesso intossicano i legami tra fratelli e sorelle. Perché?

Che cosa rende difficile un legame fraterno o sororale positivamente vitale? Perché l’odio o l’invidia tendono a prevalere sull’amore?

Si può pensare alla fratellanza e alla sorellanza al di là dell’illusione della consanguineità?

“Fratelli e Sorelle” è prodotto e distribuito da Savà Produzioni Creative.

Biografia Massimo Recalcati

Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia, dirige l’Irpa (Istituto di ricerca di psicoanalisi applicata) e nel 2003 ha fondato Jonas Onlus (Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi). Collabora con “la Repubblica” e insegna all’Università Iulm di Milano. Ha scritto numerosi libri, tradotti in diverse lingue. Con Feltrinelli ha pubblicato Il complesso di Telemaco (2013), Le mani della madre (2015), Il mistero delle cose (2016), Il segreto del figlio (2017), A libro aperto (2018), Mantieni il bacio (2019), La tentazione del muro (2020), Pasolini. Il fantasma dell’Origine (2022) e La luce delle stelle morte (2022).

MASSIMO RECALCATI – FRATELLI E SORELLE

Mercoledì 3 settembre 2025 – ore 21.00

