Jazz& Image, Nicola Angelucci Quintet

Al Parco del Celio, mercoledì 27 agosto a Roma

A Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, mercoledì 27, Nicola Angelucci Quintet, special guest Paolo Recchia.

Nicola Angelucci è senza dubbio uno dei batteristi più affermati sulla scena jazzistica italiana. Da diversi anni è membro del quartetto di Fabrizio Bosso e vanta collaborazioni con alcuni dei maestri indiscussi del jazz internazionale come Benny Golson, Steve Grossman, Wynton Marsalis, Joey DeFrancesco, Aaron Goldberg, Eddie Gomez, Peter Bernstein, solo per citarne alcuni. Nel suo terzo album da leader “Changes”, pubblicato nel 2021, Angelucci si conferma anche come compositore, mostrando una vena melodica particolarmente raffinata. Per questa nuova formazione Angelucci ha chiamato, insieme al fidato contrabbassista Luca Bulgarelli, il pianista statunitense Greg Burk, dotato, oltre che di uno straordinario talento strumentale, di una rara capacità di valorizzare qualunque composizione grazie alla sua naturale disposizione all’ascolto e all’interazione. Arricchisce la compagine il talentuoso e versatile trombettista Francesco Fratini! Per l’occasione, il leader ha voluto al suo fianco sul palco, come special guest della serata, l’alto sassofonista Paolo Recchia. Il loro connubio è nato più di vent’anni fa, durante i quali hanno registrato insieme diversi dischi e fatti centinaia di concerti! Gran parte del repertorio, anche in questo caso, è costituita da musica originale composta e arrangiata specificatamente per questa formazione, nella quale si evidenzia con chiarezza quanto il batterista maneggi con perizia il linguaggio del jazz e i suoi sviluppi, a partire dalla tradizione fino alle sue declinazioni contemporanee poiché, afferma, “non c’è modernità senza tradizione”.

“L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale Sound Image e con il supporto di Zètema Progetto Cultura.”

www.jazzimage.it

Ingresso gratuito

11:00 OPENING

12:00 -18:00 LUNCH TIME

18:00 – 20:30APERITIVO AL COLOSSEO

Inizio concerto ore 21,00

23:00 – 02:00 LATE NIGHT MOVE IT!

Info e prenotazioni:

Cellulare whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info eventi.alexanderplatz@gmail.com

E‐mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com