Gstaad Menuhin Festival, Eleonora Buratto nel Requiem di Verdi

Redazione Roma
A Gstaad il 30 agosto

Eleonora Buratto sarà una delle protagoniste del Requiem di Verdi in occasione del Gstaad Menuhin Festival, il prossimo 30 agosto 2025.

Cantare nel Requiem di Verdi è una costante della mia agenda della quale sono particolarmente fiera: provarmi ogni volta con orchestre e direttori che, come me, tengono nella più alta considerazione il capolavoro verdiano, mi sta svelando dello stesso un universo di dettagli evidenziati grazie alle diverse sensibilità musicali – spiega Eleonora BurattoNel 2025 ho già eseguito due volte il Requiem, con lo Sächsischer Staatsopernchor Dresden e la Staatskapelle diretti dal Maestro Gatti a Dresda, eravamo tutti concentrati sulla commemorazione del bombardamento di Dresda del 1945 e quell’esecuzione è difficilmente ripetibile. Il prossimo 30 agosto canterò per la prima volta al Gstaad Menuhin Festival e sarò diretta da Gianandrea Noseda alla guida dei complessi corali e orchestrali della Zurich Opera House della quale egli è carismatico direttore musicale. Sono felice di incontrare di nuovo il Maestro Noseda dopo una piccola collaborazione agli inizi della mia carriera e di potere cantare la parte affranta eppure meditativa e infine pacificatrice del soprano esibendomi con colleghi fantastici come Elina Garanča, Joseph Calleja e Roberto Tagliavini“.

