Il Balletto di Roma sarà ospite alla prima edizione della rassegna Tevere in Danza, diretta da Valerio Longo e curata dal Collettivo Valle del Tevere con il sostegno del MiC e del Comune di Nazzano. La Compagnia presenterà una suite di La dernière danse?, omaggio a Micha van Hoecke, già proposto in prima nazionale al Ravenna Festival. L’appuntamento è previsto per venerdì 29 agosto 2025, alle ore 21:00, nel Borgo di Nazzano, nel suggestivo contesto della Riserva Naturale Tevere-Farfa. Sabato 30 agosto, alle ore 16:00 presso il Teatro Comunale di Nazzano, il maestro Longo condurrà il workshop Spiritual Body Experience, un laboratorio gratuito aperto a tutti dedicato alla scoperta del movimento come esperienza di consapevolezza e dialogo con lo spazio naturale.