Maratona Beatles, un evento gratuito dedicato a Ernesto Assante

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Spazio Risonanze, 5 ottobre 2025

Per la prima volta, il 5 ottobre presso lo Spazio Risonanze dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si terrà una maratona di ascolto integrale dell’opera dei Beatles. Dalle ore 14.00 alle 22.00 per ben 8 ore verranno riprodotti in ordine cronologico tutti i 210 brani della band, dal primo singolo Love Me Do fino a The End, che chiude l’album Abbey Road.

Un vero e proprio rito collettivo, gratuito e aperto al pubblico, che potrà entrare e uscire liberamente durante la giornata. Nel corso della maratona, condotta e curata da Gino Castaldo, si intervalleranno alcuni ospiti, che offriranno riflessioni, aneddoti e chiavi di lettura per arricchire l’esperienza.

La maratona non sarà soltanto un’occasione per rivivere, brano dopo brano, l’avventura musicale di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, ma anche un’esperienza immersiva e condivisa, in grado di trasformare l’ascolto in una celebrazione collettiva. Un modo per ritrovare, attraverso la potenza dei Beatles, lo spirito comunitario che la musica sa generare.

Conoscere e riscoprire i Beatles significa avvicinarsi alle radici della musica pop e rock contemporanea: per le giovani generazioni, l’ascolto integrale della loro opera diventa un viaggio unico nella storia culturale del Novecento, un’occasione per comprendere come la loro creatività abbia influenzato intere generazioni di artisti e continui ancora oggi a parlare con forza e freschezza.

Il 5 ottobre è una data fondamentale nella storia della cultura pop: proprio in quel giorno del 1962 uscivano contemporaneamente Love Me Do, il primo singolo dei Beatles, e 007 – Licenza di uccidere, il primo film della saga di James Bond. Un doppio esordio che avrebbe consacrato l’Inghilterra al centro della scena culturale mondiale.

L’evento sarà dedicato a Ernesto Assante, noto giornalista e critico musicale, appassionato conoscitore dell’universo beatlesiano. Come ricorda Gino Castaldo:

“Il 5 ottobre del 2012 con Ernesto e un gruppo di scalmanati e meravigliosi appassionati andammo a Liverpool in torpedone, come i Beatles di Magical Mystery Tour, a celebrare i 50 anni di Love Me Do”.

L’iniziativa nasce da un’idea di Gino Castaldo ed è prodotta dalla Fondazione Musica per Roma.