Basilica di Santa Croce, Dave Monaco canta nel Requiem di Mozart

In occasione del 45° anniversario del primo concerto dell’Orchestra della Toscana, 10 settembre, Basilica di Santa Croce di Firenze, SOLD OUT

Dave Monaco

sarà uno dei protagonisti del Requiem di Mozart che mercoledì 10 settembre alle 21:00 commemorerà il 45° anniversario del primo concerto dell’Orchestra della Toscana (ORT) nella cornice unica della Basilica di Santa Croce, «un luogo che è monumento nazionale italiano ma soprattutto prestigioso simbolo di Firenze», come ha dichiarato il tenore.

Un’occasione speciale, anteprima della nuova stagione concertistica, pensata come segno di ringraziamento e condivisione con il pubblico e il territorio. Infatti, l’ingresso è gratuito (previa prenotazione sul sito dell’Opera di Santa Croce) ma l’evento ha registrato il tutto esaurito in pochissimi giorni.

Per Dave, si tratta di un momento dal forte significato personale e simbolico: «Immaginate la mia emozione nel cantare in una delle pagine più profonde e misteriose che siano mai state composte, lì dove ci sono le “urne dei forti”, compresa quella del mio amato Rossini. Sono grato al canto per avermi dato quest’anno l’occasione di esprimermi con parti e in teatri straordinari e di portare a termine la mia estate speciale con questa esecuzione che per me è quasi una messa di ringraziamento. Faccio gli auguri all’Orchestra della Toscana per la ricorrenza e mi complimento per la decisione di festeggiarla offrendo l’ingresso gratuito al pubblico: non vedo l’ora di prendervi parte e di essere diretto dal suo direttore principale Diego Ceretta alla guida dell’ORT e del coro Harmonia Cantata preparato da Raffaele Puccianti, con il cast vocale completato da Francesca Pia Vitale, Eleonora Filipponi e Francesco Leone».

Intitolata Et Lux Perpetua, la serata si aprirà con un altro capolavoro della musica sacra, la Marche religieuse del fiorentino Luigi Cherubini del quale il 14 settembre si festeggia il 265° anniversario della nascita.